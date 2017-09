Video/ Catanzaro Lecce (1-3): highlights e gol della partita (Serie C girone C 5^ giornata)

Video Catanzaro Lecce (LaPresse)

Il Lecce di Liverani vince 1-3 in trasferta al Ceravolo di Catanzaro. Salentini sul 0-3 già a fine primo tempo grazie ai gol di Lepore, Torromino e Cosenza. Nel secondo tempo gli ospiti gestiscono incassando solo la rete della bandiera al 92esimo: gol di Lukanovic. Nel prossimo turno di Serie C, girone C, il Lecce ospiterà al Via del Mare il Bisceglie per uno dei tanti derby pugliesi mentre il Catanzaro giocherà a Lentini contro il Sicula Leonzio.

SINTESI PRIMO TEMPO

Catanzaro in campo con il 4-3-3. Tra i pali Nordi, linea difensiva composta da Zanini, Sirri, Riggio e Nicoletti. A centrocampo spazio a Onescu, Spighi e Sirri mentre in attacco troviamo Falcone, Anastasi e Letizia. Il Lecce del nuovo allenatore Liverani risponde con il 4-3-1-2. In porta Perucchini, fronte a lui Lepore, Cosenza, Drudi e Di Matteo. In mezzo al campo Mancosu, Arrigoni e Armellino. In zona offensiva trovano spazio Tsonev in supporto di Caturano e Torromino. A dirigere il match il sig. Nicolo' Cipriani della sezione di Empoli, coadiuvato dagli assistenti sigg. Claudio Cantiani di Venosa e Alessandro Lombardi di Castellammare di Stabia. La prima occasione del match arriva dopo 2 minuti. Letizia serve lo scatto di Falcone sull'out di destra, palla dentro per il colpo di testa in corsa del centravanti di casa. Palla che esce fuori di pochissimo. Risponde Tsonev. Conclusione potente di controbalzo per il trequartista del Lecce, ma Nordi si distende e manda in angolo. Al quinto si sblocca il risultato. Lepore si avventa su una palla ribattuta dalla difesa di casa sugli sviluppi di un corner e, dai 25 metri, calcia forte portando in vantaggio i salentini. Onescu sfonda a destra e mette dentro un cross teso: la difesa ospite se la cava e spazza via. Al 14esimo il Lecce trova la rete del raddoppio. Sugli sviluppi di un calcio piazzato cross in area per Caturano che fa la sponda liberando Torromino che di destro insacca. Si mette subito in discesa la partita del Lecce. I padroni di casa provano a reagire ma non riescono a concludere verso la porta. Ci riprova allora la squadra di Liverani. Doppio numero di Caturano che va via a Nicoletti sulla destra e mette in mezzo: la difesa calabrese è attenta e allontana. I calabresi ci provano. Falcone cerca il fondo, poi rientra sul destro e cross sul secondo palo: palla fuori misura. Qualche istante dopo Benedetti scodella in area ma Drudi è attento e allontana. Occasione per Caturano alla mezzora. Palla al miele di Torromino per il centravanti del Lecce che incrocia col mancino trovando solo l'esterno della rete. Al 36esimo il Lecce si ripresenta in attacco. Ribaltamento di fronte, contropiede ospite. La sfera arriva a Torromino al limite che calcia: palla deviata in corner. Il cross che segue dalla bandierina viene però intercettato da Anastasi. Nel finale del primo tempo arriva il tris dei salentini. Torromino ruba un pallone sulla sinistra e calcia in porta da posizione defilata trovando la respinta di Nordi: la palla arriva a Cosenza che da pochi passi mette in rete facilmente. Lecce totalmente padrone del gioco e del risultato. Intervallo.

SINTESI SECONDO TEMPO

Subito un doppio cambio per mister Erra: fuori Onescu e Nicoletti, dentro Puntoriere e Maita. Al 48esimo arriva la prima chance del secondo tempo. Spighi serve in verticale Puntoriere che entra in area dalla destra e prova a servire a rimorchio qualcuno, ma nessuno arriva all'appuntamento col pallone e l'azione sfuma. Il Lecce risponde subito. Torromino semina il panico nella difesa di casa poi serve Tsonev sul secondo palo che, solissimo, spara sull'esterno della rete. Controrisposta del Catanzaro. Letizia si gira in area e serve l'accorrente Benedetti che calcia, ma la conclusione viene sporcata dalla difesa avversaria. Occasione anche per Anastasi poco dopo. Da posizione ravvicinata il centravanti spara alto di testa su cross da corner. Ammonito Perrucchini nel frattempo per perdita di tempo. Al 57esimo i padroni di casa ci riprovano. Maita effettua una giravolta e scarica il tiro con il sinistro dal limite. Conclusione che finisce di poco larga alla sinistra di Perrucchini. Pallone delizioso di Lepore verso l'area piccola, Caturano si tuffa ma manca l'impatto con la sfera. Primo cambio per mister Liverani: fuori Mancosu, dentro Costa Ferreira. Tsonev ci prova da fuori area con un tiro potente ma leggermente impreciso. Al 70esimo si mette nuovamente in mostra Cosenza. Questa volta in fase difensiva. Il centrale giallorosso con un grande intervento ferma Anastasi lanciato a rete. Cambio nel Catanzaro: fuori Falcone, dentro Kanis. Poco dopo entra anche Marchetti al posto di Sirri tra le fila calabresi. Al 75esimo ci riprova Caturano. L'attaccante degli ospiti va al tiro dai 25 metri chiamando alla parata in tuffo Nordi. Secondo cambio nel Lecce: fuori Torromino, dentro Pacilli. Altro cambio nel Catanzaro: fuori Anastasi, dentro Lukanovic. Il Catanzaro ci prova. Palla in verticale per Puntoriere: traiettoria troppo lunga, l'azione sfuma. I calabresi non mollano cercando ancora il gol. Tiro-cross di Kanis sul quale si avventa Letizia che non ci arriva di pochissimo. Terzo cambio nel Lecce: fuori Armellino, dentro Megelaitis. Al 91esimo ottima chance per i padroni di casa. A tu per tu con Perrucchini la punta ospite, Lukanovic, si fa parare la conclusione. Un minuto dopo però Lukanovic si fa perdonare siglando il gol della bandiera. Azione insistita dei padroni di casa con Letizia che calcia in porta, sulla respinta del portiere si avventa Lukanovic che segna per i suoi. Vittoria per il Lecce.

