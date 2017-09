Pagelle/ Inter Genoa: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 6^ giornata - primo tempo)

Pagelle Inter Genoa, Serie A (Foto LaPresse)

Ecco le pagelle del primo tempo di Inter Genoa, con i voti a migliori e peggiori della frazione. Un ottimo Genoa sta tenendo testa all'Inter di Luciano Spalletti. Meritava addirittura qualcosa in più la squadra di Juric pericolosa con Taarabt e Pellegri. Da segnalare il palo di Brozovic per l'Inter. Passiamo ora alle pagelle dei protagonisti in campo dopo la prima frazione. Handanovic (6,5) vola su Taarabt salvando i suoi. Essenziale. D'Ambrosio (5,5) viene cercato continuamente ma non produce nulla di pericoloso. Skriniar (6) prestazione sufficiente del difensore ex Sampdoria. Miranda (5,5) non appare sicurissimo l'esperto difensore brasiliano. Dalbert (5,5) poco servito dai compagni non fa nulla di trascendentale. Vecino (6) compitino a centrocampo senza strappi importanti. Borja Valero (5,5) lo spagnolo dovrebbe prendere per mano la squadra, cosa che non accade. Brozovic (6) la sufficienza la prende per il bel tiro da fuori che prende il palo, per il resto partita ordinaria. Candreva (5,5) i suoi cross sono tutti sballati. Deludente. Perisic (6) nei primissimi secondi sfiora il gol, sempre pericoloso. Icardi (6) riceve zero palloni, bella la chiusura su Taarabt. Passiamo ora al Genoa. Perin (6) non deve compiere particolari interventi. Biraschi (6) se la cava sulla fascia di competenza. Rossettini (6,5) la difesa funziona, lotta su ogni pallone. Zukanovic (6,5) prestazione di sostanza, sbaglia pochissimo. Rosi (5,5) rischia di far male seriamente Dalbert, bruttissimo intervento. Cofie (6) buona la prestazione in mezzo, combatte. Veloso (6) mette ordine a centrocampo con le sue geometrie. Laxalt (56,5) molto attivo sulla fascia di competenza. mette un grande cross per Pellegri. Omeonga (6,5) piacevole sorpresa, il ragazzino non si ferma mai. Taarabt (7) prestazione di qualità dell'esterno d'attacco. Un grande Handanovic gli nega il gol. Pellegri (6) il giovane attaccante si muove e crea un pericolo di testa.

INTER GENOA: I VOTI DEL PRIMO TEMPO

VOTO INTER 5,5 - Dopo un buon inizio si fa ingabbiare dall'ottimo Genoa. Manovra prevedibile. MIGLIORE INTER: HANDANOVIC 6,5 - Bellissima la parata su Taarabt. Essenziale.. PEGGIORE INTER: CANDREVA 5,5 - I suoi cross sono tutti fuori misura, delude. VOTO GENOA 6,5 - Juric ha impostato benissimo la partita. Meritava il vantaggio. MIGLIORE GENOA: TAARABT 7 - Prestazione di alto livello dell'esterno d'attacco, trova sulla sua strada un grande Handanovic. PEGGIORE GENOA: ROSI 5,5 - Bruttissimo l'intervento su Dalbert. In generale non convince.

© Riproduzione Riservata.