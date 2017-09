Sudtirol Bassano/ Streaming video Sportube e diretta tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live

Diretta Sudtirol Bassano (LaPresse)

Sudtirol Bassano, diretta dall’arbitro di Empoli Marco Guarnieri, è la sfida in programma domenica 24 settembre alle ore 14.30 e valida nella quinta giornata del girone B del campionato di Serie C 2017-2018. Al momento, la compagine biancorossa non è partita benissimo, tant'è che occupa la decima posizione nella graduatoria del gruppo con 5 punti conquistati dopo le prime quattro partite. Dopo un avvio brillante, con l successo alla prima giornata contro l'Albinoleffe in casa (1-0 il risultato finale), la squadra di Bolzano si è spenta, perdendo a Pordenone per poi raccogliere due punti nelle sfide successive, contro Fermana (2-2 in casa) e Triestina (1-1 in trasferta). Migliore fin qui il cammino del Bassano, che con 7 punti guadagnati dopo 4 partite registra tre punti da recuperare sul duo di testa, costituito da Vicenza e Pordenone. Il Bassano nell'ultima partita disputata ha pareggiato per 2-2 in casa davanti al proprio pubblico proprio contro il Pordenone. Un big match che si è concluso in parità, a testimonianza della forza della rosa della Virtus e dell'equilibrio che regna tra le prime della classe del girone B del campionato di Serie C.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE SUDTIROL BASSANO

L’incontro tra Sudtirol e Bassano non sarà trasmesso da alcun canale in diretta tv, ma gli abbonati al sito sportube.tv o tutti coloro che compreranno l'evento sul portale potranno godersi la visione del match in diretta streaming video via internet.

QUI SUDTIROL

A Bolzano vengono preparate le barricate: tutti vogliono portare a casa almeno un punto contro il Bassano, che secondo gli addetti ai lavori sarà una squadra che lotterà fino alla fine per una posizione di alta classifica insieme alle altre big presenti nel girone (su tutte il Vicenza). Nell'ultimo match disputato, a Trieste contro i padroni di casa della Triestina, è arrivato un pareggio (1-1 il risultato finale). Inizio positivo per il Sudtirol, portatosi in vantaggio alla mezzora del primo tempo grazie alla rete di Rocco Costantino, alla sua prima realizzazione in questa stagione. La Triestina ha raggiunto il Sudtirol soltanto al 70 del secondo tempo, su calcio di rigore realizzato con freddezza da Andrea Bracaletti, che agisce da ala sinistra nel 4-4-2 schierato dal tecnico Beppe Sannino.

FOCUS IN CASA GIALLOROSSA

Il tecnico Giuseppe Masi vuole tornare subito alla vittoria dopo il buon pareggio contro il Pordenone, che ha permesso al Bassano di mantenere invariata la distanza in classifica con una delle più serie candidate alla promozione diretta in Serie B. Il big match di domenica scorsa si è chiuso sul 2-2 e tutte e quattro le reti sono state segnate nel primo tempo. Parte a razzo la formazione ospite, che trova la rete del vantaggio al primo minuto con Patrick Ciurria, un talento che sta spiccando il volo dopo l'ottima impressione destata alcuni anni fa al Torneo di Viareggio. Subito dopo è arrivato il raddoppio di Gerardi: da qui in avanti però la reazione del Bassano è stata fantastica. Prima un'autorete di Formiconi ha riaperto la partita al minuto 24, poi ci ha pensato Abou Diop, unica punta centrale, a segnare la rete del definitivo 2-2 al minuto 38 del primo tempo.

LE PROBABILI FORMAZIONI SUDTIROL BASSANO

Sia Sudtirol che Bassano arrivano a disputare la gara della quinta giornata di Serie C dopo dei risultati importanti ottenuti con sofferenza anche: chi vedremo protagonisti questa volta? Partendo dai padroni di casa pare irrinunciabile il modulo 3-4-1-2 che vede Offredi tra i pali e Sgarbi davanti a se, mentre Vinetot e Frascadore completeranno il reparto arretrato. Per il centrocampo confermati Zanchi e Tait sull’estreno mentre la coppia centrale Cia-Berardocco rimane in ballottaggio con Oneto e Bertoni. Fink sarà come al solito sulla trequarti a sostegno elle due punte Costantino e Gyasi. Per il Bassano modulo 4-3-1-2 con Grandi in porta e il reparto difensivo che vede al centro il duo Bizzotto-Barison con Andreoni e Bonetto sulle fasce. Davanti Botta starà in cabina di regia con Laurenti e uno tra Salvi e Gandolfo ai lati: Venitucci non mancherà sulla trequarti dietro alle due punte Minesso e Diop.

QUOTE E PRONOSTICO

Per la partita del girone B di Serie C tra Sudtirol e Bassano la snai ha consegnato ad entrambe le formazioni quoti paritarie. Nell’1X2 infatti sia la vittoria dei padroni di casa che quella della compagine ospite sono state date a 2.55, mentre il pareggio è stato valutato a 3.10.

© Riproduzione Riservata.