AlbinoLeffe Gubbio/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta AlbinoLeffe Gubbio, Serie C (Foto LaPresse)

AlbinoLeffe Gubbio sarà diretta dall'arbitro Marco Rossetti e, in programma alle ore 14:30 di domenica 24 settembre, è valida per la quinta giornata del girone B nel campionato di Serie C 2017-2018. In classifica, l'Albinoleffe occupa la settima posizione, con 6 punti conquistati nelle prime quattro giornate del torneo. Un inizio importante per l'Albinoleffe, che quest'anno lotta per stare nella prima metà della classifica. L'ambizione di un posto nei play off di fine stagione c'è, ma il campionato che attende i bergamaschi è lungo e ricco di insidie. Dopo i due ko consecutivi nella prima e seconda giornata, l'Albinoleffe ha saputo rialzare la testa, andando a prendersi la rivincita contro Renate (in trasferta) e Santarcangelo (in casa).

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

AlbinoLeffe Gubbio non sarà trasmessa in diretta tv, ma al costo di 2,90 € potrà essere attivato il servizio di diretta streaming video sul portale Sportube.tv, che da qualche anno è diventato il fornitore per le partite della stagione di Serie C (campionato e Coppa Italia) e dunque dà la possibilità di seguire anche le sfide di questa quinta giornata.

COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE

Nell'ultimo weekend di campionato, i bergamaschi hanno superato 3-1 la squadra romagnola, allungando così a due vittorie la striscia positiva di risultati. Meno bene il Gubbio, sprofondato subito in penultima posizione con 1 punto guadagnato nelle prime quattro partite. Peggio degli umbri ha fatto soltanto il Modena, che ha perso tutte e quattro le gare fin qui disputate. Per il Gubbio, nell'ultima giornata di domenica scorsa, pesante ko interno contro la Sambenedettese. Due a zero il risultato finale al termine dei 90 minuti, sconfitta che pesa ulteriormente sul difficile momento attraversato in questo inizio di stagione.

PROBABILI FORMAZIONI ALBINOLEFFE

L'Albinoleffe del tecnico Massimiliano Alvini vuole proseguire il suo trend positivo e la sfida contro il Gubbio di domenica allo stadio Atleti Azzurri d'Italia sulla carta è il miglior assist possibile per una scalata alla classifica del girone B di Serie C, dopo la partenza ad handicap che ha visto i bergamaschi inchiodati allo zero in classifica per effetto delle due sconfitte nella prima e seconda giornata. Nell'ultima partita disputata davanti al proprio pubblico, l'Albinoleffe ha saputo vincere 3-1 contro il Santarcangelo. Un risultato che soddisfa appieno mister Alvini, che ha schierato i suoi uomini con il 3-4-1-2. I mille spettatori paganti del Fratelli d'Italia hanno visto Giorgione destreggiarsi tra le linee nel ruolo di trequartista centrale alle spalle delle due punte Mario Ravasio e Francesco Gelli. A centrocampo Di Celle e Agnello, con Cortellini e Gonzi esterni. In difesa il terzetto centrale è composto da Zaffagnini, Gavazzi e Scrosta. In porta Coser. A segnare sono stati Cortellini, Colombi e Agnello. Quest'ultimo è al suo secondo gol in campionato.

PROBABILI FORMAZIONI GUBBIO

La crisi del Gubbio appare senza fine. La formazione allenata da mister Giovanni Cornacchini non ha saputo fare meglio che un pareggio e tre sconfitte nelle prime quattro giornate del torneo. Un passivo pesante per la squadra umbra, che deve fare i conti questa settimana con una trasferta molto difficile, quella di Bergamo. Non sarà facile per i giocatori di mister Cornacchini tornare a casa con dei punti, anche un pareggio sarebbe oro colato. Nell'ultimo match disputato, perso 2-0 contro la Sambenedettese a Gubbio, l'allenatore ha schierato i suoi uomini con il 3-5-2. In avanti la coppia d'attacco Marchi-Libertazzi. A centrocampo Sampietro, Giacomarro e Casiraghi, con Kalombo e Pedrelli esterni. In difesa linea a tre con Paramatti, Burzigotti e Piccinini. In porta Volpe.

QUOTE E SCOMMESSE. IL PRONOSTICO

I bookmaker dell'agenzia Bet365, che ha stilato le scommesse per questa partita nel girone B della Serie C, danno per favorito l'Albinoleffe, quotato a 1.74. Il segno 2 della vittoria del Gubbio paga quattro volte la posta puntata.

© Riproduzione Riservata.