Fiorentina-Atalanta/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Fiorentina-Atalanta: qui l'argentino Giovanni Simeone, 22 anni, attaccante della Fiorentina (LAPRESSE)

Fiorentina-Atalanta sarà diretta dall’arbitro Luca Pairetto, trentatreenne della sezione di Nichelino: con lui i guardalinee Ranghetti e Tasso, il quarto uomo Martinelli e gli addetti al VAR Manganiello e Marini. Il posticipo della 6^giornata di Serie A si gioca domenica 24 settembre 2017 allo stadio Artemio Franchi di Firenze: calcio d’inizio alle ore 20:45. Match interessante tra due formazioni quasi appaiate in classifica: 6 punti per la Fiorentina di Stefano Pioli e 7 per l’Atalanta allenata da Gian Piero Gasperini.

FIORENTINA-ATALANTA, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI SERIE A

Fiorentina-Atalanta sarà trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sport Mix HD (numero 106), Sport 1 HD (n.201), Super Calcio HD (206) e Calcio 1 HD (251): telecronaca dalle ore 20:45. I clienti Sky abbonati al pacchetto Sport o al pacchetto Calcio potranno seguire la partita anche in diretta streaming video, tramite l’applicazione SkyGo disponibile per pc, tablet e smartphone; i non abbonati ai pacchetti potranno acquistare il match in pay-per-view con il codice 407227. Diretta tv di Fiorentina-Atalanta anche sui canali Mediaset e nella fattispecie Premium Sport, il numero 370 del digitale terrestre disponibile anche in alta definizione (HD) al numero 380. Per gli abbonati diretta anche in streaming video tramite PremiumPlay.

LA SITUAZIONE

Avvio di campionato altalenante per la Fiorentina che ha cominciato male, con 2 sconfitte per mano di Inter (3-0 a San Siro) e Sampdoria (1-2 al Franchi) per poi riscattarsi contro Hellas Verona (successo 0-5 al Bentegodi) e Bologna (2-1 in casa). Nel turno infrasettimanale i viola hanno fatto visita alla capolista Juventus: prestazione dignitosa ma risultato negativo, un ko per 1-0 sancito dalla rete di Mandzukic in avvio di ripresa (52’). Il prossimo filotto di partite fornirà ulteriori informazioni sulla crescita e la consistenza della squadra: dopo l’Atalanta i viola affronteranno Chievo in trasferta, Udinese in casa, Benevento al Vigorito, Torino al Franchi e Crotone allo Scida, impegni sulla carta più abbordabili. Per l’Atalanta invece 4 risultati utili consecutivi: 3 in campionato -2-1 al Sassuolo, 1-1 con il Chievo e l’ultima goleada al Crotone- più l’ottimo esordio nella fase a gironi di Europa League, in cui i bergamaschi hanno schiantato gli inglesi dell’Everton (3-0). Mercoledì mister Gasperini ha festeggiato le 300 panchine in Serie A, ricevendo in dono una prestazione maiuscola dei suoi giocatori che hanno asfaltato il Crotone con 5 gol (a 1): scatenato Ilicic autore di un gol strepitoso e due assist, a completare il tabellino le reti di Petagna, Caldara e Gomez (doppietta). Atalanta che giovedì (28 settembre) tornerà in campo per la seconda giornata di coppa: avversari i francesi del Lione in una trasferta che si preannuncia molto impegnativa.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA ATALANTA

4-2-3-1 per la Fiorentina: tra i pali Sportello, in difesa dovrebbe rivedersi dall’inizio il portoghese Bruno Gaspar nel ruolo di terzino destro, con Biraghi confermato a sinistra e la coppia Pezzella-Astori a protezione dell’area. a centrocampo mancherà lo squalificato Badelj: per rimpiazzarlo pronto Carlos Sanchez che farà reparto con Veretout; trequartisti Eysseric, Benassi e Chiesa e centravanti Simeone. Nell’Atalanta Gasperini potrebbe mischiare ancora le carte in vista del secondo match di Europa League. In porta Berisha, davanti a lui i difensori Toloi, Caldara e Palomino con Masiello indiziato per la panchina. Per la fascia destra ballottaggio tra Hateboer e Castagne, mentre a sinistra dovrebbe essere inserito il tedesco Gosens. In mezzo al campo previsti Cristante e De Roon, tra le linee Ilicic e Gomez e davanti Cornelius, leggermente favorito su Petagna che potrebbe riposare almeno inizialmente.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SU FIORENTINA ATALANTA

La partita del Franchi si presenta equilibrata: in estate entrambe le squadre hanno accolto molti nuovi giocatori anche se l’Atalanta è ripartita da una base più collaudata. Le principali agenzie di scommesse attribuiscono un leggero favore di pronostico alla Fiorentina: su snai.it ad esempio troviamo il segno 1 per la vittoria dei viola a quota 2,15, mentre il segno 2 per il colpo esterno della Dea vale 3,40. Stessa valutazione (3,40) per il segno X che simboleggia il possibile pareggio. Under a quota 2,10, Over 1,67, Gol 1,53 e NoGol 2,35.

