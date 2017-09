Risultati Serie C/ Classifica aggiornata, diretta gol live score gironi A, B (5^ giornata)

Risultati Serie C: il Vicenza guida il girone B (Foto LaPresse)

La Serie C 2017-2018 torna in campo domenica 24 settembre con la sua quinta giornata: sono coinvolti oggi i gironi A e B che in questo inizio della stagione. Il girone A scatta alle ore 16:30 con Cuneo-Pisa, Monza-Carrarese, Olbia-Pontedera, Piacenza-Arzachena, Siena-Alessandria e Viterbese-Giana Erminio; alle ore 20:30 ci sono Livorno-Pistoiese e Prato-Gavorrano, mentre lunedì sera alle ore 20:45 si giocherà il posticipo Arezzo-Lucchese. Nel girone B, aperto con l’anticipo Ravenna-Modena, si comincia alle ore 14:30 con AlbinoLeffe-Gubbio, Mestre-Triestina, Pordenone-Teramo, Sudtirol-Bassano e Vicenza-Feralpisalò; alle ore 16:30 c’è Sambenedettese-Padova, chiusura alle ore 18:30 con Renate-Reggiana e Santarcangelo-Fermana.

IL GIRONE A

Il Siena sembra fare sul serio: dopo le prime quattro giornate la Robur comanda la classifica ed è una delle tre squadre imbattute del girone. Allo stesso livello, almeno tecnicamente potrebbero esserci Livorno (che ha gli stessi punti) e Pistoiese che però hanno già effettuato il loro turno di riposo. Viterbese e Carrarese hanno già perso una partita ma, avendone vinte tre, inseguono a distanza ravvicinata e al momento possiamo dire che sia una corsa a tre per il primo posto; sul fondo del gruppo rimane mestamente il Gavorrano che non ha ancora fatto punti, ma oggi gioca una partita importante sul campo del Prato con l’eventualità di operare il sorpasso e abbandonare così l’ultima posizione. Pericolante anche la Giana Erminio: l’anno scorso grande rivelazione del torneo, oggi un solo pareggio e il terzo peggior attacco del girone A (un gol in più lo hanno subito Arzachena e Arezzo).

IL GIRONE B

Vicenza e Pordenone proseguono il loro campionato di vertice; per i biancorossi dopo tre vittorie consecutive è arrivato lo stop nel Monday Night contro il Padova. Resta questa la squadra favorita per la promozione diretta in Serie B ma il Pordenone, dopo due stagioni di alto livello, ha tutto per fare concorrenza alla più quotata avversaria. Continua a stupire la Triestina che rimane imbattuta e, avendo già vissuto la sua giornata di riposo, ha la grande occasione di riprendere la marcia verso i piani alti della classifica; se la vede con il Mestre, la grande avversaria dello scorso anno in Serie D. Più sotto il Gubbio va a caccia della prima vittoria stagionale, non sono menne bene nemmeno Fano e Santarcangelo che però, se non altro, hanno già centrato l’appuntamento con i tre punti pur avendo già perso tre partite. Il campionato si potrebbe decidere con le difese: quelle di Vicenza e Renate al momento sono le meno battute.

RISULTATI SERIE C, GIRONE A

ore 16:30 Cuneo-Pisa

ore 16:30 Monza-Carrarese

ore 16:30 Olbia-Pontedera

ore 16:30 Piacenza-Arzachena

ore 16:30 Siena-Alessandria

ore 16:30 Viterbese-Giana Erminio

ore 20:30 Livorno-Pistoiese

ore 20:30 Prato-Gavorrano

Lunedì 25 settembre

ore 20:45 Arezzo-Lucchese

CLASSIFICA GIRONE A

Siena, Livorno 10

Viterbese, Carrarese 9

Pistoiese*, Cuneo, Olbia 7

Arzachena 6

Pro Piacenza, Monza, Pisa 5

Lucchese, Piacenza 4

Arezzo 3

Prato*, Pontedera, Alessandria* 2

Giana Erminio 1

Gavorrano* 0

* una partita in meno

RISULTATI SERIE C, GIRONE B

ore 14:30 AlbinoLeffe-Gubbio

ore 14:30 Mestre-Triestina

ore 14:30 Pordenone-Teramo

ore 14:30 Sudtirol-Bassano

ore 14:30 Vicenza-Feralpisalò

ore 16:30 Sambenedettese-Padova

ore 18:30 Renate-Reggiana

ore 18:30 Santarcangelo-Fermana

CLASSIFICA GIRONE B

Vicenza, Pordenone 10

Renate, Sambenedettese 9

Bassano, Fermana 7

Feralpisalò, AlbinoLeffe 6

Triestina*, Sudtirol, Mestre 5

Teramo*, Reggiana*, Padova* 4

Fano, Ravenna, Santarcangelo 3

Gubbio 1

Modena* 0

* una partita in più

© Riproduzione Riservata.