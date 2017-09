PAGELLE/ Fiorentina-Atalanta: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 6^ giornata - primo tempo)

Pagelle Fiorentina Atalanta, Serie A (Foto LaPresse)

Al Franchi si è appena concluso il primo tempo di Fiorentina-Atalanta, posticipo della sesta giornata di Serie A 2017-18, la squadra di Pioli torna negli spogliatoi in vantaggio per 1 a 0: approfittiamo della pausa per dare i voti a quelli che sono stati i protagonisti di questi primi quarantacinque minuti. Per adesso decide il gran gol di Federico Chiesa (7,5) che al 12' si coordina e fa partire un tiro imprendibile per Berisha (6) che non può assolutamente arrivare sul pallone. Gli ospiti potrebbero pareggiare con l'ex-Ilicic (6) che a pochi passi dalla porta calcia addosso a Sportiello (7) che fa buona guardia in mezzo ai pali. A metà frazione arriva la palla gol più importante per gli orobici con Freuler (5,5) che non trova la gioia del gol solamente per il grande intervento di Sportiello. Prima dell'intervallo ci pensa Veretout (6) a togliere le castagne dal fuoco all'estremo difensore viola sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Da segnalare l'uscita dal campo di Toloi (6,5), la sua gara dura appena 25 minuti, poi un problema muscolare lo mette KO.

VOTO FIORENTINA 6,5 - Per adesso i viola stanno portando a casa i tre punti grazie alla prodezza di Chiesa anche se in fase offensiva non stanno creando tantissime occasioni.

MIGLIORE FIORENTINA: CHIESA 7,5 - Si inventa un gol di rara bellezza che consente ai suoi di sbloccare una contesa che altrimenti sarebbe stata decisamente bloccata.

PEGGIORE FIORENTINA: PEZZELLA 5,5 - Fin troppo falloso in qualche frangente, rischia di prendere il giallo in questa maniera, Pairetto non è un arbitro che fa sconti.

VOTO ATALANTA 5,5 - Gli orobici dimostrano di essere in partita anche sullo 0-1.

MIGLIORE ATALANTA: TOLOI 6,5 - Non sbaglia un intervento nella trequarti avversaria, peccato che si faccia male e lascia i suoi senza un punto di riferimento in difesa.

PEGGIORE ATALANTA: SPORTIELLO 5 - Non ha ancora il ritmo partita nelle gambe e fa molta fatica a contenere le avanzate degli avversari. (Stefano Belli)

