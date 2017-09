Sampdoria-Milan/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live

Diretta Sampdoria-Milan, LaPresse

Sampdoria-Milan, diretta dal signor Valeri di Roma, domenica 24 settembre alle ore 12.30, sarà la sfida che si giocherà nell'orario del 'lunch match' nella sesta giornata del campionato di Serie A. Una partita certamente interessante quella che andrà in scena a Marassi, perché la Sampdoria sarà un test molto significativo circa il valore e le ambizioni del nuovo Milan. Si attendono dunque risposte importanti sia per i blucerchiati sia per i rossoneri.

Match molto interessante che testerà le ambizioni della Sampdoria di Giampaolo contro un Milan che sembra essersi rimesso a registro dopo i tentennamenti di inizio campionato. Per la squadra di Montella, oltre alla forma crescente di alcuni uomini chiave, sembra essere stato decisivo anche il passaggio alla difesa a tre, che ha riportato Bonucci a buoni livelli dopo un inizo disastroso e ha permesso di mettere da parte i tanti errori sfociati nella goleada subita in casa della Lazio. Certo il calendario tra Coppa e campionato ha strizzato un po' l'occhio ai rossoneri, per questo quello di Marassi sarà un esame molto importante. La Sampdoria è squadra organizzata e ricca di talento ed imprevedibilità, che soffre forse solo la mancanza di un cecchino offensivo come terminale offensivo, come si è visto nella trasferta al Bentegodi contro un Hellas Verona che è riuscito solo grazie alle parte del suo portiere a resistere agli assalti blucerchiati. Il Milan al quarto posto insegue a tre punti di distanza la coppia di testa composta da Juventus e Napoli, per la Sampdoria finora otto punti in quattro gare, un inizio davvero apprezzabile.

SAMPDORIA-MILAN, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA DI SERIE A

Sampdoria-Milan sarà un match che gli appassionati potranno seguire in diretta tv con un abbonamento Mediaset Premium, collegandosi sul canale del digitale terrestre pay Premium Sport HD oppure in diretta streaming video via internet sul sito play.mediasetpremium.it. Anche gli abbonati Sky potranno però vedere la diretta tv del match sui canali 206 (Sky Super Calcio HD) e 251 (Sky Calcio 1 HD) del satellite, oppure in diretta streaming video via internet sul sito slygo.sky.it.

IL CONTESTO

Sampdoria ancora imbattuta in questa stagione in gare ufficiali. Solo quattro i match disputati finora dai blucerchiati in Serie A, a causa del rinvio per maltempo del match casalingo contro la Roma. Dopo aver battuto in casa il Benevento all'esordio ed aver espugnato il campo della Fiorentina, la squadra di Giampaolo ha ottenuto due pareggi esterni, due a due contro il Torino e zero a zero contro il Verona mercoledì scorso, in una sfida ricca di rimpianti per i genovesi a causa delle molte occasioni da gol sciupate. Il Milan invece dopo il rovescio sul campo della Lazio, un quattro a uno che aveva fatto vacillare le certezze rossonere, ha saputo reagire prima rifilando una goleada all'Austria Vienna a domicilio, all'esordio nella fase a gironi di Europa League. Quindi, la squadra di Montella ha sfruttato il doppio turno casalingo in campionato, battendo prima l'Udinese grazie a una doppietta di Kalinic, e poi la Spal con i rigori messi a segno da Ricardo Rodriguez e da Kessie.

I PRECEDENTI

Sampdoria e Milan si sono affrontate nella scorsa stagione a Marassi il 16 settembre del 2016, in una partita molto combattuta decisa a favore dei rossoneri, impostisi così di misura, grazie a un gol a cinque minuti dal novantesimo siglato da Carlos Bacca. Tra campionato e Coppa Italia il Milan ha vinto gli ultimi tre precedenti in casa della Sampdoria senza mai subire gol, con i blucerchiati che hanno fatto risultato l'ultima volta con il due a due dell'8 novembre 2014, rossoneri in vantaggio con El Shaarawy, raggiunti e superati dai gol di Okaka e Eder e poi capaci di acciuffare il pareggio con Menez. L'ultima vittoria casalinga della Sampdoria contro il Milan in Serie A risale al 18 aprile del 2010, vantaggio rossonero di Borriello e risultato ribaltato, per il due a uno casalingo finale, dai gol di Cassano su rigore e di Pazzini al novantesimo minuto.

QUOTE E SCOMMESSE SU SAMPDORIA MILAN

Le quote dei bookmaker, nonostante la solidità espressa dalla Sampdoria in questo avvio di campionato, sembrano puntare decise sul Milan la cui vittoria esterna viene quotata 2.05 da Bwin. L'eventuale pareggio viene proposto ad una quota di 3.75 da Bet365, mentre William Hill alza fino a 3.80 la quota relativa alla vittoria casalinga dei blucerchiati.

