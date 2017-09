Bologna Milan Primavera/ Info streaming video, diretta tv: probabili formazioni, orario, risultato live

Diretta Bologna Milan Primavera (LaPresse) - repertorio

Bologna-Milan, partita diretta dall’arbitro Lorenzo Maggioni, sarà il posticipo della terza giornata del Campionato Primavera 2017-2018, alle ore 10.30 di domenica 24 settembre 2017. E' stato un inizio di stagione shock per la Primavera del Milan allenata da Gennaro Gattuso, che ha subito in due partite 8 gol, senza dare l'impressione mai di reagire di fronte alle avversità. Non sta molto meglio il Bologna, che ha un punto, ma almeno questo risultato utile l’ha strappato in casa della Juventus.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Bologna-Milan Primavera, terza giornata del campionato 2017-2018, sarà trasmessa in diretta tv su Sportitalia, appuntamento dunque in chiaro al canale 60 - mentre gli abbonati al pacchetto satellitare Sky potranno accedervi al canale 225. Inoltre è disponibile la diretta streaming video offerta senza costi dal sito www.sportitalia.it.

IL CONTESTO DEL MATCH

Se nel primo incontro con il Sassuolo c'era stata di mezzo l'espulsione prematura rimediata nel corso del primo tempo, con i rossoneri in vantaggio per 1-0 grazie alla rete di bomber Forte (partita poi persa 5-1 dai rossoneri), nell'ultimo weekend di campionato i rossoneri sono affondati contro l'Inter in un derby mai in discussione. Gennaro Gattuso deve fare i conti con una rosa rivoluzionata rispetto alla passata stagione e spera di avere ancora il tempo per ricompattare il gruppo e provare a costruire qualcosa di importante da qui a fine campionato, pensando soprattutto al prodotto finale per la Prima squadra, che in rosa ha giocatori come Donnarumma, Calabria, Locatelli, Cutrone e lo stesso Zanellato, tutti potenziali titolari (Donnarumma ovviamente è un gradino sopra tutti gli altri). Attualmente il Milan occupa l'ultima posizione in campionato, a quota zero punti, con un passivo di 8 gol subiti che pesa come un macigno sulle spalle di mister Gattuso, chiamato ad invertire la rotta già contro il Bologna.

La trasferta emiliana non sarà affatto semplice per i giocatori del Milan, che affrontano una squadra ostica, capace di pareggiare all'esordio 0-0 a Torino contro la Juventus orfana di mister Grosso. Più sfortunata invece la partita disputata nella seconda giornata, persa di misura (1-0 il risultato finale) contro l'Hellas Verona davanti al proprio pubblico. Ricordiamo però che l'Hellas ha un'ottima tradizione a livello giovanile e spesso e volentieri è stata una delle sorprese del Campionato Primavera negli ultimi anni proprio insieme ai cugini del Chievo, mettendo in mostra numerosi giocatori di talento, su tutti l'esterno offensivo Fares.

PROBABILE FORMAZIONE BOLOGNA PRIMAVERA

I felsinei nell'ultima partita di campionato sono scesi in campo con il 4-4-2. Coppia d'attacco composta dal nigeriano Uhunamure ed Emiliano Pattarello. A centrocampo Cozzari e Trovade esterni, con Ghini e Cassandro in mezzo. Difesa a quattro formata dai terzini Mantovani e Frabotta più i centrali Busi e Hamza El Kaouakibi. In porta Santurro. C'è grande curiosità intorno alle potenzialità dell'attaccante nigeriano Uhunamure, classe 2000. Il giocatore è nato in Italia (a Reggio Emilia) ma ha scelto di prendere la nazionalità nigeriana. Acquistato lo scorso anno dal Chievo, dopo un anno tra gli Allievi è già pronto ad esercitare un ruolo di primo piano in Primavera.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN PRIMAVERA

Fin qui i nuovi acquisti a livello Primavera del Milan del d.s. Mirabelli ancora non hanno messo in mostra le loro potenzialità. Ieri però, in Coppa Italia, è arrivata un'importante vittoria per 3-1 contro la Salernitana. A segno Tiago Dias, Sergio Sanchez Gioya e Tommaso Pobega. Nel derby dell'ultimo turno di campionato, i rossoneri si erano schierati con il modulo 4-3-1-2. In porta Guarnone, con Negri, Paletta, Sportelli e Campeol in difesa. A centrocampo Gabbia, El Hilali e Pobega. Dietro le due punte Forte e Larsen ha giocato Zanellato. Nonostante alcune ottime individualità, i rossoneri sono stati travolti per 3-0 dalla formazione nerazzurra. Dopo la vittoria contro la Salernitana arriverà un altro successo?

