Video/ Bari Ternana (3-0): highlights e gol della partita (Serie B 6^ giornata)

Video Bari Ternana (LAPRESSE)

Il Bari supera la Ternana grazie alla doppietta di Cissé e alla rete di Improta. Il risultato finale di 3-0 maturato nella partita valida per la sesta giornata del campionato di Serie B sarebbe potuto essere ancora più largo, se Plizzari non avesse compiuto almeno due miracoli. Il portiere degli ospiti, in prestito dal Milan, ha salvato il salvabile e ha sfoggiato un paio di interventi superlativi che tuttavia non hanno potuto evitare il ko. Parte subito forte il Bari, che all'11' passa in vantaggio con Cissé, bravo a capitalizzare al meglio una errata respinta della difesa avversaria. Il raddoppio arriva poco dopo, al 20', quando Improta viene lanciato a rete da Gyomber, approfitta di un errore di Valjent e cala il bis.

PLIZZARI NON BASTA

La Ternana fa paura al Bari con una traversa scheggiata da Defendi, ma la risposta dei locali è imponente. Improta, Iocolano e Busellato impegnano severamente Plizzari, che tiene aperto il match. Nella ripresa la Ternana sbaglia un calcio di rigore con Albadoro e incassa la terza rete ancora ad opera di Cissé. Nel finale Floro Flores sfiora il poker ma va a sbattare, indovinate dove?, ancora sui guantoni di super Plizzari, autore di una splendida partita ma decisamente troppo isolato nella Ternana.

