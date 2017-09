Risultati Serie D/ Diretta gol live score e classifica: le partite dei gironi A, B, C, D, E, F, G, H, I

Risultati Serie D 2017-2018 (LAPRESSE)

Domenica 24 settembre 2017 scendono in campo le squadre della Serie D: in programma la giornata numero 5 per tutti i gironi, riepiloghiamo la situazione nelle varie classifiche prima dei match odierni (inizio ore 15:00). Girone A: comandano Gozzano e Caronnese che viaggiano ancora a punteggio pieno, la prima inseguitrice è l’OltrepoVoghera a quota 10. In fondo il trittico Olginatese-Castellazzo Bormida-Derhona a 1. Girone B: anche in questo caso una coppia in vetta, quella formata dalla Pro Patria e dal Rezzato che hanno 10 punti a testa, poi Pontisola e Caravaggio a 8. Ancora a secco Grumellese e Lumezzane. Girone C: questo raggruppamento ha disputato 3 giornate anziché 4. L’unica formazione a punteggio pieno è il Belluno che ha vinto tutte le partite disputate, a seguire ArzignanoChiampo e Campodarsego a quota 7. Sul fondo il Mantova e l’Ambrosiana ancora senza punti.

RISULTATI SERIE D (5^GIORNATA)

Girone D: percorso netto per il Lentigione che è partito forte, raccogliendo tutti i 12 punti sin qui disponibili. 9 lunghezze per il Villabiagio poi 3 squadre appaiate a 8: sono Fiorenzuola, Rimini e Sangiovannese. A zero Tuttocuoio, l’anno scorso in Lega Pro, e Colligiana. Girone E: anche in questo gruppo 3 giornate disputate. 8 formazioni ancoraimbattute ma nessuna a punteggio pieno: affollamento in vetta con Finale Ligure, Viareggio, Ponsacco, Savona e Ligorna tutte a 7. 0 punti invece per Scandicci, Rignanese ed Argentina. Girone F: 3 giornate in archivio, la Vis Pesaro è l’unica formazione che le ha vinte tutte subendo 1 sola rete. Campobasso e Sangiustese inseguono a quota 7 poi troviamo L’Aquila, Fabriano Cerreto e Materica a 6. Ancora in cerca dei primi punti la Nerostellati.

Girone G: 3 giornate disputate. Comanda il Rieti con i suoi 7 punti, seguono Albalonga, S.F.F.Atletico e Trastevere tutte a quota 6 mentre il Budoni è ancora fermo a zero. Girone H: 3 giornate disputate, in testa troviamo Potenza e Team Altamura con 9 punti ciascuna. Le più immediate inseguitrici sono Gravina, Piceno e Sarnese mentre in coda Aversa Normanna e San Severo (1 punto) precedono la coppia Gragnano-Manfredonia (0). Girone I: anche in questo caso sono 3 i turni mandati in archivio. Ercolanese prima a punteggio pieno mentre Gela (1 partita in meno), Troina, Palazzolo, Acireale, Palmese e Portici compongono il gruppo a quota 6. Senza punti Messina, Isola Capo Rizzato e Roccella.

RISULTATI SERIE D 2017-2018 (DOMENICA 24 SETTEMBRE 2017, ORE 15:00)

GIRONE A

Bra-Chieri

Calcio Derthona-Arconatese

Como-Pavia

Folgore Caratese-Seregno

Gozzano-Borgaro

Inveruno-Varese

Olginatese-Castellazzo

OltrepoVoghera-Casale P

ro Sesto-Saronnese

Varesina-Borgosesia

GIRONE B

Caravaggio-Darfo Boario

Ciserano-Levico Terme

Crema-Grumellese

Dro-Calcio Romanese

Lumezzane-Ciliverghe Mazzano

Milano City-Pergolettese

Pontisola-Rezzato

Scaranzorosciate-Trento

Virtus Bergamo-Lecco

GIRONE C

Abano-ArzignanoChiampo

Ambrosiana-Adriese

Belluno-Mantova

Cjarlins Muzane-Feltre

Clodiense-Tamai

Delta Rovigo-Liventina

Legnago Salus-Calvi Noale

Montebelluna-Campodarsego

Virtus Verona-Este

GIRONE D

Correggese-Villabiagio

Fiorenzuola-Sasso Marconi

Imolese-Tuttocuoio

Mezzolara-Colligiana

Montevarchi-Sammaurese

Pianese-Castelvetro

Rimini-Forlì

RomagnaCentro-Lentigione

Vivi Altotevere-Sangiovannese

GRUPPO E

Argentina-Seravezza Pozzi

Massese-Finale

Real Forte Querceta-Ghivizzano

Borgo Rignanese-Lavagnese

Savona-Ponsacco

Scandicci-Albissola

Sestri Levante-San Donato

Valdinievole Montecatini-Unione Sanremo

Viareggio-Ligorna

GIRONE F

Agnonese-Francavilla

Fabriano Cerreto-Castelfidardo

Jesina-San Marino

Monticelli-Recanatese

Nerostellati Pratola-Campobasso

San Nicolò-Pineto Calcio

Sangiustese-L'Aquila

Vastese-Matelica

Vis Pesaro-Avezzano

GIRONE G

Albalonga-Monterosi

Aprilia-Anzio Calcio

Flaminia-Nuorese

Latina-Ostia Mare

Latte Dolce-Budoni

Lupa Roma-Cassino

San Teodoro-Trastevere Calcio

SFF Atletico-Lanusei

Tortoli-Rieti

GIRONE H

Altamura-Cavese

Audace Cerignola-Taranto

Aversa-Gragnano

Francavilla-Picerno

Noerostellati Frattese-Turris

Pomigliano-Nardò

Potenza-Manfredonia

San Severo-Gravina

Sarnese-Fulgor Molfetta

GRUPPO I

Ebolitana-Sancataldese

Igea Virtus-Paceco

Messina-Gela

Palazzolo-Gelbison Cilento

Roccella-Cittanovese

Troina-Acireale

Palmese-Isola

Capo Rizzuto Vesuvio

Ercolanese-Nocerina

