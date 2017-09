Pagelle/ Verona Lazio: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 6^ giornata - primo tempo)

Pagelle Verona Lazio, Serie A (Foto LaPresse)

Le pagelle della prima frazione di gioco di Verona-Lazio: qualche incertezza per Nicolas (voto 5.5), nelle uscite ma incolpevole sui gol, mentre nel pacchetto difensivo le iniziative sulla fascia di Romulo (6.5) non compensano gli errori dei centrali Heurtaux (5) e Antonio Caracciolo (5), e soprattutto di Souprayen (5), che ha causato il rigore del vantaggio della Lazio. A centrocampo Fossati (6) ci mette il fisico e sfiora il gol su punizione, mentre Bruno Zuculini (5.5) e Zaccagni (5.5) sono più approssimativi. Piace quanto il giovane Bearzotti (6.5) sia volenteroso, Pazzini (5.5) è solo e poco servito), Valoti (5) inconsistente. Nella Lazio Strakosha (voto 7) nel finale salva tutto sulla punizione di Fossati, ottima la prova della difesa con Luiz Felipe (7, strepitoso nell'azione del raddoppio di Immobile), Radu (7) e Patric (6.5) precisi su tutti i palloni. A centrocampo brilla Marusic (7) sulla destra, più brillante di Lukaku (6.5) vivace ma meno preciso. Giganteggia Lucas Leiva (7), rimedia un'ammonizione forse eccessiva Parolo (6.5), svaria tra il centro del campo e la fascia Lulic (7), mentre in attacco l'ispirazione di Luis Alberto (7) è fondamentale, ma è Immobile (8) con la sua doppietta (da cineteca il raddoppio) finora il mattatore della partita.

VERONA LAZIO: I VOTI DEL PRIMO TEMPO

VOTO VERONA 5 Ci vuole ben altro della buona volontà del giovane Bearzotti per trovare punti salvezza: Romulo e Fossati sono gli unici che lottano, ma la squadra di Pecchia si fa sistematicamente infilare dalla velocità degli avversari, che dominano inoltre a centrocampo. MIGLIORE VERONA ROMULO VOTO 6.5 Sembra l'unico, assieme a Bearzotti, a non aver voglia di arrendersi, cerca di spingere sulla destra e coprire in difesa, ma non può cantare e portare la croce. PEGGIORE NAPOLI SOUPRAYEN VOTO 5 Disastroso nel franare su Marusic nell'azione che procura il vantaggio laziale, è costantemente in affanno sul montenegrino e su qualunque laziale che si avventuri nella zona sinistra della retroguardia scaligera. VOTO LAZIO 7,5 Considerando anche le tante assenze con le quali la Lazio è alle prese, davvero una prestazione perfetta: in difesa rischia il meno possibile con due esordienti dal primo minuto in questa Serie A, a centrocampo domina con Lucas Leiva, in attacco Luis Alberto ispira, Immobile è il solito uragano. MIGLIORE LAZIO IMMOBILE VOTO 8 Freddissimo dal dischetto, è incontenibile nell'azione del raddoppio, superando tutti in dribbling e concludendo di potenza. E' davvero in uno stato di grazia, come testimonia la pazzesca media realizzativa di questo inizio di stagione. PEGGIORE LAZIO PAROLO VOTO 6,5 Peggiore per modo di dire, peccato per un'ammonizione presa con un po' di superficialità ma anche per molta severità arbitrale. Non manca comunque la sua voglia di combattere a centrocampo.

