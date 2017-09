Video/ Salernitana Spezia (2-0): highlights e gol della partita (Serie B 6^ giornata)

Video Salernitana Spezia (LaPresse)

La Salernitana ottiene i suoi primi tre punti stagionali nella sesta giornata del campionato di Serie B, superando 2-0 lo Spezia in una gara ricca di occasioni, da una parte e dall'altra. Ha deciso il match una doppietta di Rodriguez, in assoluto naturalmente il migliore in campo e decisivo per questo primo successo della Salernitana nel campionato 2017-2018. Andiamo però con ordine, perché in avvio i padroni di casa perdono il capitano Tuia, infortunatosi alla caviglia. Al 18' gli amaranto passano però in vantaggio con Rodriguez, bravo a raccogliere una bella sponda di Bocalon. Poco prima era invece stato Sprocati a sfiorare l'1-0: decisiva la chisura di Di Gennaro, che si è ripetuto nel finale di tempo sullo stesso trequartista locale.

IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa Rodriguez firma la doppietta al minuto 67, quando non ha incontrato opposizioni nello spingere in rete un traversone di Vitale. Lo Spezia prova a rientrare in gara affidandosi all'esperienza di Granoche, ma neppure l'esperienza del Diablo sarà utile ai liguri. L'attaccante ex Chievo si farà notare in un paio di circostanze ma senza riuscire a infilare il portiere avversario. Nel complesso, buona però la reazione dello Spezia, che ha colpito due legni complessivi, prima con Acampora poi con Marilungo.

