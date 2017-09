Monza Carrarese/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Monza Carrarese, Serie C (Foto LaPresse)

Monza Carrarese si gioca per il girone A di Serie C 2017-2018: diretta dall'arbitro Mario Cascone, è in programma alle ore 16:30 di domenica 24 settembre. Un appuntamento importante per la squadra di casa, che contro la corazzata Carrarese dovrà dimostrare di essere all'altezza della situazione. Il Monza in quattro partite ha raccolto cinque punti. Dopo la bella partenza nella prima giornata con il successo colto contro il Piacenza per 2-0, i brianzoli si sono fermati. Prima la sconfitta nel secondo turno contro la Pistoiese, quindi il pareggio interno contro il Pisa a reti inviolate, domenica scorsa un altro pareggio, sul campo della Lucchese.

Non sembra dunque decollare il progetto tecnico di mister Marco Zaffaroni, che può contare su una rosa di livello nonostante la promozione dalla Serie D raggiunta soltanto qualche mese fa. Per la Carrarese i gol di Ciccio Tavano sono grasso che cola. Tavano è riuscito ad essere protagonista anche nel netto successo della formazione toscana nell'ultimo turno contro la sorpresa Olbia, battuta 3-0, dopo che il primo tempo si era chiuso sul punteggio di parità (0-0 ndr). In classifica la Carrarese occupa la terza posizione a quota 9 punti, frutto di un ruolino di marcia invidiabile di 3 vittorie ed una sconfitta.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Monza Carrarese non sarà trasmessa in diretta tv, ma al costo di 2,90 € potrà essere attivato il servizio di diretta streaming video sul portale Sportube.tv, che da qualche anno è diventato il fornitore per le partite della stagione di Serie C (campionato e Coppa Italia) e dunque dà la possibilità di seguire anche le sfide di questa quinta giornata.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA

Nella trasferta disputata contro la Lucchese il Monza si è schierato con il modulo 4-4-1-1. Dietro all'unica punta Barzotti ha agito in posizione di trequartista centrale Cogliati. Sugli esterni hanno giocato Giudici e Gasparri, mentre a centrocampo la coppia Guidetti - Galli. In difesa, linea a quattro composta da Riva e Negro centrali difensivi e Carissoni più Tentardini terzini, rispettivamente a destra e sinistra. In porta Liverani. Il Monza è stato bravo a rispondere colpo su colpo ai padroni di casa, che si erano inizialmente portati in vantaggio al minuto 28 grazie alla rete di Tommaso Arrigoni su calcio di punizione (alla sua seconda marcatura stagionale). La reazione del Monza è stata istantanea, tanto che al minuto 31, dunque 180 secondi dopo aver subito la rete del momentaneo 1-0, ha realizzato l'1-1 con Giudici. Su azione di calcio d'angolo battuto da Guidetti si c'è stato il colpo di testa vincente dell'esterno sinistro Giudici, anche lui come il suo avversario alla seconda rete in campionato.

PROBABILI FORMAZIONI CARRARESE

Attenti a quei due. Si potrebbe riassumere così il potenziale offensivo della Carrarese di quest'anno, che oltre ai gol di Coralli può contare su un Francesco Tavano tornato a segnare come ai vecchi tempi, quando in Serie A faceva impazzire di gioia i tifosi dell'Empoli in coppia con 'Big Mac' Maccarone. Per Coralli, 34 anni, la partita contro l'Olbia è stata super, tanto che il giocatore ha chiuso con una doppietta che ha squarciato il match ad inizio ripresa, dopo che i primi 45 minuti di gioco si erano chiusi sullo 0-0. Una dimostrazione di forza ulteriore della Carrarese, che nei minuti finali ha trovato il gol del definitivo 3-0 con Tavano, alla sua terza rete stagionale. Per Coralli sono invece stati i primi due gol in campionato, su assist di Tommaso Biascio e dello stesso Tavani. Terzo assist dell'incontro per Davide Cais.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO

A sorpresa i bookmakers danno favorito il Monza, per esempio l'agenzia di scommesse Bet365 con il segno 1 quotato a 2.40, mentre il successo della Carrarese (segno 2) è a 2.74. Il pareggio invece, segno x, è dato a 3.04.

© Riproduzione Riservata.