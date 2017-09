Olbia Pontedera/ Streaming video Sportube e diretta tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live

Diretta Olbia Pontedera (LaPresse)

Olbia-Pontedera, diretta dal fischietto di Roma 1 Francesco Luciani, è la partita in programma oggi 24 settembre 2017 alle ore 16.30 al Bruno Nespoli, valida nel quinto turno del campionato di Serie C 2017-2018. Dopo l'ultima sconfitta subita domenica contro la Carrarese (3-0 netto a favore dei padroni di casa), è un po' scemato l'entusiasmo attorno alla squadra allenata da mister Bernardo Mereu, anche se domenica prossima i sardi avranno subito l'occasione di riscattare la figuraccia fatta in toscana davanti al proprio pubblico, pronto nuovamente a sognare in grande in caso di 3 punti. In classifica l'Olbia è ora settima, con gli stessi punti però del Livorno (quarto, gli amaranto però hanno una partita da recuperare). Il Pontedera non appare una squadra impossibile da battere, anzi: in classifica occupa la posizione numero 17, dopo quattro partite non ha ancora vinto ed ha conquistato soltanto due punti. Per i tifosi del Pontedera quella di Olbia sarà la seconda trasferta nel nord Sardegna nel giro di una settimana: prima in Costa Smeralda, contro l'Arzachena (vittoria dei padroni di casa per 2-1 e ora ad Olbia, qualche km più in giù.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE IN DIRETTA IL MATCH

La sfida tra Olbia e Pontedera non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

COME ARRIVANO I SARDI

E’ stata una sconfitta senza attenuanti domenica contro la Carrarese, che quest'anno è partita con il piede giusto: l'Olbia di mister Bernardo Mereu non ha saputo opporre alcuna resistenza di fronte allo strapotere mostrato dai padroni di casa toscani. La formazione sarda torna in campo consapevole di non essere riuscita pochi giorni fa a opporre alcuna resistenza, finendo per naufragare sotto i colpi Coralli (doppietta) e Tavano, ancora a segno. C'è da dire che l'Olbia era riuscita a chiudere sullo 0-0 il primo tempo, salvo poi mollare ad inizio secondo tempo, subendo il gol del provvisorio 1-0 da Coralli, bravo a trovare il raddoppio al minuto 70, per poi completare la festa con Francesco Tavano nei minuti finali.

FOCUS IN CASA DEI TOSCANI

Il Pontedera come abbiamo visto torna in Sardegna pochi giorni dopo la trasferta in Costa Smeralda con l’Arzachena: oggi però l'Olbia, a differenza dell'Arzachena, appare maggiormente attrezzato per poter ambire alle posizioni di più alta classifica. Il Pontedera non parte comunque sconfitto, e proverà ugualmente a fare risultato: anche un pareggio per gli uomini di mister Ivan Maraia sarebbe oro colato, vista la levatura tecnica della formazione avversaria. Tutte le speranze dei tifosi della squadra toscana sono riposte sull'attaccante Massimiliano Pesenti, che dopo quattro giornate ha già totalizzato tre reti.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Capitolo probabili formazioni per la sfida tra Olbia e Pontedera: partendo dai padroni di casa è possibile che il tecnico confermi il 4-3-3 già visto nel turno precedente ma con qualche accorgimento in qualche settore specifico. Dato Aresti fedele tra i pali la coppia centrale in difesa dovrebbe venir formato da Dametto e Feola, mentre Cotali e Geroni occuperanno le corsie: cabina di regia affidata a Mutoni con Iotti e uno tra Arras e Ogunseye sulle fasce e Piredda e Ragatzu in avanti: punta di diamante Pisano. Pochi i cambi anche in casa toscana dove Marala dovrebbe invece puntare sul 3-5-2 che vedrebbe Contini tra i pali e Frare al centro del reparto arretrato, completato da Risaliti e Vettori. A centrocampo spazio a uno tra Calcagni e Pinzauti in regia con Spinozzi e Caponi al suo fianco e il duo Crosinelli e Matrlli in esterno: le due punte saranno Grassi e Pesenti.

QUOTE E PRONOSTICO

Per la sfida del girone A tra Olbia e Pontedera la snai vede favorita in casa la compagine sarda.nell’1X2 infatti la vittoria dell’Olbia è stata data a 1.87, mentre il successo toscano è stato valutato a 4.00, con il pareggio infine valutato a 3.15.

© Riproduzione Riservata.