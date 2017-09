Renate Reggiana/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Renate Reggiana - LaPresse, imm. di repertorio

Renate Reggiana sarà diretta dall'arbitro Andrea Capone: la partita è in programma alle ore 18:30 di domenica 24 settembre ed è valida per la quinta giornata del girone B nel campionato di Serie C 2017-2018. Una gara che arriva dopo le prime quattro giornate che hanno raccontato di un ottimo avvio del Renate, mentre la Reggiana sembra essere ancora in fase di rodaggio. Tatticamente questo dovrebbe essere un incontro nel quale il Renate proverà a fare la partita con gli ospiti quindi che dovranno cercare di chiudere tutti gli spazi allo scopo di operare con velocità in contropiede. Naturalmente a squadre schierate gli spazi saranno pochissimi anche perché i due allenatori adottano il medesimo schema di gioco per cui le palle inattive e le giocate dei singoli potranno fare la differenza.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Renate Reggiana non sarà trasmessa in diretta tv, ma al costo di 2,90 € potrà essere attivato il servizio di diretta streaming video sul portale Sportube.tv, che da qualche anno è diventato il fornitore per le partite della stagione di Serie C (campionato e Coppa Italia) e dunque dà la possibilità di seguire anche le sfide di questa quinta giornata.

COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE

I padroni di casa per effetto delle 3 vittorie ed una sconfitta ottenute, si trovano al secondo posto della graduatoria con 9 punti con uno score molto positivo fatto di 7 reti all’attivo e soltanto una subita che tuttavia è stata pesantissima per quanto concerne il risultato finale. La Reggiana invece occupa il 13esimo posto con 4 punti ma è bene rimarcare come abbia disputato soltanto tre gare per via del turno di riposo. La Reggiana ha ottenuto 1 vittoria, 1 pareggio ed 1 sconfitta con 3 gol fatti ed altrettanti subiti. Nell’ultima giornata di campionato il Renate si è imposto nettamente per 3-0 sul campo del Modena grazie alle reti di Lunetta, Gomez e Teso mentre la Reggiana ha battuto davanti al proprio pubblico lo stesso Modena (gara però giocata per la terza giornata di campionato) per 1-0 con rete di Cesarini.

PROBABILI FORMAZIONI RENATE REGGIANA

Il Renate in questa gara dovrebbe confermare il 4-3-3 che così tante soddisfazioni sta regalando in questo inizio di stagione. Tra i pali Di Gregorio con una difesa in cui ci dovrebbero essere Anghileri sulla corsia di destra, Teso nel mezzo con al proprio fianco uno tra Di Gennaro e Mattioli e sulla corsia di sinistra Vannucci è praticamente certo del posto da titolare. In mezzo al campo il compito di dare consistenza alla fase di non possesso ed allo stesso tempo di organizzare le giocate offensive, ci sarà Pavan con ai lati Simonetti ed uno tra Palma e Antezza. In avanti il tridente titolare sarà composto da Gomez centrale, Lunetta sul fronte di sinistra e Ungaro a spingere sulla corsia laterale di destra.

Anche la Reggiana gioca con il 4-3-3 con Facchin in porta, Ghiringhelli dovrebbe operare come terzino di destra, nel mezzo sarà Spano a fare coppia con Crocchianti mentre Panizzi sfrutta la corsia mancina per dare tutto il proprio contributo. A centrocampo Genevier centrale a fungere da metronomo con ai lati Bovo sul fronte di destra ed uno tra Carlini e Bobb. In avanti tridente con Altinier nel mezzo, Cesarini sulla fascia di sinistra ed uno tra Napoli e Riverola sulla destra.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO

Le agenzie di scommesse, tra cui anche Snai, hanno rilasciato delle quote che non tengono conto in maniera importante dell’attuale classifica del torneo e di quello che si è visto nelle prime giornate. Infatti, il Renate è favorito ma in maniera non netta tant’è che la vittoria dei padroni di casa vale 2,35 volte la somma scommessa. Il pareggio invece è stato fissato a 3,05 contro il 2,85 relativo all’eventuale vittoria della Reggiana. Invece l’evento Under 2,5 vale una quota di 1,60 e l’Over 2,5 si aggira intorno al 2,85.

