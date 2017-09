Video/ Roma Udinese (3-1): highlights e gol della partita (Serie A 6^ giornata)

Video Roma Udinese (LaPresse)

La Roma vince, per la nona volta nelle ultime nove sfide di campionato, contro l'Udinese: il 3-1 dell'Olimpico arriva a conferma dell'ottimo momento giallorosso, alla vigilia di due match molto significativi per Di Francesco e i suoi, come la trasferta a Baku di Champions e il big match di Serie A contro il Milan. Anche nei numeri, la gara tra giallorossi e bianconeri è a senso unico: 55-45% il possesso palla a favore dei padroni di casa, con 14 tiri totali a 11 (9 per parte nello specchio). Tra le statistiche più interessanti alla vigilia c'erano quelle relative ai cross: Udinese prima tra le 20 squadre del massimo campionato con 49 traversoni riusciti, Roma sul fondo della classifica con 18; parziale retromarcia dopo i 90 minuti dell'anticipo, visto il 7-3 a favore dei padroni di casa. Il tecnico romanista sarà invece arrabbiato, studiando lo scout della Lega Serie A, per i 44 palloni persi dai suoi, un'enormità anche in rapporto ai 27 dell'avversaria di giornata. La sorpresa arriva dal peggiore singolo in questo settore, ovvero Nainggolan (9 possessi regalati). Sempre esplosivo invece Dzeko, come di consueto tra i migliori in campo: per lui 4 tiri e 5 occasioni create, con un gol e un assist. Un fattore, indiscutibilmente.

LE DICHIARAZIONI

Di Francesco a 'Premium' mostra soddisfazione per i 3 punti: "Quello che mi interessava, oltre alla vittoria, era la prestazione e devo dire che ho visto una grande manovra da parte della squadra: abbiamo fatto delle ottime giocate, peccato per il gol subito perché era una palla in profondità facilmente leggibile e perché difensivamente eravamo molto concentrati... Cosa ho detto a Dzeko dopo le sue parole? Quello che ci siamo detti rimane tra me e lui. Dzeko ha fatto sempre gol, ha creato tante occasioni e io gli chiedo un atteggiamento diverso quando difendiamo per fare un ulteriore salto di qualità, per diventare ancora più grande. Lui lo sta facendo con grande disponibilità e sta crescendo la sua convinzione in quello che gli chiedo. El Shaarawy? Per me è uno dei titolari, sono tutti importanti in questa squadra. Sta ritrovando la condizione ottimale, è uno dei più bravi ad attaccare la profondità e nel mio modo di giocare è un attaccante ideale". Delneri invece ovviamente deve guardare alla solidità della sua panchina: "Fiducia da parte della società? La società è sempre con noi, c’è un rapporto importante. Chiaramente quando non arrivano risultati l’allenatore non è mai tranquillo e poi nel calcio ci vuole anche un po’ di fortuna, cosa che ci sta mancando in questo momento. Credo che non abbiamo fatto così male nelle ultime uscite e ci sarà modo per dimostrarlo, senza perdere convinzione nei nostri mezzi".

© Riproduzione Riservata.