Video/ Catania Fidelis Andria (1-0): highlights e i gol della partita (Serie C girone C 5^ giornata)

Il Catania vince 1-0 contro la Fidelis Andria grazie al rigore siglato da Lodi nel finale di gara. Partita molto complicata per i rosso-azzurri: merito di un avversario molto attento e organizzato. Nel prossimo turno di campionato la squadra di Lucarelli cercherà continuità nella trasferta di Cosenza mentre i pugliesi saranno impegnati nella sfida più importante dell’anno: il derby con il Monopoli.

SINTESI PRIMO TEMPO

Catania in campo con il 3-5-2. Pisseri tra i pali, difesa composta da Aya, Tedeschi e Bogdan. A centrocampo da destra verso sinistra Semenzato, Caccetta, Lodi, Biagianti e Marchese. In attacco Russotto e Curiale. La Fidelis Andria risponde con il 4-3-3. Maurantonio in porta, linea difensiva formata da Tiritiello, Allegrini, Rada e De Giorgi. In mediana Esposito, Piccinni e Matera mentre in zona offensiva troviamo Minucucci, Scaringella e Curcio. Arbitra il signor Fabio Schirru di Olbia. Gli etnei provano subito ad avvolgere gli avversari con il loro possesso palla. Nei primi minuti di gioco la Fidelis Andria copre bene il campo concedendo poco e ripartendo sovente in contropiede. Minucucci prova il tiro dalla distanza. La palla termina ampiamente fuori. Poco dopo il numero 16 ospite viene fermato in area da un ottimo intervento di Semenzato. Fidelis ancora pericolosa in ripartenza. Al nono minuto si rende pericoloso Davis Curiale per il Catania. Russotto lo pesca in area e il compagno di reparto ci prova con un gran tiro. Maurantonio vola e devia in angolo. Sugli sviluppi del corner svetta in area Bogdan che di testa anticipa tutti ma non trova lo specchio. Risposta Fidelis affidata al solito Minucucci. Gran botta al volo. La palla esce ma non di molto. Entrambe le squadre nella prima fase del match propongono un ritmo piuttosto elevato. Ci prova Curcio dalla lunga distanza: blocca Pisseri. Dopo un inizio frenetico le due squadre rallentano provando a ricompattarsi. Al 25esimo ci prova Russotto. L'ex Treviso giunge al tiro dal limite dell'area. Sinistro a giro, blocca con sicurezza Maurantonio. Poco dopo Russotto impegna ancora la difesa ospite con un azione personale, stroncata prima di giungere al tiro. I pugliesi chiudono benissimo ogni spazio. Il Catania fatica parecchio a trovare il bandolo della matassa. Al 31esimo ci prova De Giorgi dalla distanza, palla alta. Qualche istante dopo i rosso-azzurri si rendono pericolosi ancora in contropiede. Altra pericolosa ripartenza di Russotto. Palla troppo lunga e l'azione sfuma. Primo giallo del match al minuto 37: ammonito Tiritiello. Poco dopo ci sono roventi proteste per un contatto su Curiale all'interno dell'area. Episodio dubbio, ma l'arbitro lascia correre nonostante le proteste dei giocatori del Catania. La manovra dei padroni di casa in questo primo tempo è troppo frenetica e poco ragionata. La Fidelis Andria copre bene il campo sporcando con costanza tutte le linee di passaggio avversarie.

SINTESI SECONDO TEMPO

La Fidelis Andria effettua un cambio durante l'intervallo. Resta negli spogliatoi Allegrini. Al suo posto entra Barisic. Al 48esimo viene fermato in posizione irregolare Russotto. L'attaccante del Catania aveva molto spazio ed era solo davanti a Maurantonio. Il Catania prova a sfruttare un corner. Il cross dalla bandierina viene però respinto dai difensori biancoblù. Nei primi minuti della ripresa sono gli etnei a mantenere il possesso del pallone. La Fidelis Andria si difende con ordine, neutralizzando quasi tutti i tentativi avversari. Al 54esimo un feroce pressing impostato dagli ospiti rischia di provocare un pericoloso contropiede ma il Catania si salva rinunciando preventivamente al possesso. Al 57esimo gli ospiti sfiorano il gol. Contropiede che culmina con la conclusione di Scaringella. Palla deviata che si impatta clamorosamente sulla traversa. Giallo tra le fila del Catania: ammonito Russotto. Triplo cambio effettuato da Cristiano Lucarelli. Escono Biagianti, Curiale e Aya. Entrano Mazzarani, Ripa e Di Grazia. Al 66esimo ci prova Lodi da fuori area. Conclusione potente ma imprecisa che si perde sul fondo. Poco dopo a sfiorare il gol è la Fidelis Andria. In contropiede, palla ancora a Scaringella che calcia alto da ottima posizione. Ci prova Di Grazia. Gran destro del nuovo entrato, palla alta non di molto. Al 74esimo il Catania sfiora il gol con Marchese. Sinistro al volo del terzino rosso-azzurro, palla che termina larga di pochissimo. Doppio cambio per gli ospiti: escono Minucucci e Scaringella ed entrano Celli e Croce. All'81esimo Croce ci prova con il sinistro, palla larga non di molto. All'82esimo il Catania sostituisce Semenzato con Esposito. Loseto risponde effettuando un paio di cambi in contemporanea. escono Esposito e Piccinni, entrano Pipoli e Bottalico. Ammonito nel frattempo De Giorgi. All'86esimo l'episodio che cambia il match. Rada commette fallo in area biancoblù su Tedeschi. Per l'arbitro non ci sono dubbi: è calcio di rigore. Dal dischetto va lo specialista Lodi che non sbaglia portando in vantaggio i siculi. Cambio nel Catania: dentro Blondett, fuori Russotto. Nei 7 minuti di recupero concesso la Fidelis si catapulta in avanti ma non riesce a produrre granchè. Vince il Catania.

