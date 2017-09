Cagliari-Chievo/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Cagliari-Chievo (LAPRESSE)

Cagliari-Chievo sarà diretta dall’arbitro Gianluca Aureliano, trentasettenne della sezione di Bologna: con lui i guardalinee Manganelli e Tegoni e il quarto uomo Marinelli, mentre gli addetti al VAR saranno Pasqua e Marrazzo. La partita si gioca domenica 24 settembre 2017 alla Sardegna Arena: calcio d’inizio in programma alle ore 15:00. Il campionato di Serie A 2017-2018 è giunto alla 6^giornata: finora il Cagliari ha raccolto 6 punti mentre il Chievo 5. Prossimo turno: i sardi faranno visita al Napoli nel lunch match di domenica 1 ottobre (ore 12:30), per i veronesi invece match casalingo contro la Fiorentina (sempre domenica 1/10 ma alle 15:00).

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI SERIE A

Cagliari-Chievo sarà trasmessa in diretta tv da Sky sul canale Calcio 3 HD, il numero 253: telecronaca dalle ore 15:00. I clienti Sky abbonati al pacchetto Calcio potranno seguire la partita anche in diretta streaming video, tramite l’applicazione SkyGo disponibile per pc, tablet e smartphone; i non abbonati al pacchetto Calcio potranno acquistare il match in pay-per-view con il codice 407205. Sul canale Sky Super Calcio HD (il numero 206) andrà in onda Diretta Gol Serie A, con aggiornamenti in tempo reale da tutti i campi del pomeriggio.

LA SITUAZIONE

Seconda partita casalinga di fila per il Cagliari di Massimo Rastelli, che deve riscattare la sconfitta subita nel turno infrasettimanale per mano del Sassuolo. I neroverdi si sono imposti alla Sardegna Arena con il minimo scarto: l’ex di giornata Alessandro Matri ha sprecato un primo calcio di rigore alla mezz’ora, facendosi ipnotizzare dal portiere rossoblù Cragno, ma non ha fallito alla seconda occasione (fallo di Pisacane su Sensi) gelando il pubblico di casa al 60’ minuto. Cagliari che ha così interrotto la serie di 2 successi consecutivi, quelli ottenuti contro Crotone (1-0) e SPAL (2-0). 2 sono anche i pareggi di fila per il Chievo, entrambi per 1-1: sette giorni fa i gialloblu hanno fermato l’Atalanta al Bentegodi, mentre mercoledì è arrivato un punto prezioso sul campo del Genoa. Passati in svantaggio al 62’ dopo il gol di Laxalt, i ragazzi allenati da Rolando Maran hanno riacciuffato la parità al 73’, sull’asse Castro-Hetemaj: bell’assist dell’argentino per il collega finlandese, abile nel superare l’uscita di Perin con un tocco delicato. Sono però diventate 4 le giornate senza vittoria per il Chievo, che ha vinto solo nel turno d’apertura (1-2 a Udine).

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI CHIEVO

Entrambe le squadre dovrebbero disporsi in campo con il modulo 4-3-1-2. Per il Cagliari previsti Cragno in porta, Pisacane e Ceppitelli (o Andreolli, se dovesse recuperare) al centro della difesa, Padoin nel ruolo di terzino destro e Marco Capuano sulla sinistra. A centrocampo Barella, Cigarini e Ionita, sulla trequarti Joao Pedro e davanti il tandem composto da Sau e Diego Matias; in dubbio il centravanti Pavoletti, uscito malconcio dal match infrasettimanale. Il Chievo dovrebbe rispondere con Sorrentino tra i pali, Tomovic e Cacciatore esterni bassi, Gamberoni e Dainelli difensori centrali. In cabina di regia Radovanovic affiancato da Castro ed Hetemaj, tra le linee Birsa e in attacco la coppia Inglese-Pucciarelli.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

Le quote delle principali agenzie di scommesse favoriscono i padroni di casa. Sul portale snai.it ad esempio troviamo a 2,20 il segno 1 per la vittoria del Cagliari, a 3,25 il segno X per il pareggio finale e a quota 3,40 il segno 2 per il successo esterno del Chievo. Sempre dalla lavagna SNAI riportiamo anche le quote per le opzioni Under (1,75), Over (2,00), Gol (1,77) e NoGol (1,95).

