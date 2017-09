Video/ Brescia Foggia (2-2): highlights e gol della partita (Serie B 6^ giornata)

Video Brescia Foggia (LaPresse)

Brescia e Foggia si dividono la posta in palio dopo una partita ricca di reti, sicuramente fra le più divertenti ed emozionanti di questa sesta giornata della Serie B 2017-2018. Termina infatti due a due una sfida giocata a viso aperto da entrambe le formazioni presso lo stadio Mario Rigamonti. Andiamo ora ad analizzare le statistiche della partita in terra lombarda. Il Brescia ha raggiunto i 424 passaggi contro i 307 dei pugliesi. Partita con pochi contrasti, rispettivamente 15 e 20. Il Brescia ha cercato molto le vie laterali andando al cross per ben 27 volte contro le 7 del Foggia. Il Brescia ha tirato di più in porta, 14 volte contro le 8 del Foggia.

STATISTICHE INDIVIDUALI

Andiamo ora a spulciare tra i numeri individuali per cercare di evidenziare quali potrebbero essere stati i migliori giocatori di un Brescia-Foggia 2-2 certamente molto divertente. Cancellotti ha effettuato ben 10 cross contro i 3 di Rubin. Furlan ha invece calciato sette corner mentre Floriano due. Gli assist del match sono stati di Furlan, Mazzeo e Agazzi. Risultato di parità giusto per quello che si è visto in campo. Le due compagini non si sono risparmiate, la divisione della posta ci sembra un esito dunque molto giusto per questo incontro.

