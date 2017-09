Verona Lazio/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Verona-Lazio (LAPRESSE)

Verona-Lazio sarà diretta dall’arbitro Massimiliano Irati, trentottenne della sezione di Pistoia: a completare la squadra disciplinare i guardalinee Lo Cicero e Gori, il quarto uomo Chiffi e gli addetti VAR Gavillucci e Valeriano. Squadre in campo domenica 24 settembre 2017 alle ore 15:00, per la sesta giornata del campionato di Serie A: teatro del match è lo stadio Marcantonio Bentegodi di Verona. La classifica prima del turno numero 6 vede l’Hellas Verona al terzultimo posto con 2 punti, dietro al Genoa per differenza reti e la Lazio in sesta posizione a quota 6. Nella prossima giornata Hellas sul campo del Torino e Lazio in casa contro il Sassuolo, entrambe alle ore 15:00 di domenica 1 ottobre.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI SERIE A

Verona-Lazio sarà trasmessa in diretta tv da Sky sul canale Calcio 2 HD, il numero 252: telecronaca dalle ore 15:00. I clienti Sky abbonati al pacchetto Calcio potranno seguire la partita anche in diretta streaming video, tramite l’applicazione SkyGo disponibile per pc, tablet e smartphone; i non abbonati al pacchetto Calcio potranno acquistare il match in pay-per-view con il codice 407238. Diretta tv di Verona-Lazio anche su Mediaset: il canale di riferimento sarà Premium Calcio 1, il numero 382 del digitale terrestre disponibile anche in alta definizione (HD) al numero 388. Per gli abbonati diretta anche in streaming video tramite PremiumPlay.

LA SITUAZIONE

Avvio complicato per l’Hellas Verona di Fabio Pecchia che cerca ancora il primo successo in questo campionato; finora gli scaligeri hanno racimolato 2 punti, frutto dei pareggi a reti bianche con Crotone (alla 2^giornata) e Sampdoria (5^). Se non altro, l’ultimo turno infrasettimanale ha interrotto l’emorragia difensiva: nelle due partite precedenti il portiere Nicolas aveva raccolto ben 8 palloni in fondo al sacco, 5 contro la Fiorentina e altre 3 nella Roma giallorossa. Il match contro la Sampdoria ha mostrato un Hellas più combattivo per quanto ancora poco efficace in attacco: la sfida odierna si presenta come un bel banco di prova per Pazzini e compagni, che proveranno a sfruttare anche l’immancabile sostegno del Bentegodi. La Lazio di Simone Inzaghi invece è reduce dalla prima batosta stagione, subita in casa per mano dello scatenato Napoli; eppure mercoledì i biancocelesti avevano concluso il primo tempo in vantaggio, grazie alla rete di Stefan de Vrij che alla mezz’ora ha vestito i panni del centravanti per sfruttare un bel lavoro di Immobile. Dopo l’intervallo però è salita alta l’onda partenopea: Koulibaly (54’), Callejon (56’) e il capolavoro di Mertens (59’) hanno ribaltato tutto nel giro di pochi minuti, nel finale poi il rigore di Jorginho ha sancito il definitivo 1-4. Per mister Inzaghi la pioggia sul bagnato è arrivata dall’infermeria: nel corso del match infatti Bastos, lo stesso de Vrij e Milinkovic-Savic sono usciti per problemi fisici; solo il centrocampista serbo sembra recuperabile per la trasferta di Verona.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA LAZIO

Nel Verona rientra Souprayen che riprenderà posto nel suo ruolo di terzino sinistro; a completare il pacchetto arretrato i centrali Antonio Caracciolo ed Heurtaux, il terzino destro Romulo e il portiere Nicolas. In mezzo al campo Fossati affiancato da Bruno Zuculini e Bessa, mentre Valoti e Verde dovrebbero partire titolari a supporto di Pazzini. 3-4-2-1 per la Lazio: davanti al portiere Strakosha i difensori Luiz Felipe, Lucas Leiva e Radu. Esterni Marusic a destra e Lulic a sinistra, a centrocampo invece Murgia dovrebbe affiancare Parolo. Nel pacchetto offensivo Luis Alberto e Milinkovic (o in alternativa Di Gennaro) sosterranno Immobile.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

La situazione di classifica parla a favore della Lazio, e così fanno anche le principali agenzie di scommesse che prevedono il successo dei biancocelesti. Questo il pronostico di snai.it: segno 1 per la vittoria del Verona a quota 5,50, segno X per il pareggio fissato a 4,00 e segno 2 per il colpo esterno della Lazio a quota 1,60. Under 2,10, Over 1,67, Gol 1,67 e NoGol 2,10.

