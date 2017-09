Sambenedettese Padova/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Sambenedettese Padova - LaPresse, imm. di repertorio

Sambenedettese Padova sarà diretta dall'arbitro Luca Massimi: la partita in programma alle ore 16:30 di domenica 24 settembre è valida per la quinta giornata del girone B nel campionato di Serie C 2017-2018. Una sfida tra due compagini che hanno avuto un inizio di stagione decisamente differente: in particolare i padroni di casa si sono subito mostrati piuttosto competitivi mentre il Padova sta un po’ deludendo quelle che erano le aspettative. Sarà gara molto equilibrata a nostro giudizio, non solo per la forza delle due rose ma anche in ragione di schieramenti molto similari. Nel mezzo i giocatori potrebbero trovare molta densità per cui le corsie laterali andrebbero a rivestire un ruolo fondamentale per il risultato finale.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Sambenedettese Padova non sarà trasmessa in diretta tv, ma al costo di 2,90 € potrà essere attivato il servizio di diretta streaming video sul portale Sportube.tv, che da qualche anno è diventato il fornitore per le partite della stagione di Serie C (campionato e Coppa Italia) e dunque dà la possibilità di seguire anche le sfide di questa quinta giornata.

COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE

La Sambenedettese occupa il secondo posto della classifica a quota 9 punti alla pari del Renate, con un ritardo di una sola lunghezza rispetto alla coppia di testa formata dal Pordenone e dal Vicenza. La Sambenedettese ha raccolto 3 vittoria ed una sconfitta con 7 gol fatti e 4 incassati. Il Padova nelle tre gare fino a questo momento giocate ha ottenuto 4 punti e si trova al 14esimo posto della graduatoria. Dunque ha giocato un match in meno, ha colto 1 vittoria, 1 pareggio ed 1 sconfitta con soli 2 gol fatti e ben 4 subiti. Nell’ultima gara disputata la Sambenedettese ha perso per 2-0 sul campo della Fermana mentre il Padova ha pareggiato per 0-0 in casa contro il Vicenza. I precedenti in gare ufficiali tra la Sambenedettese ed il Padova sono complessivamente otto con un bilancio favorevole ai padroni di casa che si sono imposti in 5 occasioni contro i 3 successi del Padova. L’ultima sfida tra di loro ha visto la vittoria dei veneti per 1-0 nello scorso campionato di serie C grazie al gol di Russo su calcio di rigore.

PROBABILI FORMAZIONI SAMBENEDETTESE PADOVA

La Sambenedettese nonostante la sconfitta incassata nell’ultimo turno, sembra orientata a disporsi sul rettangolo di gioco con il medesimo schema ed ossia con un 4-3-3 piuttosto aggressivo. In porta Aridita chiamato a riscattarsi dopo la sfortunato autorete della scorsa domenica mentre in difesa dovrebbero esserci Mattia come terzino destro, coppia centrale Patti e Conson mentre Tomi sarà deputato ad offrire la spinta necessaria sull’out di sinistra. A centrocampo l’ex Palermo Bacinovic dovrà dettare i tempi di gioco con Damonte come interno di destra e Vallocchia in ballottaggio con Bove per il ruolo di interno di sinistra. In avanti Miracoli è terminale centrale con uno tra Di Massimo e Esposito sulla destra mentre Valente è in vantaggio su Troianiello per il ruolo di attaccante di sinistra. Il Padova invece dovrebbe giocare con un 4-3-1-2 che prevede Bindi tra i pali, Madonna largo sulla corsia bassa di destra, nel centro Trevisan e Cappelletti mentre sulla corsia mancina ci dovrebbe essere Contessa. Davanti alla difesa a fungere da schermo protettivo Mandorlini con ai lati l’ex Lazio ed Udinese Pinzi e l’ex Verona Pulzetti. In avanti coppia offensiva Guidone e Capello con a supporto Belingheri.

QUOTE E SCOMMESSE. IL PRONOSTICO

Secondo l’agenzia di scommesse sportive Snai e le altre principali operanti sul mercato italiano, in questa gara riveste il ruolo di favorito la Sambenedettese la cui vittoria viene data a 2,30 contro il 3,05 per il pareggio mentre l’eventuale successo della compagine veneta darebbe diritto a 2,90 volte la posta in palio.

