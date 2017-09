Siena Alessandria/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Siena Alessandria - LaPresse, imm. di repertorio

Siena Alessandria sarà diretta dall'arbitro Matteo Marchetti: la partita è in programma alle ore 16:30 di domenica 24 settembre ed è valida per la quinta giornata del girone A nel campionato di Serie C 2017-2018. In campo ci saranno due formazioni che in questo primo pezzo di stagione hanno palesato condizione psicofisica decisamente differenti. Tatticamente questo incontro è molto interessante in quanto ci sono due concezioni di gioco molto differenti. Difesa a 3 contro difesa a 4 ed anche in mediana ci sarà uno scontro due contro 3. Molto dipenderò dalla capacità delle due formazioni di avere equilibrio sia nella fase propositiva che in quella di non possesso. Da valutare anche il ruolo di Vassallo che nel caso riuscisse a trovare la posizione giusta tra le linea, costituirebbe un problema piuttosto rilevante per l’Alessandria.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Siena Alessandria non sarà trasmessa in diretta tv, ma al costo di 2,90 € potrà essere attivato il servizio di diretta streaming video sul portale Sportube.tv, che da qualche anno è diventato il fornitore per le partite della stagione di Serie C (campionato e Coppa Italia) e dunque dà la possibilità di seguire anche le sfide di questa quinta giornata.

COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE

Il Siena è partito decisamente con il piede sull’acceleratore come del resto conferma l’attuale primo posto in solitaria in classifica per effetto dei 10 punti conquistati (3 vittorie, 1 pareggio e nessuna sconfitta) con 6 gol realizzati e soltanto 2 subiti. L’Alessandria è invece un pò la delusione di queste prime giornate avendo ottenuto soltanto 2 punti nelle prime tre gare per effetto di 2 pareggi ed 1 sconfitta mettendo a segno 2 reti e subendone la bellezza di 5. Nell’ultima giornata di campionato il Siena si è imposto sul campo del Gavorrano con il punteggio di 2-0 grazie ai gol messi a segno a Marotta e Stefano Guberti su calcio di rigore mentre l’Alessandria è stata sonoramente sconfitta davanti al proprio pubblico con il risultato di 3-0 per mano del Livorno.

PROBABILI FORMAZIONI SIENA ALESSANDRIA

Per quanto concerne le formazioni con cui i due tecnici potrebbero presentarsi sul terreno di gioco, il Siena dovrebbe affidarsi nuovamente al 4-3-1-2 con Pane in porta ed un pacchetto arretrato che si andrebbe a formare con Brumat sulla corsia di destra, Panariello al centro al fianco di D’Ambrosio mentre Iapichino andrebbe ad agire sul versante di sinistra. Davanti alla difesa Gerli con ai fanchi Bulveradi in vantaggio nel ballottaggio con Cristiani e Damian più in alto nelle gerarchie rispetto a Guberti. A fungere da trequartista Vassallo (Terigi potrebbe avere spazio nella seconda frazione di gioco) mentre la coppia gol dovrebbe essere formata da Neglia e Marotta con Lescano che potrebbe dare il suo contributo in corso d’opera.

L’Alessandria invece potrebbe giocare con il 3-4-3 che così tante soddisfazioni ha dato nella passata stagione con Agazzi a difendere i pali e nel pacchetto dei tre Giosa al centro con Casasola sul centro destra e Piccolo dall’altra parte. A centrocampo Gazzi al fianco di Cazzola anche se non è da escludere la soluzione Nicco, Sestu o Fischnaller sulla destra e Branca dall’altro lato. In avanti Gonzalez punto di riferimento centrale con Cejak sulla destra e Marconi in ballottaggio con Bunino per il ruolo di titolare di attaccante di sinistra.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO

Nonostante la classifica racconti di una netta differenza tra Siena e Alessandria, non sono dello stesso avviso le compagnie di scommesse tra cui la Snai, ipotizzando un match molto più equilibrato. Infatti, la vittoria del Siena darebbe diritto ad una quota del 2,25 contro il 3,05 fissato per il pareggio ed il 2,95 nel caso l’Alessandra riuscisse ad espugnare il Franchi. Rispetto ad altri match di Serie C dello stesso girone, questo potrebbe regalare un Over 2,5 fissato a 2,00 mentre l’Under 2,5 è a 1,67 ma in salita.

© Riproduzione Riservata.