Probabili formazioni/ Sampdoria Milan: quote, le ultime novità live (Serie A 2018, 6^ giornata)

Probabili formazioni Sampdoria Milan, Serie A (Foto LaPresse)

Sampdoria Milan apre la domenica dedicata alla sesta giornata di Serie A 2017-2018: si gioca alle ore 12:30 e questo appassionante lunch match mette di fronte due squadre di alta classifica. La Sampdoria non ha ancora perso in questo campionato e, con una partita da recuperare, cerca di rimanere agganciata alle zone europee anche se rispetto a un arrembante avvio sembra aver già perso un po’ di smalto; il Milan convince sempre più, ma va detto che fino a questo momento ha perso l’unica partita giocata contro una squadra del suo livello (la Lazio). In ogni caso per Vincenzo Montella le vittorie contro le piccole sono utili per muovere la classifica e proseguire nel suo percorso di crescita. Andiamo dunque a vedere in che modo i due allenatori potrebbero schierare le squadre sul campo per la sfida odierna di Marassi, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Sampdoria-Milan.

SAMPDORIA: LE SCELTE DI GIAMPAOLO

Il pareggio di Verona ha lasciato un po’ di amaro in bocca; Marco Giampaolo dovrebbe riproporre la sua formazione migliore. In difesa ci sono Sala (favorito su Bereszynski) e Strinic che agiranno sulle corsie esterne, con la conferma della coppia centrale formata da Silvestre (un ex, ma il suo passato rossonero è stato breve e poco brillante) e Regini. A centrocampo non si può prescindere dalla capacità di playmaking di Lucas Torreira, perno della squadra che sarà affiancato da Edgar Barreto e Praet; i due viaggiano favoriti su Linetty che ancora oggi è la prima alternativa in mediana, con Verre e Capezzi che attendono comunque il loro momento. Gaston Ramirez è pronto a prendersi il posto da trequartista: è in ballottaggio con Ricky Alvarez ma l’ex Inter ancora una volta deve accettare di partire alle spalle del suo concorrente per il ruolo, come lo scorso anno era stato nei confronti di Bruno Fernandes. In attacco ci aspettiamo che Duvan Zapata torni titolare: il colombiano prenderà il posto di Caprari, con l’ovvia conferma di Quagliarella come sparring partner offensivo.

MILAN: I DUBBI DI MONTELLA

Per Vincenzo Montella le modifiche da apportare in squadra sembrano fatte e scontate: in difesa per esempio Musacchio torna prendersi il posto nella linea a tre scalzando Cristian Zapata, con Bonucci e Alessio Romagnoli che sono certi del posto a protezione di Gigio Donnarumma. Sulle fasce arriva la conferma per Ricardo Rodriguez, mentre a destra si prepara un altro avvicendamento con Calabria, che ha giocato una partita positiva contro l’Udinese, pronto a riprendersi la maglia da titolare in luogo di Abate (come sappiamo Andrea Conti non tornerà prima di marzo). Tra Calhanoglu e Bonaventura si apre un’altra staffetta: chi tra il turco e il marchigiano sarà in campo come mezzala di sinistra? Ad ogni modo, quasi certamente Kessie occuperà la zona opposta del campo mentre come regista Lucas Biglia è ancora largamente favorito su Locatelli, avendo già fatto più o meno capire di essere indispensabile. Davanti arriva la conferma per Kalinic, mentre André Silva torna in panchina con Suso che sarà titolare.

IL TABELLINO

SAMPDORIA (4-3-3): 1 Puggioni; 7 Sala, 26 Silvestre, 19 Regini, 17 Strinic; 8 E. Barreto, 34 Torreira, 18 Praet; 90 G. Ramirez; 91 D. Zapata, 27 Quagliarella

A disposizione: 92 Tozzo, 22 Hutvagner, 24 Bereszynski, 3 J. Andersen, 13 G. Ferrari, 29 Murru, 16 Linetty, 21 Verre, 28 Capezzi, 11 R. Alvarez, 9 Caprari, 99 Kownacki

Allenatore: Marco Giampaolo

Squalificati: -

Indisponibili: -

MILAN (3-5-2): 99 G. Donnarumma; 22 Musacchio, 19 Bonucci, 13 A. Romagnoli; 2 Calabria, 79 Kessie, 21 Lucas Biglia, 10 Calhanoglu, 68 Ri. Rodriguez; 8 Suso, 7 Kalinic

A disposizione: 30 Storari, 90 An. Donnarumma, 17 C. Zapata, 15 Gustavo Gomez, 20 Abate, 73 Locatelli, 4 José Mauri, 5 Bonaventura, 9 André Silva, 11 Borini, 63 Cutrone

Allenatore: Vincenzo Montella

Squalificati: -

Indisponibili: A. Conti, Montolivo, Antonelli

