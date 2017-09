Mestre Triestina/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Mestre Venezia, Serie C (Foto LaPresse)

Mestre Triestina sarà diretta dall'arbitro Matteo Gariglio; si gioca per la quinta giornata del girone B di Serie C 2017-2018, squadre in campo alle ore 14:30 di domenica 24 settembre. L'inizio di stagione da parte della formazione veneta non è stato sicuramente dei più entusiasmanti, ma i 5 punti totalizzati in questo avvio sono un buon bottino per una formazione che ha come obiettivo primario quello di rimanere in questa categoria anche il prossimo anno. Nelle prime 3 gare gli arancio erano rimasti imbattuti per effetto di due pareggi interni contro Teramo e Gubbio e della vittoria per 3-1 conquistata a Bergamo sul campo dell'Albinoleffe.

Mestre Triestina non sarà trasmessa in diretta tv, ma al costo di 2,90 € potrà essere attivato il servizio di diretta streaming video sul portale Sportube.tv, che da qualche anno è diventato il fornitore per le partite della stagione di Serie C (campionato e Coppa Italia) e dunque dà la possibilità di seguire anche le sfide di questa quinta giornata.

La squadra di Mauro Zironelli ha poi subito un K.O. inaspettato sul campo della Fermana, al primo successo stagionale, confermando poi di subire almeno un gol a partita. Sarà su questo che dovrà lavorare la formazione mestrina per poter sperare in qualcosa di più da questo campionato e, prima di tutto, per battere un avversario temibile come la Triestina nel prossimo match. Grazie a 5 punti conquistati in questo inizio campionato in 3 gare (una gara in meno rispetto ai veneti) la Trestina è ancora imbattuta e possiede uno dei migliori attacchi del campionato, Questo soprattutto grazie alla vittoria per 5-1 ottenuta sul campo del Ravenna nel secondo match stagionale, in cui si è distinto con una doppietta l'ultimo arrivato Mensah oltre ai nomi più attesi come quello di Rachid Arma, una garanzia per questa categoria, e Filippo Porcari, centrocampista con esperienze importanti in B ed anche in massima serie con il Novara. Dopo la gara interna pareggiata contro la Sudtirol per gli alabardati arriverà il secondo derby del triveneto stagionale su un campo altrettanto difficile.

Per quanto concerne le probabili formazioni, il tecnico di casa Zironelli pensa ad un 3-5-2 con alcune importanti variazioni rispetto all'ultimo match di Fermo. Se Perna dovrebbe essere confermato al centro insieme a Gritti e Politti, a centrocampo saranno almeno due i cambiamenti: Boscolo e Casarotto, infatti, sono favoriti su Rubbo e Kirwan per una maglia da titolare al centro, mentre sugli esterni Lavagnoli potrebbe rimpiazzare Fabbri per avere un po' più di spinta sulla corsia di sinistra. In avanti spazio a Neto Pereira in coppia con uno tra Sottovia e Pozzebon; ancora panchina per Sodinha, la stella del mercato veneto arrivato per riscattare un passato fatto di eccessi e occasioni sprecate.

Dall'altra parte Sannino pensa per i friulani ad un 4-4-2 in cui Perisan sarà in porta, Aquaro ed El Hasni in difesa, Troiani e Pizzul da terzini. Porcari e Meduri saranno al centro della mediana con Bariti e Bracaletti favoriti per un posto sulle due fasce; in avanti Arma e Mensah dovrebbero essere confermati da titolari, con Demiro Pozzebon, omonimo del mestrino Nicolò, pronto a giocarsi le sue chance. Le due squadre, attualmente a pari punti in classifica in zona play-off, sono apparse in salute e con buono spirito nei primi impegni stagionali. Difficile, poi, fare un pronostico, in quanto stando ai valori della carta gli ospiti sono chiaramente favoriti, ma i padroni di casa cercano ancora la prima vittoria dinanzi al proprio pubblico. Ricordiamo che le due formazioni si sono già incontrate in Coppa Italia il 23 agosto; in quell'occasione la Triestina si impose con il largo punteggio di 4-0.

Quote abbastanza equilibrate dall'agenzia di scommesse SNAI per quanto concerne questo match: il segno 1 è quotato infatti 2,50 a fronte di un 2 dato a 2,70; quota più alta per l'X del pareggio corrispondente a 3,00.

