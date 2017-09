Piacenza Arzachena/ Streaming video Sportube e diretta tv, probabili formazioni, orario, quote, risultato live

Diretta Piacenza Arzachena (LaPresse)

Piacenza Arzachena, diretta dall’arbitro Mario Cascone è la partita in programma oggi domenica 24 settembre alle ore 16.30 e valida nella quinat giornata del campionato Serie C girone A. La compagine biancorossa è reduce dalla vittoria ottenuta di misura sull'Arezzo (2-1 il risultato finale) e in classifica sono riusciti a portarsi in tredicesima posizione, dopo un avvio preoccupante di stagione culminato nelle due sconfitte consecutive nei primi 180 minuti del nuovo campionato. Dopo quattro giornate il Piacenza ha 4 punti nella classifica generale, due in più rispetto alla zona playout, dove sorprendentemente troviamo l'Alessandria, che ha però una partita da recuperare. Positivo il campionato fin qui dell'Arzachena, che di punti ne ha 6 e in classifica occupa attualmente l'ottava posizione, alle spalle dell'Olbia. La squadra della Costa Smeralda, rinomata località turistica del nord Sardegna, ha vinto l'ultima partita di campionato contro il Pontedera, con il risultato di 2-1. Un successo invocato dai tifosi, che all'esordio avevano potuto festeggiare i primi tre punti grazie all'affermazione in trasferta sul campo dell'Arezzo per 3-2, prima di incappare in due ko consecutivi contro Viterbese e Siena, rispettivamente seconda e prima della classifica.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE LA PARTITA

Piacenza Arzachena, partita attesa nella 5^giornata del girone A di Serie C, sarà visibile solamente in diretta streaming video su internet collegandosi al portale Sportube.tv; non è invece prevista una diretta tv per questa sfida.

COME ARRIVANO I BIANCOROSSI

Il Piacenza Calcio allenato da Franzini si presenta alla sfida contro l'Arzachena dopo aver ottenuto la prima vittoria in questa stagione: contro l'Arezzo, il tecnico dai biancorossi ha optato per un 3-5-2che ha dato ottime risposte. A decidere l'incontro per il Piacenza sono state le reti di Jacopo Scaccabarozzi, al suo primo gol stagionale, e l'attaccante Niccolò Romero, che di testa su azione di calcio d'angolo battuto da Morosini ha segnato la rete del definitivo 2-1, dopo che l'Arezzo intorno all'ora di gioco era riuscita a pareggiare i conti con Eugenio D'Urso, al suo secondo gol in campionato. Un altro Jacopo, Ferri, è stato decisivo per la vittoria del Piacenza. Un suo assist ha infatti permesso a Scaccabarozzi di rompere l'equilibrio al minuto 55 del secondo tempo. Classe 1995, si trova attualmente in prestito al Piacenza dopo aver fatto parte della Primavera della Roma con ottimi risultati.

COME ARRIVA LA FORMAZIONE SARDA

Gli uomini di Mauro Giorico hanno vinto la loro prima partita davanti ai propri tifosi sabato scorso contro il Pontedera. Il risultato finale di 2-1 rende giustizia alla formazione sarda, apparsa più determinata a raccogliere l'intera posta in palio rispetto agli avversari toscani. L'eroe della partita è stato il bomber Andrea Sanna, che al novantesimo minuto ha trovato la rete del 2-1, facendo esplodere i tifosi dell'impianto Biagio Pirina. Con un destro preciso e potente, Sanna ha trasformato al meglio l'assist del centrocampista Nuvoli. Per lui è il terzo centro in questo campionato, dopo quelli messi a segno in precedenza. Una ripresa perfetta per l'Arzachena, che aveva chiuso i primi 45 minuti sotto di un gol: prima Curcio, su azione personale (alla sua seconda rete stagionale), poi Sanna hanno ribaltato il risultato.

PROBABILI FORMAZIONI PIACENZA ARZACHENA

Visto che la sfida della 5^ giornata vede in campo due formazioni vincenti nel turno precedete appare facile pensare che i due tecnici a non faranno troppe variazioni rispetto all’11 già visto solo pochi giorni fa. per i padroni di casa del Piacenza quindi si dovrebbe vedere di nuovo il modulo 3-5-2 che affiderebbe le chiavi dell’attacco al duo formato da Zecca e Romero, supportati a centrocampo dai tre centrali Della Latta, Morosini e Scaccabarozzi, più gli esterni Di Cecco e Masciangelo. In difesa Silva, Bertoncini e Pegreffi coprono l'estremo difensore Fumagalli. Per l’Arzachena invece via al 3-4-1-2 con Ruzittu tra i pali con Piroli al centro della difesa e Sbardella e Peana a completamento del settore. Al centro del campo nuova chance per la coppia Bonacquisti-Nuvoli, con Arboleda e Bertoldi sulle fasce Casini a fare da cerniera: in attacco spazio a Curcio e Sanna, entrambi in gol nel turno precedente.

QUOTE E PRONOSTICO

Per la sfida tra Piacenza e Arzachena il portale di sommesse sportive snai.it ha concesso alla compagine di casa la palma di favorito. Nell’1x2 infatti la vittoria biancorossa è stata data a 1.87, contro il 4.00 dato ai sardi mentre il pareggio è stato fissato a 3.20.

