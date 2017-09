Spal-Napoli/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live

Diretta Spal-Napoli, LaPresse

Spal-Napoli, diretta dal signor Mariani di Aprilia, sabato 23 settembre 2017 alle ore 18.00, sarà la seconda sfida in anticipo del programma della sesta giornata del campionato di Serie A. Allo stadio Paolo Mazza di Ferrara, dove la Serie A mancava dalla bellezza di 49 anni, sbarca una delle big più quotate: il Napoli vuole continuare a marciare a punteggio pieno, la Spal cerca l'impresa.

Quattro punti in classifica contro quindici, la piccola Spal proverà a fronteggiare il gigante Napoli che potrebbe fare turn over in vista della Champions League, ma che resta l'unica squadra capace di restare a punteggio pieno in Serie A dopo cinque giornate disputate, a braccetto con i sei volte campioni d'Italia della Juventus. Gli azzurri sono una vera macchina da gol, a segno già diciannove volte per una media realizzativa che sfiora le quattro marcature a partita. Resta la convinzione della necessità di mantenere un ritmo forsennato per coronare un sogno chiamato Scudetto che da tre stagioni ronza attorno alla testa dei partenopei. La Spal invece non segna da tre partite consecutive e si vede risucchiata in una bagarre per la salvezza che partita dopo partita si prospetta complicata, con diverse squadre come quelle attualmente a fondo classifica che stanno evidenziando grandi difficoltà nella realtà della massima serie. Rispetto a squadre come Verona, Crotone e Benevento, che finora hanno segnato solo un gol, perlomeno la Spal ha anche l'attenuante di un calendario fin qui piuttosto complicato, col Napoli che si aggiunge alle sfide già affrontate contro Lazio, Inter e Milan.

SPAL-NAPOLI, DIRETTA LIVE

DOVE VEDERE LA DIRETTA SPAL NAPOLI IN STREAMING VIDEO E TV

Spal-Napoli sarà una sfida che sarà possibile per gli appassionati seguire in diretta tv, sia con un abbonamento Mediaset Premium sul canale del digitale terrestre pay Premium Sport HD, sia con un abbonamento Sky sui canali 201, 206 e 251 del satellite, rispettivamente Sky Sport 1 HD, Sky Super Calcio HD e Sky Calcio 1 HD. Per la diretta streaming video via internet, entrambe le piattaforme la proporranno ai loro abbonati, rispettivamente sui siti play.mediasetpremium.it e skygo.sky.it.

IL CONTESTO

Dopo quattro punti nelle prime due partite al ritorno in Serie A dopo quasi cinquant'anni, complice anche un campionato difficile con due trasferte consecutive a San Siro, la Spal è incappata in tre sconfitte di fila. Zero a due contro l'Inter, zero a due in casa contro il Cagliari e ancora zero a due a San Siro. Un ruolino di marcia sistematico, col dato più preoccupante per il tecnico degli estensi, Semplici, che riguarda il fatto che la Spal non è più riuscita ad andare a segno nell'ultimo mese, dopo il gol in extremis di Rizzo al novantaquattresimo che aveva regalato la vittoria contro l'Udinese. Il Napoli invece ha saputo reagire nel migliore dei modi allo schiaffone dell'inaspettata sconfitta dell'esordio in Champions League, contro gli ucraini dello Shakhtar Donetsk. Prima è arrivata la goleada col sei a zero rifilato allo stadio San Paolo alla matricola Benevento, quindi gli azzurri hanno battuto quattro a uno in trasferta la Lazio in una partita trasformatasi dopo le tante defezioni in difesa che hanno colpito a partita in corso i biancocelesti, con la squadra di Sarri che ha potuto dilagare con i gol di Koulibaly, Callejon, Mertens e Jorginho su rigore.

I PRECEDENTI

Le due squadre non si affrontano nella massima serie da mezzo secolo: l'ultima sfida di campionato tra Spal e Napoli risale al campionato di Serie C/1 2004/05, col confronto a Ferrara terminato sullo zero a zero. Il Napoli ha vinto per l'ultima volta in campionato allo stadio Paolo Mazza quando Paolo Mazza era ancora presidente della Spal: campionato di Serie A, l'anno era il 1967, i partenopei si imposero con il punteggio di due a uno (Orlando, Bosdaves e Mazzotti i marcatori della partita). La Spal non batte il Napoli in campionato in casa dal precedente della stagione 1962/63: il confronto terminò quattro a due in favore degli estensi, Micheli andò a segno con una doppietta, Corelli, Gori, Bui e Fanello furono gli altri marcatori del match.

QUOTE E SCOMMESSE

La perentoria vittoria di Roma contro la Lazio ha convinto i bookmaker sempre più sulle potenzialità dei partenopei, che risultano favoriti in maniera schiacciante nel match di Ferrara, con la vittoria esterna quotata 1.25 da William Hill, mentre l'eventuale pareggio viene proposto ad una quota di 6.75 da Bwin e la vittoria interna degli estensi secondo Bet365 moltiplicherebbe invece addirittura per 15.00 la posta scommessa.

