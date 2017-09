Risultati Serie A/ Classifica aggiornata, diretta gol livescore: si inizia con Sampdoria Milan (6^ giornata)

Risultati Serie A, 6^ giornata: l'Atalanta va a Firenze (Foto LaPresse)

Andiamo a seguire insieme i Risultati della Serie A di oggi. Archiviati gli anticipi del sabato, la Serie A 2017-2018 vive oggi la chiusura della sua sesta giornata: come sempre avremo un lunch match e un posticipo serale, per il momento non ci sono ancora Monday Night nella massima serie. Andiamo dunque a vedere qual è il programma delle sette partite che ci attendono: si parte alle ore 12:30 con Sampdoria-Milan, mentre alle ore 15 si giocano Cagliari-Chievo, Crotone-Benevento, Inter-Genoa e Verona-Lazio, e alle ore 18 ci sarà Sassuolo-Bologna. Il posticipo delle ore 20:45 sarà invece Fiorentina-Atalanta.

RISULTATI 6^ GIORNATA SERIE A

GLI ANTICIPI DI SERIE A: I RISULTATI DI ROMA, NAPOLI E JUVENTUS

ROMA UDINESE (RISULTATO 3-1). La sesta giornata del campionato di Serie A aveva in programma tre anticipi. Alle ore 15 la Roma è scesa in campo all'Olimpico per affrontare l'Udinese. I capitolini sono partiti subiti forte, portandosi in vantaggio grazie alla sesta rete in campionato del bomber bosniaco Edin Dzeko. Poi è salito in cattedra Stephan El Shaarawy: l'italo-egiziano ha realizzato la personalissima doppietta, permettendo alla squadra di triplicare il vantaggio. Nella ripresa il copione non è cambiato, con la compagine di Eusebio Di Francesco che si è limitata a controllare gli avversari. I giallorosse hanno anche avuto l'opportunità di segnare la quarta rete, ma l'argentino Diego Perotti ha calciato il penalty sul palo. A tempo praticamente scaduto l'Udinese ha siglato il gol della bandiera grazie a Larsen, servito dal compagno di squadra Nuytinck. Con questo tre punti la Roma sale a quota 12 punti in classifica, in attesa di recuperare il match della terza giornata contro la Sampdoria.

SPAL NAPOLI (RISULTATO 2-3). Alle ore 18 la capolista Napoli è andata di scena allo stadio Mazza di Ferrara contro la Spal. I biancazzurri si sono rivelati una squadra molto ostica e quadrata, e si sono portati addirittura in vantaggio nella prima frazione grazie ad una rete di Pasquale Schiattarella. Il vantaggio degli emiliani è durato poco visto che Lorenzo Insigne è riuscito a siglare la rete del pareggio. Nella ripresa la squadra di Maurizio Sarri è andata in vantaggio con la rete di José Maria Callejon, per poi venire raggiunta dal gol di Federico Viviani. Il Napoli però è riuscito a stringere i denti e gettare il cuore oltre l'ostacolo, realizzando la terza rete, decisiva per la vittoria, con l'algerino Faouzi Ghoulam. I partenopi rimangono in vetta alla classifica con sei vittorie su altrettante partite giocate.

JUVENTUS TORINO (RISULTATO 4-0). Nel posticipo serale si è giocato il derby torinese fra Juventus e Torino. I bianconeri dopo un quarto d'ora sono passati in vantaggio con la nona rete in campionato della Joya Paulo Dybala, abilissimo a sfruttare un assist di Miralem Pjanic. Proprio il bosniaco a fine primo tempo a realizzato la seconda rete, che ha messo il risultato il cassaforte perla compagine di Massimiliano Allegri. Dopo una decina di minuti dall'inizio della seconda frazione la Vecchia Signora ha triplicato con la rete del terzino brasiliano Alex Sandro. Successo largo nelle proporzioni e meritato per la Juventus, che tiene il passo del Napoli e si porta a quota 18 punti, in attesa della sfida di Champions League di mercoledì prossimo.

LE MILANESI

L’avvio stagionale di Inter e Milan è stato positivo: le due squadre combinano per 25 punti, frutto di otto vittorie (quattro a testa), un pareggio (i nerazzurri a Bologna) e la sola sconfitta rossonera sul campo della Lazio. Entrambe profondamente rinnovate in un modo o nell’altro, stanno provando a mantenersi in alta quota e per adesso le cose riescono piuttosto bene; certo il calendario al momento ha posto solo una grande sfida sul cammino dell’Inter, che l’ha superata agilmente (a Roma contro i giallorossi) mentre come detto il Milan contro quella stessa squadra è caduto malamente. Tuttavia, avendo una rosa profondamente rinnovata rispetto al passato, Vincenzo Montella sa bene che innanzitutto deve puntare all’amalgama e a far sì che i giocatori imparino a conoscersi nel minor tempo possibile. Questo può significare anche perdere punti contro squadre inferiori; al momento non è successo e il quarto posto in classifica entrando in questa giornata conferma il positivo. Come anche in casa Inter: il pareggio di Bologna - in turno infrasettimanale - strutturalmente ci sta, adesso i nerazzurri dovranno stare attenti ad evitare i cali di tensione, vedi alla stagione 2015-2016 quando l’avvio era stato anche migliore di questo.

SPAREGGIO PER L’EUROPA

Come un anno fa, Fiorentina e Atalanta giocano una partita che potrebbe significare uno spareggio per la qualificazione in Europa League. La Dea ha iniziato la sua stagione come quella dello scorso anno, perdendo le prime due partite; a differenza del 2016 si è ripresa con 7 punti nelle tre partite seguenti e, soprattutto, ha saputo stravincere all’esordio europeo, schiantando l’Everton contro pronostico. Ormai solida realtà ai piani alti del nostro calcio, l’Atalanta riproverà a entrare nelle prime sei-sette della Serie A; dove vuole stare anche la Fiorentina, che per la prima volta dopo quattro anni ha mancato l’obiettivo ma che sa di potercela fare. Stefano Pioli ha perso tanti giocatori chiave durante l’estate e ha aperto il campionato con due sconfitte; adesso però la sua Viola ha raccolto 6 punti e soprattutto ha già giocato in trasferta contro Inter e Juventus, dettagli non da poco che ci dicono come la classifica, considerata la rosa profondamente modificata e il calendario, sia tutto sommato buona. Arrivando alla sesta giornata, questa partita non può già essere decisiva, ma attenzione a come finirà perchè, tirando le somme in primavera, questi punti potrebbero risultare piuttosto pesanti.

RISULTATI SERIE A 2017-2018, 6^ GIORNATA

ore 12:30 Sampdoria-Milan

ore 15:00 Cagliari-Chievo

ore 15:00 Crotone-Benevento

ore 15:00 Inter-Genoa

ore 15:00 Verona-Lazio

ore 18:00 Sassuolo-Bologna

ore 20:45 Fiorentina-Atalanta

© Riproduzione Riservata.