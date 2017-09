Crotone-Benevento/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Crotone-Benevento (LAPRESSE)

Crotone-Benevento sarà diretta dall’arbitro Daniele Orsato di Vicenza: ad assisterlo i guardalinee Tolfo e Di Liberatore, il quarto uomo Di Martino e gli addetti al VAR Calvarese e Di Paolo. Appuntamento allo stadio Ezio Scida di Crotone per un match già importante in ottica salvezza: in palio punti pesanti per due formazioni che stanno faticando molto in questo avvio di campionato. Crotone-Benevento si gioca alle ore 15:00 di domenica 24 settembre 2017 ed è valida per la 6^giornata: nella prossima i calabresi affronteranno la SPAL in trasferta, i campani invece riceveranno l’Inter (entrambe in campo domenica 1 ottobre alle 15:00).

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI SERIE A

Crotone-Benevento sarà trasmessa in diretta tv da Sky sul canale Calcio 4 HD, il numero 254: telecronaca dalle ore 15:00. I clienti Sky abbonati al pacchetto Calcio potranno seguire la partita anche in diretta streaming video, tramite l’applicazione SkyGo disponibile per pc, tablet e smartphone; i non abbonati al pacchetto Calcio potranno acquistare il match in pay-per-view con il codice 407216. Sul canale Sky Super Calcio HD (il numero 206) andrà in onda Diretta Gol Serie A, con aggiornamenti in tempo reale da tutti i campi del pomeriggio.

LA SITUAZIONE

1 punto in classifica per il Crotone e ancora 0 per il Benevento. Dopo la miracolosa salvezza ottenuta l’anno scorso, il cammino dei pitagorici è ripartito all’insegna della sofferenza: vero è anche che in queste prime giornate i rossoblù hanno affrontato tre squadre quotate come Milan (sconfitta 0-3 alla 1^giornata), Inter (0-2 alla 4^) e Atalanta. Nel turno infrasettimanale di mercoledì, i bergamaschi hanno inflitto una dura lezione alla squadra di Davide Nicola, sommersa da 5 gol dei quali 3 già prima dell’intervallo. L’unica gioia è arrivata da Marco Tumminello: il giovane attaccante scuola Roma, schierato per la prima volta dall’inizio, ha firmato la sua prima rete in Serie A con un bel destro dall’interno dell’area. Per il momento l’unico punto raccolto dal Crotone è quello della 2^giornata (0-0 casalingo con l’Hellas Verona). Sta andando ancora peggio al Benevento di mister Marco Baroni, reduce da un uno-due terribile incassato da Napoli e Roma: dalle due big i campani hanno subito ben 10 gol (6-0 al San Paolo e 0-4 in casa dai giallorossi). Non va però dimenticato che i 3 ko precedenti erano stati ben più onorevoli, ed anzi alla 2^giornata il Benevento si è visto annullare dal VAR il pareggio in extremis contro il Bologna. In ogni caso, per la squadra di Baroni l’unica cosa che conta al momento è uscire dallo Scida con almeno 1 punto in tasca: sbloccare la classifica potrebbe restituire al gruppo un po’ d’autostima.

PROBABILI FORMAZIONI

Solito 4-4-2 per il Crotone che deve fare a meno del bulgaro Tonev, uscito per infortunio nei primi minuti del turno infrasettimanale. In attacco Nicola dovrebbe confermare Tumminello al fianco di Budimir, mentre Rohden e Stoian saranno gli esterni alti. A centrocampo Mandragora e Barberis, in difesa invece previsti Sampirisi a destra, Pavlovic sulla sinistra e la coppia Ceccherini-Ajeti davanti al portiere Cordaz. Anche il Benevento di mister Baroni dovrebbe schierarsi in campo con il modulo 4-4-2: tra i pali Belec, a protezione dell’area i difensori Venuti e Costa, terzini Di Chiara e Letizia in una difesa orfana di Lucioni, sospeso per doping - l'ennesima doccia fredda in queste pessime settimane per il Benevento. Linea di metacampo con Lombardi all’ala destra, Lazaar sulla corsia mancina e coppia centrale Cataldi-Memushaj. Davanti dovrebbe rientrare Iemmello che ricomporrà il tandem con Massimo Coda. Da valutare le condizioni di Ciciretti, la cui presenza rimane a rischio.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

Scontro diretto molto delicato allo Scida: il campionato è ancora lungo ma entrambe le squadre hanno la necessità d’incamerare punti. Le principali agenzie di scommesse puntano sul Crotone: snai.it fissa a quota 1,90 il segno 1 per la vittoria dei pitagorici, mentre il segno 2 per il successo esterno del Benevento vale 4,50. Potrebbe prevalere la paura di perdere e quindi attenzione al segno X per il pareggio, che SNAI valuta 3,30. Under 1,75, Over 2,00, Gol 1,80 e NoGol 1,90.

