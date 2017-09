Video/ Perugia Frosinone (1-0): highlights e gol della partita (Serie B 6^ giornata)

Video Perugia Frosinone - La Presse

Il Perugia vince 1-0 contro il Frosinone al Curi grazie alla rete di Samuel Di Carmine nel primo tempo. Vittoria importante che proietta gli umbri in testa alla classifica di Serie B con 13 punti conquistati in 6 giornate. Il Frosinone viene invece raggiunto proprio dal Perugia al primo posto. Nel prossimo turno di campionato i biancorossi saranno in scena a Brescia mentre il Frosinone ospiteranno la Cremonese. Perugia in campo con il 4-3-1-2. Tra i pali Rosati, linea difensiva composta da Del Prete, Volta, Monaco e Pajac. A centrocampo spazio a Emmanuello, Colombatto e Bandinelli. In avanti Bonaiuto in supporto di Han e Di Carmine. Il Frosinone replica con il 3-4-3. In porta Bardi, zona difensiva occupata da Russo, Terranova e Krajnc. A centrocampo da destra verso sinistra M. Ciofani, Sammarco, Gori e Crivello. Attacco composto da Ciano, D. Ciofani e Dionisi.

SINTESI PRIMO TEMPO

Il Perugia prova subito a rendersi pericoloso. Cross di Pajac dal lato sinistro del campo. A centro area Terranova svetta più in alto di tutti e libera l'area. Poco dopo Di Carmine serve al centro un pallone ribattuto fuori dalla difesa ciociara. Bandinelli prova a riproporre un tiro-cross teso, deviato in corner. Sugli sviluppi del calcio d'angolo Colombatto trova Han sul primo palo che tenta la girata. Murato. Arriva intanto il primo ammonito del match. Colombatto sanzionato dopo un intervento molto duro nei confronti di Sammarco. Nessun dubbio per Abbattista. Il Frosinone prova a reagire. Ciano cerca D. Ciofani a centro area con un cross interessante, bloccato però in uscita da Rosati. La prima vera occasione del match arriva al 12esimo. Sammarco scippa palla a Colombatto e serve Dionisi. L'attaccante punta Volta e prova a calciare: il difensore di casa tiene e in scivolata gli rimpalla il tiro, concedendo solo un corner. Sugli sviluppi del corner Krajnc impatta bene di testa non riuscendo però a dare precisione al tentativo, che si perde molto largo dalla porta di Rosati. Ancora Frosinone. Botta di Ciano dal limite, sulla quale è provvidenziale Volta nell'opporsi con il fisico. Azione poi fermata per posizione di fuorigioco. Al 22esimo Colombatto calcia una punizione profonda sul secondo palo, respinta di testa dalla difesa ospite. Sulla ribattuta arriva Monaco: respinto il suo tentativo al volo. Subito dopo ecco il gol che sblocca l'equilibrio. Splendida azione orchestrata dagli umbri: ad avviarla lo stesso di Carmine, che ha servito Bandinelli. Quest'ultimo serve sulla corsa Buonaiuto. Cross perfetto al centro per Di Carmine che trafigge Bardi di prima intenzione. Il Frosinone prova subito a reagire. M. Ciofani prova ad avanzare sulla destra. Pajac lo chiude e manda la sfera in fallo laterale. Ciano cerca D. Ciofani, ma i due non si intendono. Del Prete recupera e si appoggia dietro a Rosati. Ammonito Ciano alla mezzora. Il fantasista dei ciociari si fa saltare da Colombatto con un bel numero sulla linea laterale, e si vede costretto ad atterrarlo. Ci prova poco dopo Bandinelli. Prova a tirare lui sulla palla respinta fuori dalla difesa dopo la punizione calciata da Colombatto. Tentativo debole e veniale, che si perde lontano dai pali. Occasione importante al 36esimo per Ciano. Dionisi si libera al tiro dal limite ma viene murato da Volta. Rimpallo che libera Ciano al tiro, ma quest'ultimo calcia debolmente tra le braccia di Rosati, sprecando una chance nitida. Ammonito nel finale Matteo Ciofani.

SINTESI SECONDO TEMPO

Il secondo tempo inizia con 6 minuti di ritardo a causa di un problema tecnico all'auricolare dell'assistente dell'arbitro. Subito una chance per Gori. Ci prova lui dal centro-destra. Mancino dalla lunga distanza, che si perde altissimo sopra la traversa e molto lontano dalla porta. Ancora Frosinone. Rilancio lunghissimo di Bardi che trova Ciano libero di ricevere in buona posizione. Pajac però recupera immediatamente e chiude, ricevendo poi il fallo dell'avversario. Poco dopo però Bardi deve superarsi. Di Carmine serve Han in area dopo una prova di forza. Cross basso al centro verso Buonaiuto, anticipato dall'uscita a terra dell'estremo difensore frusinate. Risponde Dionisi. Arriva un cross sul secondo palo che trova un po' impreparata la retroguardia umbra. Dionisi si coordina per calciare ma impatta male. La sfera rotola piuttosto larga. Primo cambio della partita, per il Frosinone. Fuori Crivello, dentro Beghetto. Più spinta sulla fascia sinistra per Longo. Sammarco cerca D. Ciofani sulla corsa. Monaco è in anticipo e chiude. Sulla ripartenza lancio per Di Carmine, atterrato da Terranova sulla corsa. La punizione che segue non è sfruttata benissimo dagli umbri. Schema sulla corsa di Buonaiuto, che però tocca male dietro per Del Prete. Preso in controtempo, il terzino è costretto a commettere fallo. Primo cambio anche nel Perugia: fuori Han per Terrani. La compagine di casa passa al 4-3-3. Davanti il neo-entrato Terrani a sinistra, Di Carmine al centro e Buonaiuto a destra. Ci prova Gori. Destro insidioso dal limite dell'area. Tiro lento, ma angolato: Rosati si distende e devia in calcio d'angolo. Risponde Terrani.Rosati fa ripartire l'azione con le mani da corner trovando l'esterno che si fa tutto il campo, attaccando poi al centro e calciando in diagonale: palla fuori davvero di poco. Gli ospiti rispondono con Dionisi. Destro potente dal limite dell'area, sul quale si distende alla perfezione un super Rosati. Ancora Frosinone. Ciano sterza in area su Bandinelli, calciando poi con il mancino. Si distende Rosati, che para in due tempi. Arriva anche il secondo cambio nel Frosinone: fuori M. Ciofani, dentro al suo posto Matarese, all'esordio in Serie B. Secondo cambio anche nel Perugia. Rinforza la difesa Giunti: dentro Zanon al posto di Emmanuello. Difesa a cinque per gli umbri. Longo invece inserisce Maiello per Gori. Ammonito Zanon intanto. Dentro anche Mustacchio per Di Carmine. Nei minuti di recupero Terranova ha la chance per pareggiare ma il suo tiro da posizione ravvicinata viene ribattuta da un attentissimo Rosati.

