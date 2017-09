Italia Croazia / Streaming video e diretta Rai.tv: orario e risultato live (Europei volley femminile 2017)

Diretta Italia Croazia (LaPresse)

Italia Croazia, in programma alle ore 18.00 italiane di oggi, domenica 24 settembre, è la partita di volley femminile che si giocherà al New Sport Palace di Tbilisi e sarà valida per la terza e ultima giornata della fase a gironi degli Europei 2017 di pallavolo. Ultimo banco di prova per la formazione del commissario tecnico Davide Mazzanti nel girone B, dove abbiamo già affrontato nei giorni scorsi le padrone di casa della Georgia venerdì e la Bielorussia ieri, in attesa di spostarci in Azerbaigian per la fase decisiva del torneo che si concluderà domenica prossima.

STREAMING VIDEO E TV, COME VEDERE LA DIRETTA DI ITALIA-CROAZIA

Anche per questa sfida delle azzurre la tv di stato ha assicurato ampia copertura mediatica, comune agli altri impegni dell'Italia in questi Europei di volley 2017: appuntamento oggi quindi alle ore 17.50 per la diretta tv, con fischio d’inizio alle ore 18.00 secondo il fuso italiano per Italia-Croazia su Raisport + al numero 57 del telecomando del digitale terrestre. Diretta streaming video del match confermata sul portale gratuito raiplay.it.

SINFONIA AZZURRA

Per ora tutto sta andando per il meglio: sapevamo che il girone non era dei più temibili, ma le risposte delle ragazze di Mazzanti sono state davvero ottime. Prima la perentoria vittoria contro la Georgia, poco più di un allenamento, poi la convincente vittoria per 3-1 contro la Bielorussia, teorica rivale più pericolosa dopo che al primo giorno aveva battuto proprio la Croazia. Due vittorie su due, primato praticamente ipotecato salvo crolli clamorosi questa sera: il difficile deve ancora venire, ma per ora va tutto bene, sulla scia del fantastico secondo posto al World Grand Prix. Dall'altra parte ecco una Croazia che ha perso per 3-2 contro la Bielorussia venerdì e poi si è riscattata solo parzialmente ieri, vincendo per 3-1 contro la Georgia, ma lasciando un set alle padrone di casa che sono di un livello davvero basso. Sulla carta dunque un'altra partita che vedrà l'Italia nettamente favorita, chiamata a vincere in modo convincente e se possibile senza spendere troppe energie, aspetto che in un torneo dai ritmi serrati come l'Europeo ha sempre la sua importanza.

© Riproduzione Riservata.