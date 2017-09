Pagelle/ Sampdoria Milan: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 6^ giornata - primo tempo)

Pagelle Sampdoria Milan, Serie A (Foto LaPresse)

Il primo tempo di Sampdoria-Milan termina con il risultato di 0-0. Andiamo subito a vedere quanto accaduto sul manto verde del Ferraris. Pronti, via. La Sampdoria parte subito bene, con il giusto atteggiamento di chi vuol giocarsela a viso aperto contro un avversario sulla carta favorito. I blucerchiati riescono a sovvertire i pronostici, dal momento che sono proprio gli uomini di Giampaolo a tenere in mano le redini del match. Male invece il Milan, che fatica tantissimo in fase di impostazione per via di una manovra lenta e di tanti errori tecnici. Male Kessie (4,5), irriconoscibile, e deludente anche Biglia (4,5), incapace di accendere la luce con la sua classe. In ogni caso, al 2' il Diavolo viene "salvato" dalla VAR. Strinic (6) mette in mezzo un traversone dalla sinistra che impatta sul braccio di Kessie. Per Valeri è calcio di rigore, ma poco dopo l'arbitro corregge la sua decisione grazie alla Video Assistance Referee; l'intervento del centrocampista ivoriano appare nettamente involontario e da distanza ravvicinata. Scampato il pericoloso il Milan rischia ancora al 14'. Dagli sviluppi di un calcio d'angolo Duvan Zapata (6,5) salta più in alto di tutti ma il suo colpo di testa termina fuori di non molto, con Donnarumma (6) incollato sulla linea di porta. Al 36' è ancora lo Zapata blucerchiato a far venire i brividi agli ospiti. Il colombiano scappa sulla sinistra a Bonucci (5,5), entra in area di rigore, elude l'intervento di un pessimo Kessie e calcia da distanza ravvicinata. Bravo Donnarumma a rimanere in piedi per opporsi al tentativo del bomber rivale. Nel finale c'è spazio per altre due chance doriane, prima con Ramirez (6,5) poi con Torreira (6). In entrambi i casi i tiri dei due giocatori della Samp si sono rivelate imprecise.

I PRIMI VOTI

VOTO PARTITA 6 - Gara tutto sommato divertente grazie all'ottimo primo tempo disputato dalla Sampdoria.

VOTO SAMPDORIA 6,5 - Buono l'atteggiamento messo in campo dai blucerchiati. Ai punti gli uomini di Giampaolo avrebbero meritato il vantaggio. MIGLIORE SAMPDORIA RAMIREZ 6,5 - La sua posizione tra le linee manda in tilt centrocampo e difesa rivali. Ci prova con un tiro da fuori. PEGGIORE SAMPDORIA FERRARI 5,5 - Rischia di combinare la frittata sul pressing di Kalinic. Errore che avrebbe potuto evitare.

VOTO MILAN 5 - Per ora la difesa ha tenuto ma riuscirà a reggere fino al 90' in queste condizioni? Il centrocampo non fa filtro, l'attacco è sterile. MIGLIORE MILAN ROMAGNOLI 6 - Il difensore rossonero commette pochi errori rivelandosi attento e ordinato. PEGGIORE MILAN KESSIE 4,5 - Lui e Biglia sono in assoluto i giocatori che più hanno deluso. Tra errori tecnici e palloni persi in malo modo, la loro valutazione è assolutamente negativa.

VOTO ARBITRO (Valeri) 6 - Ha un abbaglio in avvio quando decide di concedere rigore alla Samp. Viene salvato dalla VAR.

