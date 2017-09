Cuneo Pisa/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Cuneo Pisa - LaPresse, imm. di repertorio

Cuneo Pisa sarà diretta dall'arbitro Alessandro Meleleo: la partita è in programma alle ore 16:30 di domenica 24 settembre ed è valida per la quinta giornata del girone A nel campionato di Serie C 2017-2018, tra due squadre che tutto sommato sono partite abbastanza bene e che potrebbero lottare fino all’ultimo quanto meno per centrare un posto nei play off. Da un punto di vista tattico questo incontro si presenta come una classica gara particolarmente equilibrata tra due formazioni che hanno come primo obiettivo quello di non prenderle. Non è dunque difficile immaginare un match nel quale ci saranno pochi reti e che magari possa essere risolta dalla giocata di un singolo piuttosto che da una palla da fermo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Cuneo Pisa non sarà trasmessa in diretta tv, ma al costo di 2,90 € potrà essere attivato il servizio di diretta streaming video sul portale Sportube.tv, che da qualche anno è diventato il fornitore per le partite della stagione di Serie C (campionato e Coppa Italia) e dunque dà la possibilità di seguire anche le sfide di questa quinta giornata.

COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE

Il Cuneo al momento detiene la sesta posizione in classifica generale con 7 punti conquistati in 4 gare disputate mettendo a segno 3 reti e subendone 2, il che è indice di grande equilibrio tattico e solidità nella fase di non possesso palla. Il Pisa invece si trova attualmente all’undicesimo posto della graduatoria con 5 punti ed è ugualmente una formazione che si subisce poco ma con lacune nella fase propositive tant’è che ha messo a segno soltanto due reti. Nella scorsa giornata di campionato il Cuneo ha saputo vincere in trasferta sul difficile campo del Giana Erminio per 1-0 grazie alla rete Anastasia mentre il Pisa ha trovato i primi tre punti ed i primi gol stagionali battendo tra le mura amiche l’ostica Viterbese con il punteggio di 2-1 grazie alle segnature di Masucci e Di Quinzio.

PROBABILI FORMAZIONI CUNEO PISA

Passando alle probabili formazioni, i padroni di casa del Cuneo dovrebbero confermare per lunghi tratti lo schieramento utilizzato nella vittoriosa trasferta sul campo della Giana Erminio. Sarà dunque 4-3-3 con Stancampiano a difendere i pali con una linea difensiva che dovrebbe andare a comporsi con Quitadamo nel ruolo di terzino destro, nel centro Boni al fianco di Conrotto mentre a spingere sulla corsia mancina troviamo Testoni. A centrocampo l’unico sicuro del posto è l’imprescindibile centrale Rosso ai cui fianchi sarà accompagnato da Cristini sulla destra che è in vantaggio su Gerbaudo e su Provenzano che dovrebbe essere preferito a Secondo. In avanti tridente con Dell’Agnello fulcro centrale, Aperi sulla destra mentre Anastasia andrà ad agire sulla corsia di sinistra.

Il Pisa dovrebbe rispondere con uno schema similare che prevede Petkovic in porta mentre nel pacchetto arretrato ci dovrebbero essere Ingrosso e Lisuzzo nel mezzo con Birindelli deputato a spingere sulla corsia destra con Filippini dall’altra parte. A centrocampo tutto viene affidato alle geometrie di Di Quinzio che sarà supportato dagli interni De Vitis e Gucher. Per quanto concerne il tridente sulla sinistra spazio all’ex Napoli Mannini, bomber Eusepi nel mezzo mentre Masucci parte nettamente avente nel ballottaggio con Maltese con il ruolo di esterno destro.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO

Le principali compagnie di scommesse operanti in Italia, tra cui Snai, prevedono un match molto equilibrato nel quale parte leggermente favorito il Pisa la cui quota per l’eventuale successo è stata fissata a 2,40. Invece il possibile responso di parità si attesta intorno al 3.10 ed il successo dei padroni di casa del Cuneo vale 2,7 volte la posta in palio. Tendenzialmente sarà match da Under 2,5 con quota 1,60 piuttosto che da Over 2,5 la cui quota è 2,15.

