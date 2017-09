Sassuolo-Bologna/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Sassuolo-Bologna: qui il ghanese Alfred Duncan, 24 anni, centrocampista del Sassuolo (LAPRESSE)

Sassuolo-Bologna sarà diretta dall’arbitro Paolo Tagliavento della sezione di Terni: lo assisteranno i guardalinee Bottcgoni e Villa, il quarto uomo Piccinini e gli addetti VAR Maresca e Schenone. Derby emiliano valido per la 6^giornata del campionato di Serie a 2017-2018: appuntamento al Mapei Stadium di Reggio Emilia dalle ore 18:00 di domenica 24 settembre. Il Sassuolo è reduce dalla sua prima vittoria nel torneo che lo ha portato a 4 punti in classifica, uno in meno rispetto al Bologna che martedì ha costretto l’Inter al pareggio per 1-1. La prossima giornata (7^) vedrà il Sassuolo far visita alla Lazio (domenica 1 ottobre ore 15:00) e il Bologna impegnato a Marassi contro il Genoa (sabato 30 ottobre ore 20:45).

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI SERIE A

Sassuolo-Bologna sarà trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Super Calcio HD (il numero 206) e Calcio 2 HD (n.252): telecronaca dalle ore 18:00. I clienti Sky abbonati al pacchetto Sport o al pacchetto Calcio potranno seguire la partita anche in diretta streaming video, tramite l’applicazione SkyGo disponibile per pc, tablet e smartphone; i non abbonati ai pacchetti potranno acquistare il match in pay-per-view con il codice 407283.

LA SITUAZIONE

Il Sassuolo è tornato a respirare dopo il successo sul campo del Cagliari nel turno infrasettimanale. Alla Sardegna Arena decisivo il calcio di rigore di Alessandro Matri, che ha sbloccato il suo tabellino stagionale riscattando l’errore del primo tempo, in cui si era fatto parare un altro penalty dal portiere avversario Cragno. Tre punti importanti per i neroverdi che sono usciti dalla zona più calda della classifica, e che ora puntano al primo successo casalingo in questo campionato. Anche il Bologna ha disputato un’ottima prestazione in settimana, cavandone però solo un pareggio: per quanto visto in campo, la squadra di Roberto Donadoni avrebbe meritato di più rispetto ad un’Inter più stanca e grigia. Ai rossoblù resta comunque la consapevolezza di aver fermato un’avversaria a punteggio pieno, grazie ad una prova intensa dal primo all’ultimo minuto che ha visto tra i principali protagonisti Simone Verdi. Il venticinquenne ex Carpi ha dominato la scena nella prima frazione, sfiorando il gol in più occasione e trovandolo al 32’ con una sventola mancina da fuori area; nel finale di partita il calcio di rigore di Icardi, causato da un’ingenuità di Mbaye, ha permesso all’Inter sei strappare un punto.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO BOLOGNA

Cristian Bucchi confermerà il modulo 3-5-2 per il suo Sassuolo, ma deve valutare le condizioni di Berardi il cui rientro rimane incerto. in rialzo invece le quotazioni di Matri, in vantaggio per partire titolare nel ruolo di centravanti; ad affiancarlo sarà Politano. Cerniera di centrocampo con Lirola sulla fascia destra, Adjapong a sinistra e Sensi, Manganelli e Duncan per vie centrali. Dietro possibile avvicendamento tra Letschert e Goldaniga con il secondo in campo, poi Cannavaro ed Acerbi a completare il trio davanti a Consigli. 4-2-3-1 per il Bologna: in difesa rientra Maietta che dovrebbe far coppia con Giancarlo Gonzalez, a completare il pacchetto arretrato i terzini Krafth (destra) e Masina (sinistra) e il portiere Mirante. A metacampo Poli e Pulgar, mentre Taider si muoverà ad elastico tra l’attacco e il reparto centrale. Esterni alti Verdi e Di Francesco, mentre il riferimento offensivo uscirà dal ballottaggio Palacio-Destro.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

L’agenzia di scommesse snai.it favorisce i padroni di casa: segno 1 per la vittoria del Sassuolo a quota 2,05, segno X per il pareggio a 3,30 e segno 2 per il successo esterno del Sassuolo a 3,80. Under 1,83, Over 1,90, Gol 1,70 e NoGol 2,05.

© Riproduzione Riservata.