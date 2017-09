Pordenone Teramo/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Pordenone Teramo - LaPresse, imm. di repertorio

Pordenone Teramo sarà diretta dall'arbitro Paride De Angeli: partita in programma alle ore 14:30 di domenica 24 settembre, è valida per la quinta giornata del girone B nel campionato di Serie C 2017-2018. C’è da attendersi una gara piuttosto combattuta soprattutto a centrocampo, dove gli spazi saranno effettivamente molto pochi. Dunque le corsie potrebbero rappresentare importanti terre di conquiste. Inoltre, è probabile che il Teramo possa avere un atteggiamento più accorto allo scopo di sfruttare le eventuali ripartenze che potrebbe concedere il Pordenone.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Pordenone Teramo non sarà trasmessa in diretta tv, ma al costo di 2,90 € potrà essere attivato il servizio di diretta streaming video sul portale Sportube.tv, che da qualche anno è diventato il fornitore per le partite della stagione di Serie C (campionato e Coppa Italia) e dunque dà la possibilità di seguire anche le sfide di questa quinta giornata.

COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE

I padroni di casa hanno iniziato alla grande questa nuova stagione tant’è che al momento si trova in testa alla classifica a pari merito con il Vicenza con 10 punti frutto di tre vittorie, un pareggio e nessuna sconfitta con 7 gol fatti e soltanto 3 incassati. Dunque una squadra molto solida che ha dimostrato di saper gestire alla perfezione le varie fasi delle gare. Il Teramo invece in questo momento veleggia a centro classifica con i suoi 4 punti conquistati però in sole 3 gare disputate (ha già osservato il turno di riposo) con una 1 vittoria, 1 pareggio ed una sconfitta per un bilancio di 4 reti all’attivo ed altrettante al passivo. Nell’ultima giornata la compagine friulana ha raccolto 1 punto sul campo del Bassano pareggiando per 2-2 grazie al gol di Ciurria e Federico Gerardi mentre il Teramo ha battuto per 3-2 il Ravenna grazie ai gol di De Grazia, Speranza e Foggia.

PROBABILI FORMAZIONI PORDENONE TERAMO

Per quanto concerne le probabili formazioni il Pordenone dovrebbe disporsi sul terreno di gioco con il classico sistema ad albero di Natale ed ossia basato sul 4-3-2-1. In porta Perilli mentre nella linea difensiva ci saranno Formiconi sulla destra chiamato a fari perdonare l’autorete della gara contro il Bassano, nel mezzo Parodi con Stefani mentre sulla corsia mancina andrà ad agire De Agostini. A centrocampo Burrai sarà il play basso con Misuraca che gli offrirà grande copertura ed uno tra Lulli e Buratto per completare il terzetto. Più avanzati Ciurria e Gerardi a supporto dell’unica puntata che sarà Martignago anche se non è del tutto da escludere l’opzione che porta Maza. Anche il Teramo adotta lo stesso sistema di gioco con Calore in porta mentre in difesa dovrebbero trovare spazio Ventola come terzino di destra, Caidi e Speranza a formare la coppia di centrali mentre Sales andrà a giocare sul fronte mancino. Davanti alla difesa ci saranno De Grazia con Ilari da interno di destra e Varas come altro interno. In avanti il ruolo di punta centrale dovrebbe essere affidato a Foggia anche perché nell’ultimo turno ha fatto molto bene con a supporto Tulli ed uno tra Terracino e Soumare.

QUOTE E SCOMMESSE

Per questo match i bookmaker, tra cui Snai, vedono fortemente favorito il Pordenone che oltre a poter contare sul fattore campo in queste prime battute di campionato ha dimostrato di essere in salute. La vittoria dei padroni di casa vale soltanto una quota di 1,60 contro il 3,45 fissato per il risultato di parità ed il corposo 5,25 che andrebbe a premiare quanti indovinerebbe l’eventuale successo esterno del Teramo.

© Riproduzione Riservata.