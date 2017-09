Livorno Pistoiese/ Streaming video Sportube e diretta tv, probabili formazioni, orario, quote, risultato live

Diretta Livorno Pistoiese (LaPresse)

Livorno-Pistoiese, diretta dal fischietto di Collegno Riccardo Annaloro, è la partita in programma oggi domenica 24 settembre alle ore 20.30 allo Stadio Armando Picchi, valida nella quinta giornata di campionato di Serie C. La formazione granata torna a giocare in casa, con il ruolo di favorita per la conquista della promozione diretta in Serie B. L'avvio è di quelli confortante visto che in partite disputate, gli amaranto hanno conquistato due vittorie e un pareggio fin qui il bilancio. Al momento il Livorno è comunque quarto nella classifica del girone A, ma alle sue spalle si trova proprio la Pistoiese, che con sette punti guadagnati nelle prime tre giornate di campionato (le stesse partite disputate rispetto agli amaranto), rimane al quinto gradino. La Pistoiese è reduce dal pareggio casalingo contro la Pro Piacenza (1-1 il risultato finale), che di fatto ha rallentato la corsa dei toscani, reduci da due vittorie consecutive contro Monza e Arezzo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Livorno Pistoiese non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

COME ARRIVANO GLI AMARANTO

Prosegue l'ottimo momento degli amaranto, che nell'ultima giornata di campionato ha battuto 3-0 in trasferta l'Alessandria. Un successo netto, alla vigilia anche sorprendente, dato che in pochi avevano pronosticato una vittoria così larga da parte dei toscani oggi padroni di casa. Il merito del successo ai danni dell'Alessandria con un punteggio roboante va dato anche al tecnico Sottil, che in poco tempo è riuscito a creare quell'alchimia necessaria per arrivare fino in fondo. Fondamentale per il Livorno nel turno precedente l’apporto di Vantaggiato, autore di una doppietta: l’attaccante si candida ad essere il miglior marcatore non soltanto della sua squadra ma anche di tutto il girone A, avendo un'esperienza molto più importante rispetto a tanti altri suoi colleghi

COME ARRIVANO GLI ARANCIONI

La Pistoiese dovrà fare molta attenzione a non sottovalutare la Pistoiese, dato che è una squadra che può mettere in difficoltà chiunque e : nell'ultima partita disputata i toscani non sono riusciti ad andare oltre l'1-1 davanti al proprio pubblico contro la Pro Piacenza e serve un cambio di rotta. Nel turno precedente la Pistoiese si è fatta sorprendere da subito dagli avversari, andando sotto 1-0 nel primo tempo per effetto della rete di Mauro Belotti: un gol che ha tagliato le gambe ai padroni di casa, che hanno fatto fatica a reagire, trovando la rete del pareggio soltanto quando mancavano 15 minuti al fischio finale della partita. A segnarlo è stato Vrioni, subentrato sette minuti prima a Devis Nossa.

PROBABILI FORMAZIONI LIVORNO PISTOIESE

Visto quanto ottenuto nel turno precedente contro l’Alessandria, pare difficile che il tecnico del Livorno possa operare per un turn over completo dell’11 titolare: confermato il 4-2-3-1 quindi con Mazzoni tra i pali e la coppia di centrali Pirrello-Gasborro in difesa. L’esterno sarà in mano a Pedrelli e Franco, mentre Giandonato e uno tra Luci e Gemmi faranno da cerniera tra i settori. In avanti Maiorino rimane sulla trequarti alle spalle di Vantaggiato prima punta: Valiani e uno tra Doumbia e Murilo completeranno il settore. Dopo lo stop contro il Piacenza è probabile che in casa della Pistoiese si faccia qualche cambio, magari ripercorrendo le indicazioni date contro l’Arezzo. Via quindi al 3-5-2 o 3-5-1-1 con Zaccagno tra i pali e Priola davanti allo specchio mentre Quaranta e Nossa agiranno al lato: Hamlili sarà in cabina di regia con Regoli e Luperini al suo fianco mentre Mulas e Zappa copriranno gli esterni. Ferrari e Surraco potrebbero essere confermati in attacco.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia della quinta giornata del campionato di Serie C la snai ha concesso al Livorno la palma di favorito in casa contro la Pistoiese. Nell’1x2 infatti il successo amaranto è stato dato a 1.60, contro il 5.25 concesso alla formazione arancione mentre il pareggio è stato valutato a 3.45.

