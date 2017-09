Video/ Cremonese Pescara (0-0): highlights della partita (Serie B 6^ giornata)

Video Cremonese Pescara (LaPresse)

La sfida tra Cremonese e Pescara termina con un deludente zero a zero, risultato a sorpresa nella sesta giornata della Serie B 2017-2018, soprattutto se si considera che in campo c'era il sempre (o quasi) pirotecnico Pescara di Zdenek Zeman. Vediamo cosa hanno detto i numeri su questo match giocato presso lo stadio Giovanni Zini. La Cremonese ha effettuato 277 passaggi contro i 262 del Pescara. Pochi i contrasti in generale, 16 dei padroni di casa contro i 6 degli ospiti. La Cremonese ha effettuato 12 cross contro gli 8 del Pescara. Pochissimi i tiri in porta generali, la Cremonese ci ha provato 13 volte mentre il Pescara otto.

LE STATISTICHE INDIVIDUALI

Per quanto riguarda invece le statistiche individuali, possiamo ad esempio osservare che Renzetti ha crossato quattro volte contro i tre di Zampano. Nella voce corner troviamo Piccolo con sei e Capone con due. I numeri evidenziano una partita priva di emozioni e con poche iniziative. Quello che si è visto in campo tra le due compagini. Con il Pescara di Zeman si attendono sempre partite molto aperte, invece per una volta le reti non sono arrivate, il punto probabilmente fa più piacere alla neopromossa Cremonese.





