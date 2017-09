Inter-Genoa/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live

Diretta Inter-Genoa, LaPresse

Inter-Genoa, diretta dal signor Guida di Torre Annunziata, domenica 24 settembre 2017 alle ore 15.00, sarà una delle sfide del programma della sesta giornata del campionato di Serie A. Allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro va in scena una delle sfide più classiche del nostro calcio: l'Inter vuole tornare subito alla vittoria, ma attenzione anche alle necessità di un Genoa che si trova già costretto a fare punti per non scivolare troppo in basso. Partita decisamente importante per le ambizioni di entrambe le squadre, che sono ovviamente decisamente distanti. L'Inter di Spalletti punta innanzitutto ai primi quattro posto per riconquistare dopo diversi anni di assenza la ribalta della Champions League, e valutare un possibile inserimento verso le primissime posizioni della classifica.

Il Genoa punta a una salvezza più tranquilla rispetto a quella delle ultime due stagioni, ma l'inizio in questo senso per i Grifoni non è stato di certo incoraggiante. Situazione difficile che per i rossoblu non si sblocca: due partite in casa contro Lazio e Chievo, dalle quali Juric sperava di ottenere risultati in grado di rendere più solida la sua panchina, hanno portato un solo punto e tante situazioni rocambolese, che hanno visto di fatto il Genoa gettare letteralmente alle ortiche il pareggio contro i capitolini e la vittoria contro i veneti. L'Inter dalla sua sta provando ad ottenere il massimo dal vantaggio di non giocare le Coppe rispetto alle altre avversarie di alta classifica. Al primo impegno infrasettimanale si è visto come anche i nerazzurri abbiano sofferto un calo di brillantezza, segno che le lacune che Spalletti ha lamentato nella rosa esistono, anche se il tecnico di Certaldo è riuscito a rivitalizzare alcuni giocatori che sembravano fuori dal progetto, su tutti il croato Perisic.

INTER-GENOA, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA DI SERIE A

Inter-Genoa sarà un match che si potrà seguire in diretta tv sia con un abbonamento Sky, sia con un abbonamento Mediaset Premium. Gli abbonati alla prima piattaforma potranno seguire l'incontro sul canale numero 251 del satellite (Sky Calcio 1 HD), gli abbonati alla seconda piattaforma sul canale del digitale terrestre pay Premium Sport 2 HD. In entrambi i casi sarà anche disponibile la diretta streaming video via internet della partita, rispettivamente sui siti skygo.sky.it e play.mediasetpremium.it.

IL CONTESTO

Da tempo l'Inter non iniziava così bene la sua avventura in campionato, col nuovo corso di Luciano Spalletti partito con quattro vittorie consecutiva, in casa contro Fiorentina e Spal e in trasferta contro Roma e Crotone. Nell'anticipo del turno infrasettimanale, martedì scorso, i nerazzurri hanno però mancato l'occasione di restare a punteggio pieno, soffrendo la vivacita del Bologna allo stadio Dall'Ara. Felsinei in vantaggio con Verdi e molto arrabbiati per il rigore, per fallo di Mbaye su Eder apparso piuttosto dubbio nonostante la verifica del VAR, che ha permesso a Mauro Icardi di segnare il gol che ha mantenuto l'Inter comunque imbattuta. Per il Genoa invece momento difficilissimo con soli due punti racimolati nelle prime cinque giornate. Dopo le sconfitte contro Udinese e Lazio, la squadra di Juric ha cercato riscatto a Marassi contro il Chievo, ma dopo essersi portata in vantaggio con Laxalt ha dovuto di nuovo rimandare l'appuntamento con la prima vittoria in campionato, a casa del gol del pareggio dei veronesi siglato da Hetemaj.

I PRECEDENTI

L'11 dicembre del 2016, nella Serie A della scorsa stagione, l'Inter ha ottenuto l'ultimo successo casalingo contro il Genoa, battendo due a zero i grifoni grazie a una doppietta di Brozovic. Negli ultimi quattro campionati di massima serie, l'Inter ha sempre battuto il Genoa in casa. L'ultimo risultato utile dei rossoblu nella San Siro nerazzurra risale al 22 dicembre del 2012, uno a uno con vantaggio ligure firmato da Ciro Immobile e pareggio interista centrato a cinque minuti dal novantesimo da Esteban Cambiasso. Il Genoa non vince in campionato in casa dell'Inter da ventitré anni, dal tre a uno che la squadra allora allenata dal 'Professore', Franco Scoglio, rifilò ai nerazzurri con una doppietta di Ruotolo ed una rete di Thomas Skuhravy.

QUOTE E SCOMMESSE SU INTER GENOA

Bookmaker convinti del fatto che l'Inter di Spalletti saprà proseguire nel proprio trend positivo, con vittoria interna quotata 1.30 da William Hill, quota nettamente più bassa rispetto al moltiplicatore di 11.50 proposto da Betclic per il successo genoano in trasferta. L'eventuale pareggio viene offerto invece ad una quota di 5.50 da Paddy Power.

