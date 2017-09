Prato Gavorrano/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Prato Gavorrano - LaPresse, imm. di repertorio

Prato Gavorrano sarà diretta dall'arbitro Marco Acanfora: la partita in programma alle ore 20:30 di domenica 24 settembre è valida per la quinta giornata del girone A nel campionato di Serie C 2017-2018 tra due formazioni che, classifica alla mano, potrebbero essere dirette avversarie per la lotta salvezza. Il Prato ha senza dubbio qualcosa in più per quanto concerne il tasso tecnico in organico e quindi proverà a sfruttarlo tentando di avere maggior controllo nel possesso palla. Tra l’altro la difesa a tre del Gavorranno potrebbe trovarsi in inferiorità numerica se i tre trequartisti toscani sapranno accompagnare le giocate offensive con i tempi giusti. Dal proprio canto invece gli ospiti potranno cercare di addormentare il match facendo leva sul vantaggio numerico a centrocampo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Prato Gavorrano non sarà trasmessa in diretta tv, ma al costo di 2,90 € potrà essere attivato il servizio di diretta streaming video sul portale Sportube.tv, che da qualche anno è diventato il fornitore per le partite della stagione di Serie C (campionato e Coppa Italia) e dunque dà la possibilità di seguire anche le sfide di questa quinta giornata.

COME ARRIVANO LE SQUADRE

Iil Prato occupa il 15esimo posto avendo conquistato soltanto 2 punti nelle tre gare fino a questo disputate (pareggio con Cuneo e Livorno, sconfitta all’esordio sul campo della Viterbese) mentre il Gavorrano è desolatamente ultimo non avendo ottenuto nemmeno un punto nelle prime tre giornate di stagione. Dunque entrambe le formazioni hanno osservato già la giornata di riposo imposto dal numero dispari di squadre partecipanti al torneo e soprattutto hanno palesato dei problemi tattici e tecnici che devono essere risolti quanto prima onde evitare di andare incontro ad una stagione molto negativa. Nell’ultima giornata di campionato disputata il Prato ha strappato un punto sul campo del Cuneo mentre il Gavorrano ha ceduto davanti ai propri sostenitori con il punteggio di 2-0 per mano del Siena.

PROBABILI FORMAZIONI PRATO GAVORRANO

Passando a quelle che potrebbero essere le formazioni titolari, il Prato salvo sorprese dell’ultima ora dovrebbe disporsi sul terreno di gioco con un 4-2-3-1 che prevede l’ottimo Alastra tra i pali ed in difesa nel mezzo Martinelli con al fianco Marzorati, Polo nel ruolo di terzino destro e Badan che dovrebbe operare sull’altro versante. A centrocampo Gargiulo ed uno tra Fantacci e Cavagna mentre più avanzato per dare appoggio alle azioni d’attacco l’ottimo Ceccarelli. Sulla fascia alta di destra Guglielmelli è in ballottaggio con Marini e sulla sinistra è sfida tra Piscitella e Liurni. In avanti dovrebbe partire titolare Tchanturia con Vangi pronto a subentrare.

Il Gavorrano risponderà con un folto 3-5-2 che prevede l’utilizzo di Salvalaggio tra i pali, difesa a tre comandata da Salvadori nel mezzo con Matteo sul centro destra e Tissone sul centro sinistra. A centrocampo Cretella centrale con Conti ed uno tra Malotti e Mosti. Sulla destra con il doppio compito di offendere e difendere Gemignani e sull’altro lato Ropolo. In avanti Lombardi in coppia con Moscati o Brega.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO

Le principali compagnie di scommesse, tra cui anche Snai, vedono per questo match i padroni di casa decisamente favoriti in ragione del fattore campo e di una indubbia superiorità tecnica. Infatti, la vittoria del Prato viene data a 1,80 contro il 3,10 fissato per il pareggio ed un ottimo 3,90 con cui si andrebbe a premiare quanto dovessero scommettere sulla vittoria esterna del Gavorrano. Per quanto concerne il numero di reti c’è la sensazione che se ne possano fare meno di 3 ed infatti la quota dell’Under 2.5 è 1,60 contro il 2,10 per l’Over 2.5.

© Riproduzione Riservata.