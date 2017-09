Santarcangelo Fermana/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Santarcangelo Fermana - LaPresse, imm. di repertorio

Santarcangelo Fermana sarà diretta dall'arbitro Diego Provesi: la partita è in programma alle ore 18:30 di domenica 24 settembre ed è valida per la quinta giornata del girone B nel campionato di Serie C 2017-2018. La gara, per un motivo o per l'altro, diventa un fondamentale crocevia della stagione delle due compagini, che con una vittoria vedrebbero sotto un'altra luce il prosieguo della stagione, mentre la squadra sconfitta dovrà rimboccarsi le maniche e lavorare per invertire la rotta quanto prima.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Santarcangelo Fermana non sarà trasmessa in diretta tv, ma al costo di 2,90 € potrà essere attivato il servizio di diretta streaming video sul portale Sportube.tv, che da qualche anno è diventato il fornitore per le partite della stagione di Serie C (campionato e Coppa Italia) e dunque dà la possibilità di seguire anche le sfide di questa quinta giornata.

COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE

La Fermana ha pagato un po' lo scotto del salto di categoria nelle prime due partite della stagione, ma si è ripresa subito sconfiggendo il Mestre e rilanciandosi in classifica, posizione poi consolidata imponendosi nel recupero con la Sambenedettese. Peggiore l'inizio del Santarcangelo; lo scorso anno i romagnoli avevano lottato fino alla fine della stagione per raggiungere il decimo posto e conseguentemente l'approdo ai play-off. Quest'anno però le difficoltà potrebbero presentarsi in maniera più insistente, come dimostrano le tre sconfitte raccolte nelle quattro gare giocate.

PROBABILI FORMAZIONI SANTARCANGELO FERMANA

Il Santarcangelo di mister Giuseppe Angelini non dovrebbe discostarsi dal modulo di gioco 3-5-2, con il quale si può ottenere copertura in fase difensiva e attaccare con quattro uomini quando gli esterni si alzano in fase di possesso. Il portiere sarà Moscatelli, i tre difensori centrali saranno Toninelli, Briganti e Sirignano (che nella precedente sfida contro l'Albinoleffe ha segnato il gol della bandiera), il mediano sarà Gaiola, affiancato dalle due mezzali Dalla Bona e Obeng; sulle fasce saranno presenti a destra Cagnano e a sinistra Broli, mentre a completare la formazione titolare dei romagnoli ci saranno le due punte centrali Bussaglia e Palmieri.

La risposta della Fermana e del tecnico Flavio Destro consisterà nel modulo di gioco 4-3-3; un atteggiamento offensivo nonostante giochino in trasferta, in modo da mandare un deciso segnale di non arrendevolezza agli avversari. Il portiere sarà Valentini, che dialogherà con la difesa a quattro composta da Iotti (terzino destro), Gennari e Comotto (difensori centrali), e Sperotti (terzino sinistro). A centrocampo i tre interpreti saranno Urbinati come mediano e Grieco e Misin come mezzali. La formazione marchigiana sarà compeltata dal tridente d'attacco, composto dall'ala destra D'Angelo, all'ala sinistra Sansovini (autore del gol vittoria nella sfida contro il Mestre) e dalla punta centrale Lupoli.

QUOTE E PRONOSTICO

Quanto alle quote proposte sull’esito finale di Santarcangelo Fermana, l’agenzia di scommesse sportive Snai concede un leggero favore ai padroni di casa, ma nel contesto di un pronostico equilibrato: infatti il segno 1 pagherebbe 2,40 volte la posta in palio, mentre con il segno 2 si arriva a quota 2,75 e con il pareggio si tocca quota 3,05 (segno X).

