NADAL E FEDERER IN DOPPIO/ Laver Cup 2017 streaming video e diretta tv: l'Europa per chiudere (3^ giornata)

Federer e Nadal (Foto: Lapresse)

Si chiude oggi, domenica 24 settembre 2017, la Laver Cup 2017, la nuova manifestazione tennistica che ha visto scontrarsi da una parte l'Europa e dall'altra il Resto del Mondo. Un'iniziativa affascinante, al netto delle perplessità inerenti gli sviluppi futuri del torneo (calendario fitto, nessun punto in palio, ecc.) che alla O2 Arena di Praga hanno dimostrato di apprezzare parecchio. E del resto difficilmente, con un parco giocatori simile, sarebbe potuto avvenire il contrario. A rappresentare il team europeo ci sono probabilmente i due giocatori più amati degli ultimi 15 anni: Roger Federer e Rafael Nadal, per la prima volta compagni, e non rivali, nella loro storia. I due, alle prese ieri sera con la rodata coppia Usa composta da Querrey e Sock, sono apparsi ben contenti di poter condividiere insieme il campo di gioco, a dimostrazione che la loro conclamata amicizia è cosa reale e non solo di facciata.

EUROPA IN VANTAGGIO

C'è da dire che finora sul campo c'è stata, com'era nelle previsioni, poca storia. Per quanto si sia assistito a dei match molto lottati ed equilibrati, con set risoltisi quasi sempre al tie break, quando ci apprestiamo a vivere la terza e ultima giornata della Laver Cup 2017 è l'Europa, guidata in panchina da Bjorn Borg, ad essere avanti nel punteggio per 9 punti a 3 sulla formazione dell'eterno rivale dello svedese, John McEnroe. Ai successi della prima giornata, chiusa per 3 a 1, si sono aggiunte ieri le vittorie in singolare di Federer su Querrey (6-4/6-2), di Nadal su Sock (6-3/3-6/11-9) e quella in doppio della coppia dei sogni, Federer-Nadal opposta proprio al binomio a stelle e strisce Querrey-Sock. I capitani delle formazioni, in una giornata conclusiva in cui ogni match assegna 3 punti, hanno tempo fino alle 10 per comunicare le loro scelte: certo è difficile pensare che, come oggi, Federer e Nadal siano gli unici europei impiegati avendo a disposizione un parterre che vede tra gli altri il bambino prodigio Alexander Zverev e l'austriaco Dominic Thiem.

DIRETTA TV

Ad essersi assicurata il diritto di trasmettere in diretta la Laver Cup 2017 è la piattaforma Supertennis. Gli appassionati della racchetta che decideranno di seguire in tv gli incontri di oggi, a partire dalle 12, non dovranno fare altro che sintonizzarsi sul canale 64 del digitale terrestre (224 sulla piattaforma satellitare Sky). Chi trascorrerà la giornata fuori casa potrà comunque seguire Federer, Nadal & co. in diretta streaming video collegandosi al sito www.supertennis.tv.

© Riproduzione Riservata.