Video/ Empoli Cittadella (0-1): highlights e gol della partita (Serie B 6^ giornata)

Video Empoli Cittadella (LaPresse)

Il Cittadella vince ad Empoli per 0-1, mettendo a segno un colpo importante contro una grande squadra, almeno sulla carta di caratura superiore rispetto ai veneti. Andiamo ad analizzare il match della sesta giornata di Serie B 2017-2018 attraverso i numeri. L'Empoli ha messo insieme 342 passaggi contro i 196 del Cittadella. I contrasti invece sono 23 per i padroni di casa e 9 per gli ospiti. I cross fatti sono invece otto dell'Empoli e dodici del Cittadella, altro dato che possiamo considerare significativo per il colpaccio messo a segno dagli ospiti.

LE STATISTICHE INDIVIDUALI

Analizziamo ora le statistiche personali della partita che abbiamo vissuto allo stadio Carlo Castellani. Pasqual, il capitano, ha crossato in mezzo quattro volte contro i cinque di Schenetti. Pasqual si conferma anche re dei corner con sei battute, mentre Settembrini ha battuto tre volte. Kouame ha effettuato l'assist vincente per Litteri. Dai numeri si evince il grande cinismo del Cittadella che ha sfruttato le poche occasioni avute difendendosi bene. L'Empoli ci ha provato con insistenza ma il pareggio non è arrivato.





© Riproduzione Riservata.