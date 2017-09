Video/ Entella Carpi (0-0): highlights della partita (Serie B 6^ giornata)

Video Entella Carpi - La Presse

Termina 0-0 la sfida tra Virtus Entella e Carpi. Le due squadre non riescono a sbloccare il risultato nonostante, soprattutto nel finale, abbiano a più ripresa sfiorato il gol. In classifica cambia poco. I liguri restano al 15esimo posto con 6 punti in 6 giornate mentre il Carpi resta al terzo posto con 11 punti. Nel prossimo turno di Serie B l’Entella giocherà a Cittadella mentre il Carpi ospiterà il Pescara di Zeman. Virtus Entella in campo con il modulo 4-3-1-2. In porta Iacobucci, difesa composta da Brivio, Pellizzer, Ceccarelli e Belli. A centrocampo Eramo, Troiano e Di Paola mentre in attacco troviamo Luppi e De Luca, supportati da Nizzetto. Calabro risponde con il 3-5-2. Tra i pali Colombi, linea difensiva formata da Capela, Poli e Ligi. A centrocampo da destra verso sinistra Jelenic, Sabbione, Saric, Mbaye e Pachonik. In attacco Concas e Malcore.

SINTESI PRIMO TEMPO

Pressing alto del Carpi che cerca di mettere in difficoltà i portatori di palla dell'Entella fin da subito. Nella primissima fase di gara il ritmo è basso. Nizzetto cerca di supportare le punte ma la difesa del Carpi legge bene le iniziative avversarie. Al nono minuto potenziale occasione per il Carpi con il tiro di Jelenic che però viene stoppato dalla difesa ligure. L'Entella prova a ripartire in contropiede ma senza precisione. La prima fase del match scorre senza grandi occasioni da gol, le due squadre cercano spazi per attaccare. Al 17esimo cartellino giallo per Capela, il primo del match. Nizzetto intanto cerca con insistenza De Luca ma i due non si intendono. Nizzetto intanto è alle prese con un taglio sulla fronte. Dopo le dovute cure a bordocampo l'ex Perugia può proseguire la sua gara. Ci prova l'Entella con un colpo di testa di Eramo, palla bloccata facilmente da Colombi. Pressa tanto il Carpi che però non riesce mai a dettare l'ultimo passaggio per smarcare le punte. Le due squadre propongono azioni offensive troppo elaborate e poco concrete non riuscendo dunque a impegnare i portieri avversari. Al 40esimo Pachonik mette in mezzo ma la palla è troppo lunga per Jelenic che desiste sul nascere. Nei minuti finali del primo tempo le due squadre non riescono a creare occasioni. Primo tempo piuttosto noioso a Chiavari.

SINTESI SECONDO TEMPO

Non ci sono sostituzioni durante l'intervallo. Tornano in campo gli stessi 22 del primo tempo. Entella subito in avanti, Carpi che si difende. Al 48esimo arriva la prima occasione della ripresa. A rendersi pericolosi sono i liguri: su un pallone vagante arriva Di Paola che però mette a lato da buona posizione. Suona la carica Nizzetto. Assist per De Luca che però non riesce ad impattare la sfera. Cambio Carpi poco dopo, fuori Mbaye e dentro Verna. Rispetto al primo tempo le due squadre propongono un ritmo più alto eseguendo passaggi più precisi e opportuni. Al 53esimo clamorosa occasione per l'Entella: colpo di testa di Pellizzer e salvataggio sulla linea di Saric. La squadra di Castorina insiste. Bella palla in mezzo per De Luca che però nel tentativo di stoppare la palla commette fallo. Cambio Entella, fuori De Luca e dentro Diaw. L'Entella ci prova. Gran palla per Troiano che però al centro dell'area di rigore si incarta e regala palla agli avversari. Cambio Carpi, fuori Malcore e dentro Manconi. Nizzetto ci prova dalla distanza, conclusione da dimenticare, palla che esce abbondantemente. Il Carpi va a un passo dal gol al 66esimo. Capela ci prova con un colpo di testa in area. Il portoghese impatta bene ma spedisce la palla fuori di pochissimo. Sostituzione per l'Entella: fuori Eramo e dentro Palermo. Poco dopo gli ospiti si rendono nuovamente pericolosi. Punizione velenosa di Jelenic. Iacobucci respinge bene. Al 74esimo il Carpi ci riprova. Concas tira dalla distanza, la palla si alza troppo ed esce. Intanto piove con insistenza a Chiavari rendendo più difficile la manovra palla a terra. Nella sua fase finale la gara si rivitalizza. Gran palla di Luppi per Palermo che da ottima posizione liscia la sfera, facendo infuriare Castorina. Cambio Entella, fuori Di Paola e dentro La Mantia. All'81esimo si rende ancora pericoloso Jelenic con un tiro malandrino che per poco non sorprende Iacobucci. Entella vicinissima al vantaggio con il neo-entrato La Mantia all'83esimo. Grande risposta di Colombi sul tiro ravvicinato e il Carpi si salva. Sostituzione Carpi, fuori Concas e dentro Brosco. All'88esimo i padroni di casa sfiorano il gol del vantaggio. Gran palla di Nizzetto in area per La Mantia che di testa sfiora il gol. Palla che esce di un soffio. Ammonito nel frattempo Brivio. Finisce a reti inviolate la gara di Chiavari.

