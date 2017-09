Video/ Juventus Torino (4-0): highlights e gol della partita (Serie A 6^ giornata)

Video Juventus Torino (LAPRESSE)

Chi ha visto la partita all'Allianz Stadium tra Juventus e Torino sarà d'accordo sul fatto che il 4 a 0 è un risultato fin troppo stretto per gli uomini di Allegri che soprattutto nella ripresa, con l'uomo in più, hanno letteralmente dominato in mezzo al campo. I padroni di casa hanno avuto ben 7 occasioni da gol, molte delle quali sono state neutralizzate da un bravissimo Sirigu che prima ha cercato di tenere a galla i suoi, poi quando la situazione è diventata irrecuperabile ha pensato a non rendere il passivo ancora più umiliante. Juventus padrona del campo con il 61% di possesso palla, 16 palloni recuperati e 21 azioni d'attacco (9 per vie centrali e 12 sulle corsie esterne); Torino molto più passivo con appena due tiri in porta e un 39% di possesso palla con 15 palloni perse e solamente 9 recuperati. Grazie a questa vittoria la Vecchia Signora sale a 18 punti in classifica e risponde così al Napoli che poche ore prima aveva espugnato il Mazza di Ferrara battendo la SPAL per 3 a 2, dopo le prime sei giornate sono ancora due le squadre a punteggio pieno con Dybala che nell'elenco dei marcatori vola a 10 gol staccando ulteriormente Dzeko, Icardi (domani in campo contro il Genoa), Immobile (che con la Lazio affronterà il Verona) e Mertens. Prima sconfitta in campionato per il Torino che esce parecchio ridimensionato da questo derby, probabilmente senza l'espulsione di Baselli la squadra di Mihajlovic avrebbe potuto giocare meglio le proprie carte.

LE DICHIARAZIONI

Al termine della gara Miralem Pjanic è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "In questa fase della stagione stiamo lavorando moltissimo, i nuovi elementi cominciano a inserirsi sempre meglio, la squadra ha tantissima qualità, l'obiettivo rimane sempre lo stesso: vincere. Stasera abbiamo giocato benissimo, sono felice anche per il gol. Gonzalo è tranquillo, lo scorso anno ci ha fatto vincere il titolo, è un giocatore importantissimo per noi, adesso dobbiamo dargli una mano e fargli sentire tutto il nostro supporto in un momento di difficoltà, sono sicuro che nel corso della stagione troverà il modo di essere decisivo. Contro l'Olympiacos non possiamo sbagliare, lo affronteremo con il massimo rispetto, sarà una partita complicata come tutte quelle di Champions". Oltre che su Twitter, il centrocampista del Torino, Daniele Baselli, fa mea culpa anche ai microfoni di Sky Sport: "Avevo troppa voglia di derby, ho sbagliato a intervenire in quella maniera su Pjanic con il cartellino giallo già sul groppone. Chiedo scusa ai compagni, ai tifosi e all'allenatore per questo mio esubero di irruenza. L'avevamo preparata bene, anche se abbiamo avuto pochi giorni a disposizione, ci tenevamo a mettere in difficoltà la Juventus ma questo episodio ci ha condizionato inevitabilmente, mi assumo tutte le responsabilità". Le parole di Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ai microfoni di Sky Sport: "Credo che questa sia stata la miglior partita di questo inizio di stagione, anche in parità numerica ci siamo comportati benissimo, quando gli altri sono rimasti in dieci i miei ragazzi si sono limitati a fare il loro dovere in mezzo al campo. Higuain non è entrato prima perché avevo Benatia ammonito e non volevo rimanere in dieci, nei pochi minuti in cui ha giocato si è comportato bene, lui i gol li ha sempre fatti e continuerà a farli, non deve essere ossessionato da questo aspetto, i suoi compagni cercheranno sempre di metterlo nelle condizioni di segnare, possono capitare periodi come questo, quando sta bene Gonzalo sa come fare la differenza. Mandzukic ha qualità straordinarie, fisiche e tecniche: stasera si è comportato bene da centravanti ma anche come mezzala si fa valere". Sinisa Mihajlovic prova ad analizzare la pesante sconfitta nella stracittadina: "Volevamo giocare il derby in una certa maniera ma non ci siamo riusciti, al primo errore gli avversari ci hanno punito e l'espulsione ci ha tagliato le gambe, trattandosi della terza partita in sei giorni forse è affiorata anche un po' di stanchezza. A me e ai giocatori dispiace per il risultato e chiediamo scusa ai tifosi. Ora cercheremo di non abbatterci, dimenticheremo al più presto questa batosta perché comunque la nostra classifica rimane buona, pensiamo a recuperare le energie in vista dei prossimi impegni. Baselli ha preso due ammonizioni che poteva risparmiarsi, la cosa positiva è che finalmente ha cominciato a menare come un vero bergamasco (ride, ndr)".

