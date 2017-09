Vicenza Feralpi Salò/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Vicenza Feralpi Salò - LaPresse, imm. di repertorio

Vicenza Feralpi Salò sarà diretta dall'arbitro Davide Andreini: la partita in programma alle ore 14:30 di domenica 24 settembre è valida per la quinta giornata del girone B nel campionato di Serie C 2017-2018. Uno degli incontri più interessanti di questo turno si preannuncia proprio questo fra Vicenza e Feralpi Salò, a caccia entrambe di punti importanti per mantenere un alto posizionamento nella classifica. I padroni di casa, sfruttando una rosa qualitativamente importante e con tanta esperienza in campionati di cadetteria, proverà a far valere anche l'aiuto del Menti, che nelle occasioni importanti trascina la squadra al successo. Per gli ospiti, invece, un punto sarebbe già un ottimo risultato per non spezzare nuovamente il morale e la striscia positiva.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Vicenza Feralpi Salò non sarà trasmessa in diretta tv, ma al costo di 2,90 € potrà essere attivato il servizio di diretta streaming video sul portale Sportube.tv, che da qualche anno è diventato il fornitore per le partite della stagione di Serie C (campionato e Coppa Italia) e dunque dà la possibilità di seguire anche le sfide di questa quinta giornata.

COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE

I locali arrivano a questo match da capolista del girone B e con un successo confermerebbero il proprio primato nel raggruppamento. La squadra di Colombo, infatti, è stata vittoriosa nei primi 3 match di campionato contro Gubbio, Modena e Teramo prima di essere fermata sullo 0-0 nel derby esterno contro il Padova di lunedì scorso in posticipo. Un bottino di 10 punti che consente ai bianco-rossi di mantenere la vetta della classifica in compagnia del solo Pordenone, anch'esso a 10 punti. Il mercato estivo del Vicenza, dopo la retrocessione dalla B, è stato mirato alla costruzione di un organico che potesse puntare alla promozione diretta senza alterare eccessivamente l'intelaiatura della cadetteria. Una delle conferme più importanti nell'organico è stata quella del capitano Giacomelli, che aveva numerose richieste in Serie B, ma che alla fine ha scelto di rimanere legato a questi colori e di provare a scrivere una nuova pagina di storia partendo dalla Serie C.

Dall'altra parte, invece, arriva una Feralpi Salò che deve confermare quanto di buono fatto vedere nello scorso anno, ma con l'obiettivo di qualificarsi in una posizione più importante per avere il cammino più facile negli eventuali play-off. L'ottavo scorso conquistato al termine della regular season dello scorso anno, infatti, ha riservato ai lombardi un abbinamento più difficile ai play-off, da cui è arrivata l'immediata eliminazione per mano della Reggiana. Questo avvio di stagione, invece, lascia segnali discordanti su quelle che potranno essere le reali ambizioni della squadra; dopo la vittoria contro la stessa Reggiana all'esordio, infatti, due sconfitte consecutive hanno frenato gli entusiasmi nell'ambiente e riportato gli uomini di Serena con i piedi per terra. Ora, però, dopo la vittoria sul modesto Fano nello scorso match, i verdazzurri sono chiamati a confermarsi contro l'avversario attualmente più duro del girone e lontano dalle mura amiche.

PROBABILI FORMAZIONI VICENZA FERALPISALO'

Passando all'analisi delle probabili formazioni, il tecnico del Vicenza Colombo schiera un 4-3-3 offensivo con Valentini in porta, difesa con Beruatto, Crescenzi, Milesi e Malomo partendo da sinistra. In mediana Romizi, Bangu e Alimi sono i maggiori candidati ad avere il posto da titolare con Ferrari, De Giorgio e Giacomelli a comporre il tridente offensivo. Dall'altra parte, per la Feralpi Salò probabile la conferma del 3-5-2 che vede la presenza di Caglioni in porta, Marchi, Alcibiade e Emerson in difesa. A centrocampo Vitofrancesco e Martin saranno sugli esterni con Staiti, Dettori e Capodaglio in mezzo. In avanti spazio a Simone Guerra in coppia con Andrea Ferretti.

QUOTE E SCOMMESSE

Per quanto riguarda i pronostici, SNAI offre per questa occasione il segno 1 a 1,95, mentre il segno 2 vale 3,70 e di conseguenza sulla carta la vittoria casalinga del Vicenza appare molto più probabile rispetto a un colpaccio esterno della Feralpi Salò. Il segno X del pareggio è dato invece a 3,15 volte la posta in palio.

