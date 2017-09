Diretta/ Mondiali di ciclismo Bergen 2017 gara in linea streaming video-tv: percorso, orari, vincitore (oggi)

Diretta Mondiali ciclismo 2017: Sagan e Kwiatkowski a Sanremo (LaPresse)

Oggi a Bergen (Norvegia) i Mondiali di ciclismo su strada 2017 prevedono l'appuntamento più atteso, la gara in linea dei professionisti che assegnerà il titolo iridato della categoria più importante: siamo dunque al culmine del Mondiale di ciclismo più a Nord di sempre, nel quale tanti campioni si contenderanno l'ambitissima maglia iridata. Diamo allora subito le informazioni salienti per vivere nel migliore dei modi questa importante giornata: alle ore 10.05 sarà in programma la partenza di un Mondiale il cui percorso sarà di 267,5 km. Come sempre, la capacità di emergere al termine di una gara molto lunga sarà una caratteristica fondamentale per chi vuole cullare sogni iridati.

DIRETTA TV, INFO STREAMING VIDEO E ORARI

L'appuntamento in diretta tv con la gara in linea dei Mondiali di ciclismo Bergen 2017 sarà integrale sulle reti Rai: dalle ore 10.00 su Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky), che poi cederà la linea a partire dalle ore 15.30 a Rai Tre, dove si potranno seguire tutte le fasi decisive e poi commenti, interviste e premiazioni. Questo significa che si potrà seguire la gara di oggi anche in diretta streaming video tramite il sito Internet ufficiale della Rai (raiplay.it), e inoltre ricordiamo per informazioni utili sia il sito della Federazione internazionale (uci.ch) sia quello dei Mondiali (bergen2017.no). Grande attenzione per i Mondiali anche sui social network. Limitandoci a ricordare i canali ufficiali, ecco la pagina ufficiale Facebook 2017 UCI Road World Championships e l'account Twitter @bergen2017, mentre l'Uci ha la pagina Facebook Union Cycliste Internationale – UCI e il profilo Twitter @UCI_cycling.

IL PERCORSO

Doveroso è andare a descrivere il percorso che assegnerà la maglia iridata. I primi 57,4 km dopo la partenza saranno in linea, poi ci saranno da affrontare 11 giri del circuito da 19,1 km, dunque 210,1 km che porteranno il totale complessivo della corsa a 267,5 km. Analizziamo dunque questo circuito: la salita principale sarà quella di Salmon Hill (un nome perfetto in Norvegia): saranno 1500 metri con pendenza media del 6,4%; i primi 500 metri regolari al 7%, poi ci saranno tratti anche meno impegnativi. Questa collina arriverà dopo 7,5 km del circuito, in precedenza ci saranno altri due piccoli strappi, entrambi di 500 metri circa. La prima parte del circuito sarà dunque abbastanza impegnativa: il problema è che lo scollinamento di Salmon Hill sarà a circa 11 km dall’arrivo, di cui la prima metà in discesa e il resto sostanzialmente pianeggiante, dunque all’ultimo giro per chi vorrà attaccare in salita per evitare un arrivo in volata il compito non sarà facile. Dunque per chi adotterà questo stile di corsa sarà fondamentale rendere dura la corsa fin da lontano, per far emergere la fatica e mettere in difficoltà chi punta invece sull’arrivo allo sprint. Molto dipenderà anche dalle condizioni meteo, che in Norvegia possono causare anche pioggia e freddo.

PARTECIPANTI E FAVORITI

In primo piano inevitabilmente c’è chi ha vinto le ultime due edizioni dei Mondiali, cioè lo slovacco Peter Sagan, anche perché è uno di quei corridori che potrebbero vincere sia aspettando la volata finale sia muovendosi in precedenza. L’elenco dei possibili protagonisti è però lunghissimo: il Belgio sarà una Nazionale fra le più forti, con stelle quali Philippe Gilbert e Greg Van Avermaet. Il capitano dell’Australia sarà Michael Matthews, mentre la Germania punterà soprattutto su John Degenkolb; significativa la scelta della Francia, che ha lasciato a casa i velocisti e punta dunque su una squadra d’attacco, con Julian Alaphilippe in primo piano. Molto pericolosi anche i padroni di casa della Norvegia, che possono puntare sia su Edvald Boasson Hagen per un attacco sia su Alexander Kristoff in volata. Squadre complete saranno quelle di Olanda, Spagna e Svizzera, mentre la Polonia può puntare su un nome di primissimo piano come Michal Kwiatkowski.

GLI AZZURRI

Non abbiamo dimenticato l'Italia, alla quale dedichiamo qualche parola in più: gli azzurri del c.t. Davide Cassani possono contare su un'ottima squadra e su diverse soluzioni. Per una volata a ranghi compatti (o quasi) ecco Elia Viviani, rinfrancato dai prestigiosi successi ottenuti ad agosto ad Amburgo e Plouay; la Vuelta ha lanciato naturalmente le quotazioni di Matteo Trentin, vincitore di quattro tappe di cui tre in volata ma anche una grazie ad una fuga e poi ad uno sprint ristretto. Le seconde punte potranno essere Sonny Colbrelli e Diego Ulissi: il primo è tra i corridori più forti sotto la pioggia e vincitore settimana scorsa alla Bernocchi, il secondo reduce invece dal prestigioso successo di due domeniche fa a Montreal. Il regista sarà il preziosissimo veterano Daniele Bennati, poi ecco altri uomini in ottima forma, dal rampante Gianni Moscon a Salvatore Puccio, da Alessandro De Marchi ad Alberto Bettiol, tutti perfettamente in grado di interpretare una corsa aggressiva, come ha annunciato Davide Cassani nei giorni scorsi.

© Riproduzione Riservata.