Probabili formazioni/ Inter Genoa: quote, le ultime novità live (Serie A 2018, 6^ giornata)

Probabili formazioni Inter Genoa (Foto LaPresse)

Inter Genoa si gioca alle ore 15 di domenica 24 settembre, partita valida per la sesta giornata del campionato di Serie A 2017-2018; sfida importante per entrambe le squadre, che inseguono traguardi diversi ma allo stesso modo hanno bisogno di una vittoria. L’Inter si è fermata dopo quattro successi consecutivi, ha abbandonato la testa della classifica ma ovviamente resta in corsa per lo scudetto; il Genoa va ancora a caccia della prima vittoria stagionale, avvio non semplice per il Grifone che anche nel turno infrasettimanale ha mancato i tre punti facendosi rimontare dal Chievo. Aspettando che le due squadre scendano sul terreno di gioco, andiamo a vedere in che modo i due allenatori potrebbero disporle oggi pomeriggio, analizzando in maniera dettagliata le probabili formazioni di Inter-Genoa.

QUOTE E SCOMMESSE

Inter Genoa, valida per la sesta giornata del campionato di Serie A 2017-2018, è stata quotata dall’agenzia di scommesse Snai: le quote per la previsione 1X2 ci dicono che la vittoria dell’Inter vale 1,30, il pareggio è quotato 5,25 mentre la vittoria del Genoa vi permetterebbe di guadagnare 10,00 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

INTER: LE SCELTE DI SPALLETTI

Non dovrebbe cambiare troppo l’Inter, rispetto almeno alla partita contro il Bologna: presumibilmente rivedremo in campo Dalbert sulla corsia sinistra - al posto di Nagatomo - ma per il resto la difesa sarà la stessa, con Miranda e Skriniar coppia centrale davanti ad Handanovic e D’Ambrosio regolarmente schierato sulla fascia destra. Un possibile cambio anche a centrocampo: dentro Gagliardini per Matias Vecino, questa potrebbe essere la suggestione di Luciano Spalletti con la conferma invece di Borja Valero, che in questo momento sembra essere l’unico insostituibile nella mediana nerazzurra. Alle spalle di Mauro Icardi, già sei gol nelle cinque partite di campionato, pronto a riprendere il posto di trequartista Joao Mario, che rimane comunque in ballottaggio con Brozovic (ma il croato non ha sfruttato l’occasione avuta al Dall’Ara e potrebbe dunque tornare in panchina); sugli esterni non ci saranno dubbi con Candreva e Perisic regolarmente in campo, aspettando eventualmente il momento in cui Eder sarà titolare a sinistra e Karamoh avrà l’occasione di mettersi in mostra dall’altra parte del campo.

GENOA: LE SCELTE DI JURIC

Nel Genoa restano da valutare le condizioni di Spolli e Pandev; per la difesa è pronto Biraschi che andrebbe a riprendersi la posizione al fianco di Rossettini e Zukanovic, mentre Gentiletti dopo il brutto errore contro la Lazio ha perso un po’ di visibilità nelle gerarchie di Ivan Juric. In attacco invece ci sono dubbi maggiori: il giovanissimo Pietro Pellegri viaggia ormai come titolare designato - favorito anche dall’infortunio di Lapadula - e dovrebbe essere favorito sul rientrante Centurion, alle sue spalle Federico Ricci rimane favorito per affiancare Taarabt ma non va sottovalutato Galabinov, che all’occorrenza può occupare una posizione sulla trequarti ma, se titolare, andrebbe di fatto a formare un reparto offensivo con un solo trequartista alle spalle di due punte. Sembrano più certe le scelte a centrocampo: Lazovic giocherà a destra con l’insostituibile Diego Laxalt a correre sulla sinistra, in mezzo invece Miguel Veloso si occuperà della regia avendo al suo fianco uno tra Bertolacci e Cofie, con il primo nettamente favorito.

IL TABELLINO

INTER (4-2-3-1): 1 Handanovic; 33 D’Ambrosio, 25 Miranda, 37 Skriniar, 29 Dalbert; 5 Gagliardini, 20 Borja Valero; 87 Candreva, 10 Joao Mario, 44 Perisic; 9 Icardi

A disposizione: 927 Padelli, 46 Berni, 13 Ranocchia, 61 Vanheusden, 55 Nagatomo, 21 Santon, 11 Matias Vecino, 77 Brozovic, 17 Karamoh, 23 Eder, 99 Pinamonti

Allenatore: Luciano Spalletti

Squalificati: -

Indisponibili: Joao Cancelo

GENOA (3-4-2-1): 1 Perin; 14 Biraschi, 13 Rossettini, 87 Zukanovic; 22 Lazovic, 8 Bertolacci, 44 Miguel Veloso, 93 Diego Laxalt; 27 F. Ricci, 11 Taarabt; 64 Pellegri

A disposizione: 23 Lamanna, 3 Gentiletti, 20 Rosi, 4 Cofie, 40 Omeonga, 30 L. Rigoni, 18 Migliore, 17 Palladino, 9 Centurion, 74 Salcedo, 16 Galabinov

Allenatore: Ivan Juric

Squalificati: Izzo

Indisponibili: Spolli, Pandev, Lapadula

