Video/ Spal Napoli (2-3): highlights e gol della partita (Serie A 6^ giornata)

Video Spal Napoli - La Presse

Spal e Napoli danno vita ad un match ricco di emozioni. Cinque gol di ottima fattura tra due compagini che lottano fino all'ultimo minuto. Decide un'iniziativa di Ghoulam che incenerisce Gomis. Le altre reti sono di Schiattarella, Insigne, Viviani e Callejon. Passiamo ora alle statistiche del match. Solito possesso palla a favore del Napoli 59% contro il 41% dei padroni di casa. Nove le parate compite da Gomis che ha fatto una grande prestazione. Il Napoli ha tirato in porta ben 18 volte contro le 4 dei padroni di casa. Passiamo ora alle statistiche individuali. Insigne ha tirato 3 volte seguito da Ghoulam con 2. Per quanto riguarda le occasioni da gol create ancora in testa Insigne con 3. Salamon ha recuperato ben 6 palloni seguito da Costa con 5. Borriello ha perso 7 palloni seguito da Viviani con 6. Mentre Salamon è stato il più falloso con tre interventi. I numeri premiano nettamente la compagine di Sarri. CLICCA QUI PER IL VIDEO DEGLI HIGHLIGHTS DI SPAL NAPOLI

LE DICHIARAZIONI

E' un Maurizio Sarri non sereno quello che si presenta ai microfoni della stampa alla fine della partita, sottolineando: "E' un calendario folle, vorrei allenare i calciatori ma non si può. A me piace fare l'allenatore e non il gestore. Torniamo in campo per un defaticante e poi abbiamo trenta minuti per preparare una gara di Champions League ma questo non lo dice nessuno. Allora lo dico io". L'autore del gol della vittoria Faouzi Ghoulam ha parlato a Premium Sport: "L'assist nel mio ruolo è la cosa migliore, ma sono veramente felice per aver segnato. E' stata una gara di carattere ed è bellissimo essere a punteggio pieno, quello che volevamo fortemente". E' soddisfatto anche l'allenatore della Spal Leonardo Semplici che comunque non aveva nulla da perdere in questa partita e avrebbe potuto addirittura fermare gli azzurri sul pari non fosse stato per il gol di Ghoulam nel finale. In mixed zone l'allenatore della Spal sottolinea: "Abbiamo giocato contro una grandissima squadra e sapevamo questa gara fosse molto difficile. Ma io ero certo avremmo fatto una prestazione importante. Abbiamo reso molto difficile la vita al Napoli e per questo possiamo essere soddisfatti".

