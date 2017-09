Venezia-Parma/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Venezia-Parma, LaPresse

Venezia-Parma, diretta dal signor Balice di Termoli, sabato 23 settembre 2017 alle ore 15.00, sarà una sfida tra neopromosse nel programma della sesta giornata di andata del campionato di Serie B. Impegno dunque interessante allo stadio Penzo del capoluogo veneto, anche perché Venezia e Parma puntano non solo alla salvezza, ma ad andare oltre pur essendo appena salite dalla categoria inferiore.

Confronto tra neopromosse di lusso, che sognano di tornare presto a respirare aria della massima serie, ma che sanno di dover affrontare ogni passo con la dovuta cautela. Il Venezia di Pippo Inzaghi è ancora imbattuto in questa Serie B, con quattro pareggi e una vittoria a Bari alle spalle. Lunedì scorso, nell'anticipo del turno infrasettimanale, i lagunari hanno sfiorato il colpaccio sul campo dell'Avellino, portandosi in vantaggio grazie ad una rete siglata da Moreo a dieci minuto dal novantesimo, ma otto minuti dopo D'Angelo ha spezzato il sogno degli arancioneroverdi di ottenere la seconda vittoria esterna consecutiva.

E' stato peraltro il primo gol subito in questo campionato dal Venezia, segnale di una struttura solida che il Parma dovrà per forza di cose provare a mettere in crisi. Dopo le vittorie contro Cremonese in casa e Novara in trasferta, la squadra di D'Aversa è incappata in tre sconfitte consecutive contro Brescia, Perugia e nel turno infrasettimanale contro l'Empoli, impostosi col punteggio di due a uno al Tardini col grande rammarico per il Parma del rigore sbagliato da Nocciolini, che avrebbe garantito almeno un punto. Incassare la quarta battuta d'arresto consecutiva sarebbe problematico per una società che ha anche investito cifre considerevoli sul mercato.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA DIRETTA VENEZIA PARMA

Venezia-Parma sarà una sfida che si potrà seguire, per tutti gli appassionati, in diretta tv esclusiva sul canale numero 252 del satellite (Sky Calcio 2 HD), con tutti gli abbonati Sky che potranno seguire l'incontro anche in diretta streaming video via internet, collegandosi sul sito skygo.sky.it o comunque tramite l'applicazione Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Allo stadio Penzo di Venezia scenderanno in campo queste probabili formazioni: padroni di casa schierati con Audero a difesa della porta alle spalle della difesa a tre che schiererà come titolari Domizzi, Modolo e lo sloveno Andelkovic. Il connazionale di quest'ultimo, Stulac, sarà il perno centrale di centrocampo affiancato da Falzerano e dal romeno Suciu, mentre Del Grosso presidierà il lato mancino del campo e Zampano sarà invece schierato sulla fascia destra. In attacco, saranno chiamati a far coppia Zigoni e Moreo. La risposta del Parma sarà affidata a Frattali in porta, Dezi e Alessandro Lucarelli al centro della difesa a quattro, mentre Iacoponi sarà impiegato in posizione di terzino destro e Scaglia in posizione di terzino sinistro. A centrocampo il senegalese Baraye partirà dal primo minuto al fianco di Munari e di Scozzarella, mentre in attacco ci sarà spazio per Siligardi, Di Gaudio e per il cileno Sierralta.

LA CHIAVE TATTICA

3-5-2 per il Venezia di Pippo Inzaghi che a livello di solidità e stabilità difensiva si è affermato come la squadra migliore in questo avvio in Serie B, subendo la prima rete solo nel finale della gara della quinta giornata in casa dell'Avellino. La panchina di D'Aversa, che affronterà la trasferta lagunare con il consueto 4-3-3, potrebbe invece iniziare già a scottare, visto che le aspettative attorno agli emiliani, pur provenienti dalla terza serie, sono comunque alte. Venezia-Parma è una sfida che richiama atmosfere di Serie A da fine anni Novanta, ma non va dimenticato che le due squadre erano inserite, da neopromosse dalla Serie D, nella stesso girone di Lega Pro nella scorsa stagione. A Venzia, il 29 gennaio del 2017, finì due a due con Baraye e Nocciolini che portarono avanti i gialloblu, ma i padroni di casa centrarono la doppia rimonta con i gol di Moreo e un rigore trasformato da Geijo. Da oltre vent'anni il Venezia non batte il Parma in casa, mentre l'ultimo successo emiliano al Penzo risale al quattro a tre del giorno dell'Epifania del 2002, in Serie A.

QUOTE E SCOMMESSE

Grande equilibrio per le quote, con i bookmaker che dimostrano di tenere in ampia considerazione la voglia di riscatto del Parma dopo le ultime sconfitte. Vittoria interna dei lagunari quotata 2.50 da Paddy Power, mentre Bwin propone a 2.95 la quota relativa al pareggio e Bet365 moltiplica per 3.10 quanto investito sull'eventuale successo esterno degli emiliani allo stadio Penzo.

