Cesena-Ascoli/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Cesena-Ascoli, diretta dal signor Illuzzi di Molfetta, domenica 24 settembre 2017 alle ore 17.30, sarà il posticipo domenicale del sesto turno d'andata del campionato di Serie B, che procede a ritmo serrato dopo il turno infrasettimanale e ci fa compagnia anche alla domenica pomeriggio con la partita dello stadio Manuzzi nella città romagnola. Cesena-Ascoli sarà una sfida già tra due squadre in difficoltà in questo avvio di Serie B. I romagnoli dopo la vittoria interna contro l'Avellino sembravano aver trovato il passo giusto dopo un inizio tentennante e soprattutto primo di gol. Il tris agli iprini è stato invece illusorio, visto che la trasferta di Cittadella nel turno infrasettimanale ha messo in evidenza tutti i difetti visti in questa partenza stagionale per i bianconeri, che hanno incassato sul campo dei veneti un perentorio zero a quattro che li ha riportati al terzultimo posto in compagnia della Salernitana, a quota quattro punti in classifica.

Peggio ha fatto però l'Ascoli, al momento penultimo da solo con tre punti frutto dell'unica vittoria in casa contro il fanalino di coda del campionato, la Pro Vercelli. Dopo quel successo per i marchigiani sono arrivate tre sconfitte consecutive, l'ultima delle quali in casa contro il Frosinone capolista al termine di un match molto combattuto, risolto in pieno recupero da un colpo di testa di un difensore dei ciociari, Terranova, che ha gelato lo stadio Cino e Lillo Del Duca. Per evitare un'altra stagione in costante affanno a caccia della salvezza, gli ascolani cercheranno un acuto, non facile da trovare visto che finora il Cesena le cose migliori le ha fatte proprio in casa.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA DI SERIE B

Cesena-Ascoli sarà una sfida che gli appassionati di calcio potranno seguire in diretta tv esclusiva sulla piattaforma satellitare di Sky, sul canale numero 253 (Sky Calcio 3 HD) e in diretta streaming video via internet sul sito skygo.sky.it, naturalmente sempre a patto di essere abbonati a Sky.

PROBABILI FORMAZIONI CESENA ASCOLI

Allo stadio Manuzzi di Cesena il confronto sarà tra queste probabili formazioni: padroni di casa bianconeri schierati con Fulignati a difesa della porta e una difesa a tre con Cascione, Scognamiglio e Rigione schierati dal primo minuto. La zona centrale di centrocampo sarà presidiata da Sbrizza, il tunisino Laribi e Schiavone, mentre Fazzi sarà impiegato come laterale di destra ed Eguelfi sarà invece l'esterno di fascia di sinistra. Il attacco, confermato il tandem con il gambiano Jallow al fianco di Gliozzi. Risponderà l'Ascoli con il romeno Mogos e Padella difensori centrali davanti all'estremo difensore Lanni, in una linea difensiva a quattro con Mignanelli impiegato in posizione di terzino destro e Gigliotti impiegato in posizione di terzino sinistro. Sarà a quattro anche la linea di centrocampo, con Tommaso Bianchi e Buzzegoli centrali, Carpani schierato sull'out di destra e l'uruguaiano Lores sul lato mancino del campo. In avanti, Baldini sarà confermato in posizione di trequartista alle spalle dell'unica punta di ruolo, ovvero Favilli.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Proseguono gli alti e bassi per il 3-5-2 di Camplone, col Cesena tornato a cadere pesantemente contro il Cittadella dopo la vittoria contro l'Avellino che era sembrata scacciacrisi per i romagnoli. Per Enzo Maresca primi momenti difficili sulla panchina ascolana, col 4-4-1-1 dell'ex centrocampista di Juventus e Siviglia che nel turno infrasettimanale ha ceduto sul più bello contro il forte Frosinone. Il precedente della scorsa stagione allo stadio Manuzzi, disputato il 28 gennaio 2017, ha visto le due formazioni pareggiare col punteggio di due a due: Cesena due volte in vantaggio con Renzetti e Rigione, e raggiunto sempre su rigore prima da Gatto e poi da Perez al novantacinquesimo minuto. Al 30 gennaio 2016 risale l'ultima vittoria casalinga del Cesena contro l'Ascoli, tre a zero con reti firmate da Ciano, Kessie e Djuric, mentre i marchigiani hanno vinto per l'ultima volta allo stadio Manuzzi il 6 marzo 2013, col punteggio di due a uno: padroni di casa in vantaggio con Ceccarelli, poi risultato ribaltato dalla doppietta di Simone Zaza.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO

Il momento non è brillantissimo per le due squadre, ma le agenzie di scommesse puntano comunque sul fattore campo in maniera abbastanza decisa, con vittoria cesenate quotata 1.85 da William Hill, quota per il pareggio fissata a 3.40 da Betclic e quota per il successo esterno dei marchigiani alzata fino a 5.25 da Bet365.

